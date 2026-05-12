すんなり入らない歯車を、手さぐりでかみ合わせる新デモを初公開　ロボデックス関西にて、フィジカルAI実装への第一歩となるロボットハンド技術を展示

株式会社Thinker

家電のように気軽に使えるロボットの実現をめざす株式会社Thinker（読み：シンカー、本社：大阪府大阪市、代表取締役兼CEO：藤本弘道、以下Thinker）は、2026年5月13日（水）から15日（金）までインテックス大阪で開催される「ロボデックス 関西」に出展し、ロボットハンド「Think Hand F」による歯車の手さぐりピック＆プレイスおよびかみ合わせデモンストレーションを初公開します。

製造現場では、部品を単に決められた位置へ移載するだけでなく、別の部品と組み合わせる、差し込む、かみ合わせるといった対象物に接触を伴う作業が数多く存在します。こうした作業では、対象物の位置や姿勢、部品同士の接触状態にわずかなばらつきがあるだけでも、ロボットがあらかじめ決められた動作だけで安定して作業を行うことは難しくなります。



今回初公開するデモでは、Think Hand Fが歯車をピッキングし、別の歯車に対してかみ合わせる動作を実演します。歯車同士をかみ合わせる際には、歯の位置関係によって、すんなりとかみ合わないケースがあります。その場合でも、Think Hand Fは手さぐりするように位置や動きを調整しながら、歯車をかみ合わせます。



このデモは、ロボットが単に事前に決められた軌道を再現するだけでなく、接触時のずれや抵抗に応じて動作を調整する技術を示すものです。このような“触れながら調整する”動作は、フィジカルAIを製造現場で実装していくうえで重要な要素の一つです。

Thinkerはこれまで、近接覚センサーを活用したロボットハンド技術により、従来のロボットでは難しかった「ばらつきのある対象物を、現場で安定して扱う」ための技術開発に取り組んできました。今回の展示では、歯車という製造現場で身近な部品を題材に、Think Hand Fが持つ手さぐり動作と、接触を伴う組み付け作業への応用可能性を、来場者の皆さまに実際のデモンストレーションを通じてご紹介します。



Thinkerは今後も、製造・物流分野における現場課題に向き合いながら、ロボットをより身近で使いやすい存在にし、人とロボットが真に協働できる生産現場づくりに貢献してまいります。

■第２回 関西ロボデックス概要

会期：2026年5月13日（水）～5月15日（金） 10：00～17：00

会場：インテックス大阪

出展小間番号：K39-40

住所：〒559-0034 大阪府大阪市住之江区南港北1-5-102

公式URL：https://www.fiweek.jp/osaka/ja-jp/about/robo.html

※事前登録制

https://www.nepconjapan.jp/osaka/ja-jp/register.html?code=1650359726439282-NFR

■会社概要

名称 ： 株式会社Thinker

住所 ： 〒541-0056 大阪府大阪市中央区久太郎町４丁目1－3 大阪センタービル6F-188

代表者 ： 代表取締役兼CEO 藤本 弘道

設立 ： 2022年8月

企業説明： 人とロボットが協奏し、互いに高めあいながら進化していける社会を目指し、自ら考えて判断するロボットハンドの開発に取り組んでいます。

ＵＲＬ ： https://www.thinker-robotics.co.jp/

備考 ： 社名のThinkerには「考え抜く集団」「考えるロボット」「ロボットの進化（シンカ）を加速させる」といった思いを込めています。

■関連リンク

・Thinker、JR東日本の線路保守作業で実証へ ― 手探りピック＆プレイス技術をレール交換時の準備工程で活用 ― （PR TIMES 2026年４月22日）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000067.000106143.html

・自動車部品を扱う那須梱包が、バラ積みピッキングロボット「Thinker Model A」を導入 梱包作業が自動化。人手不足対策、障がい者雇用も促進。 （PR TIMES 2026年４月13日）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000065.000106143.html

・「Forbes Japan「100 NEXT GENERATION LEADERS」にThinkerが選出されました」

（PR TIMES 2025年12月1日）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000060.000106143.html



・スタートレックに学ぶ未来の作り方【関西ネオリーダーズ】

（大阪NEWS【テレビ大阪ニュース】 2025年11月30日公開）

https://www.youtube.com/watch?v=LESNxCxN5dk



・「人間の器用さを再現する「次世代型ロボットハンド」が、製造現場の主流に？Thinkerが挑む少量多品種の自動化」（xTECH Powered by MITSUBISHI ESTATE 2025年11月25日）

https://xtech.mec.co.jp/articles/11724

・空が飛べるスーツから介護改革まで！【未来開発の極意】まず未来を握る！

（テレビ大阪ニュース 関西ネオリーダーズ 2025年10月30日放送）

https://www.youtube.com/watch?v=tm31yDrmJxw

・日本政府が“日本のイノベーション”としてThinkerを紹介 ～新型ロボット「Thinker Model A」内蔵の近接覚センサーを公式SNSで評価～ （PRTIMES 2025年2月12日）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000047.000106143.html

■株式会社Thinkerへのお問い合わせ

お問い合わせページ：https://www.thinker-robotics.co.jp/contact/