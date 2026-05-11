【沖縄県】令和８年度スポーツツーリズム戦略推進事業「スポーツイベント開催支援金補助」の募集を開始

沖縄JTB株式会社

沖縄JTB株式会社（本社：沖縄県那覇市）は、沖縄県から事業受託し、沖縄県令和８年度スポーツツーリズム戦略推進事業において、今年度の秋冬、県内で開催するスポーツイベントのモデル事業を公募し、開催を支援します。県内外の法人・団体を対象に公募・審査をおこない、支援者には「新規事業支援枠:上限 500 万円 （補助率 2/3）」又は「定着化枠:上限 300 万円 （補助率 1/2）」を補助します。

当事業は、スポーツの種目や規模を問わず全国から募集しますが、沖縄の自然や気候、歴史文化など当県での開催に優位性や関連性があり、補助後の持続の可能性等を審査いたします。また、採択された事業者にはアドバイザーによる伴走支援も行います。

【応募要領の配布】2026 年５月 11 日（月）～６月８日（月）17:00まで

沖縄県公式 HP「スポーツ振興課」応募要領を公開し、同日より応募企画提案を受け付けます。

＜応募要領・提出様式はこちら＞(https://www.pref.okinawa.lg.jp/kensei/kencho/1000011/1017729/1017733.html)

沖縄県は、豊かな自然や温暖な気候などスポーツに優位な環境を生かし、オフシーズンの集客と地域経済に貢献するスポーツツーリズムの定着化をうながし、「スポーツアイランド沖縄」ブランドの構築に取り組んでいます（https://okinawasportsisland.jp/）。

昨年度は、「沖縄ビーチスポーツフェスティバル 2026」（定着）、「サイクルボール 沖縄 1 周ステージ」（定着）、「国際女子野球クリスマスリーグ 2025」（新規）、「琉球 CRIT2025in 北谷」（新規）の計４個のスポーツイベントを開催しました。

（下記）2025年度開催イベントの様子写真、2025年度イベント開催実績

沖縄ビーチスポーツフェスティバル 2026サイクルボール 沖縄 1 周ステージ国際女子野球クリスマスリーグ 2025琉球 CRIT2025in 北谷

【令和８年度スポーツツーリズム戦略推進事業（スポーツイベント支援事業）】概要

【応募条件】

1. 全国の法人、団体等、スポーツイベント主催者を対象にする（予め種目の限定は無い）

※スポーツツーリズム推進に取り組む１.法人２.地方公共団体（個人事業の応募は対象外にする）

2. 県外海外からの誘客が見込まれ、かつその種目を行う明確な優位性や理由があるイベントであること 3. 補助終了後に事業の持続性、発展性が見込まれるイベントであること

4. 交付決定事業者は報告書等で公表するため、同意いただけること

※その他応募要領を参照

【支援内容について】

●スポーツイベントモデル事業に対する補助交付※補助金額は、イベント総事業に対して算出します。

●イベント運営アドバイザーによる伴走支援実施

【公募スケジュール・応募方法】

・応募要領の配布:令和８年５月 11 日（月）～以下のサイトよりダウンロードして下さい。

※沖縄県公式サイト内「スポーツ振興課」＜応募要領はこちら＞(https://www.pref.okinawa.lg.jp/kensei/kencho/1000011/1017729/1017733.html)

・企画提案書の提出期限:令和８年６月８日（月）17:00（必着）持参・郵送いずれか

※詳細は応募要領を参照

【応募説明会の実施】

５月 20 日（水）15:00～16:00 に、 那覇市内もしくはオンライン（teams）にて本事業の応募説明会を実施いたします。

参加を希望される方は、詳細を送りますので以下事務局メールまでご連絡ください。

沖縄県スポーツイベント支援事業事務局（沖縄 JTB 株式会社内） 担当:宮城、秋山、新垣

TEL:098-860-7704（受付時間:09:30～17:30）※土・日・祝日は休み

E-mail:sportsevent@okw.jtb.jp

※事業の主旨などの説明、事業に関するご質問、今まで企画提出をしたことが無い事業者向けに企画書の書き方の説明を行う。

また、応募内容に対するご質問は沖縄県サイト内、【様式８】へご記入いただき下記事務局までご連絡下さい。

【本件の応募事業者からのお問い合せ先】

沖縄県スポーツイベント支援事業事務局（沖縄 JTB 株式会社内）担当:宮城、秋山、新垣

TEL:098-860-7704（受付時間:09:30～17:30）※土・日・祝日は休み

E-mail:sportsevent@okw.jtb.jp