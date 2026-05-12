【5/21開催】AIインサイドセールスが実現する「察する」おもてなし。属性データを活用し、電話への依存から脱却する新手法

株式会社immedio

「どなたか分からないから、まずお電話を」--。そんな手探りのアプローチに限界を感じていませんか？ データの力でサイト訪問者の「役職」や「職種」を事前に把握し、一人ひとりに寄り添ったAI接客を実現する、これからのインサイドセールスの形を考えます。

商談獲得自動化サービスを展開する株式会社immedio（本社：東京都渋谷区、代表取締役：浜田 英揮）は、2026年5月21日（木）、国内最大級のデータプラットフォームを運営する株式会社インティメート・マージャーと共に、「データ×接客」をテーマにした共催ウェビナーを開催いたします。

詳細はこちら :https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_WwN8loV4QTqOhE32Op4P_w#/registration■ 営業現場が抱える「やりきれない」現実

多くの企業が最新のツールを導入していますが、現場の実態は「数」をこなす電話営業から抜け出せていないのが現状です。相手の状況を把握しないまま、画一的な案内を繰り返すことは、効率が悪いだけでなく、大切なお客様にストレスを与えてしまう原因にもなります。

本セッションでは、immedioが培ってきたオンラインでのAI接客のノウハウと、インティメート・マージャーが持つ「属性類推データ」を組み合わせる手法を公開します。相手の立場を「察した」コミュニケーションを自動化することで、お客様に喜ばれながら商談化率を最大化させる、実戦的な道筋を議論します。

■ ディスカッションテーマ

AI時代のインサイドセールス戦略

明日から現場の運用を変えられるような具体的なトピックを用意しました。

- ツールを入れたのに、なぜ現場は「気合の電話」を続けてしまうのか？仕組みを導入した後に陥りがちな、運用の「落とし穴」を整理します。- お客様に「しつこい」と思われないために、データができること商談を急ぎすぎることで生まれる心理的な溝を、属性データでどう埋めるべきか。- 「相手の正体」を見極め、ストレスのない接客を自動化する仕組み役職や職種をふまえた最適なコンテンツ提供を行うAIインサイドセールスが、ISの未来をどう変えるか。参加申し込みする :https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_WwN8loV4QTqOhE32Op4P_w#/registration30秒で予約完了！

■ 開催概要

日時：2026年5月21日（木） 12:00 - 13:00

形式：オンライン（参加無料）

お申し込みURL：https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_WwN8loV4QTqOhE32Op4P_w#/registration

■ このようなお悩みをお持ちの方におすすめ- 「とにかく電話をかける」という手法に疑問を感じている方効率の悪さを感じつつも、他に有効な手段が見つからず悩んでいる組織のリーダー。- リードの質にばらつきがあり、対応に追われているマーケター本来もっと時間をかけるべき「重要なお客様」への対応が後回しになっている。- 商談化率を底上げし、インサイドセールスを自動化・高度化したい方単なる管理ツールとしてではなく、顧客体験を向上させる武器としてAI接客を使いこなしたい。▼ 3分でわかるimmedio :https://www.immedio.io/downloads/download-brochure/

株式会社immedio

immedioは「未来をつくる出会いをふやす」をミッションに、決まる商談が増える AIインサイドセールス「immedio(https://www.immedio.io/)」を提供しています。



自分たちがつくったものを愛し、それで社会を変えようとする人。より良い明日をつくるために、新しいチャレンジを探す人。そんな「作り手」と「使い手」の出会いが、社会に新しい価値を流通させる。そんな2人が、出会うべきときに、ストレスなく出会える世界。



相手を想い、ともに未来をえがくことに、没頭できる世界。私たちは、想像力と技術の力で、そんな未来を実現します。

会社概要

所 在 地 ：東京都渋谷区道玄坂１丁目１９－９

第一暁ビル 4F

代 表 者 ：代表取締役 浜田英揮

設 立 日 ：2022年4月1日

事業内容：AIインサイドセールス イメディオの提供

サービスHP ：https://www.immedio.io/

immedio(https://www.immedio.io/)

決まる商談が自動で増える

AIインサイドセールス

immedio Box(https://www.immedio.io/immedio-box)

隠れたホットリードから、商談が増える。

ナーチャリングAI

immedio Forms(https://www.immedio.io/immedio-forms)

展示会での商談化取りこぼしをゼロに

展示会リード効率化

その他

株式会社immedioのプレスリリース一覧はこちら(https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/106428)株式会社immedioの採用情報はこちら(https://immedio.notion.site/immedio-0d498b314195416898ea43c567590388)