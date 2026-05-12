税理士がレクチャーする！【節税×社会貢献】認定NPOへの寄付で税額控除を受ける仕組み ～税金の使い道は自社で決める！実用セミナー～

【節税×社会貢献】認定NPOへの寄付で税額控除を受ける仕組み ～税金の使い道は自社で決める！実用セミナー～法人税の最適化につながる”認定NPOへの寄付”活用法主催：認定NPO法人 ブリッジフォースマイル

特定非営利活動法人ブリッジフォースマイル

「せっかく納める税金なら、自社の想いが届く場所へ使いたい」

そう考えたことはありませんか？

経営において避けて通れない節税対策ですが、単に経費を増やすのではなく、企業のブランド価値を高めながら実利（節税）もしっかり確保する「第三の選択肢」があります。それが「認定NPO法人への寄付による税額控除」です。

本セミナーでは、数多くの事業承継や財務戦略を手掛けてきたプロの税理士を講師に迎え、その仕組みをどこよりも分かりやすく解説します。

「勘定科目は社長の生き様」

そう語る講師とともに、自社の利益をどう守り、どう社会に還元していくべきか。各回3名限定のゼミ形式で、貴社の「志」を形にする方法を一緒に考えてみませんか？

■こんな方におすすめ

・効果的な節税対策を探している中小企業オーナーの方

・寄付に関心はあるが、財務上のメリットを正しく理解したい方

・自社の社会貢献（CSR）を、経営戦略の一環として機能させたい方

・税金の使い道に、経営者としての意思を反映させたい方

■セミナーで学べること

１．「税金の使い道は自社で決める」という発想

国に納めるだけでなく、応援したい活動に直接資金を届ける仕組みとは。

２．認定NPO法人への寄付による「税額控除」の仕組み

特別損金算入限度額とは？実質的なキャッシュフローへの影響を詳しく解説。

３．明日から使える具体的な計算事例

具体的な数字をもとに、どの程度の節税効果が見込めるかをシミュレーション。

４．経営者としての「勘定科目」の捉え方

数字の裏側にある経営理念を、いかに決算書へ反映させるか。

■開催概要

日時

１. 6月4日(木) 14:00～

２. 6月12日(金) 11:00～

３. 6月16日(火) 18:00～

定員：各回3名（先着順） ※少人数制のため、お早めにお申し込みください。

形式：説明会（25分）＋ 個別相談（希望者のみ）

費用：無料

申込サイト（Peatix）： https://peatix.com/event/4966000

今村 仁（いまむら ひとし）

ビジネスサクセション株式会社 代表取締役 / マネーコンシェルジュ税理士法人 代表税理士

ソニー株式会社を経て2003年に独立。税務・財務のスペシャリストとして、M&Aや事業承継、事業再生の現場で多くの中小企業を支えている。著書に『3か月でできる決算対策完全ガイド』『会社設立5年 お金にまつわる解決一切』など多数。

実務の傍ら、当団体の活動に深く共感し、プロボノ（専門的なスキルを活かしたボランティア）として子どもたちの自立支援にも参画。本セミナーでは、単なる数字上の節税にとどまらない「経営者の志を反映した財務戦略」をプロの視点から届ける。税理士・宅地建物取引士。

■申し込みに関するご案内

本セミナーは、お一人おひとりの疑問に丁寧にお答えするため、定員をわずか3名に限定して開催いたします。

説明会終了後には、個別相談の時間を設けております。今村税理士への具体的な税務相談はもちろん、当団体のスタッフから「他社の関わり方」や「具体的な活動内容」といった事例紹介も可能です。

「まずは情報収集から」という方も大歓迎です。貴社の想いを形にするヒントを、ぜひ見つけに来てください。皆さまとお会いできるのを楽しみにしております！

■認定NPO法人ブリッジフォースマイル(https://www.b4s.jp/)とは

私たちは、親を頼れない子どもたちの巣立ち支援をしているNPOです。

虐待、貧困、親の病気などの理由で親と暮らせず、児童養護施設や里親家庭などで過ごす子どもたちは、18歳になると一人で社会に巣立ちます。お金や仕事のちょっとしたつまずき、寂しさ、不安……。悩みに直面したときも、一人で抱え込み、孤立してしまうことも少なくありません。

子どもたちの明るい未来をつくるのは、大人の責任です。

私たちは、親を頼れない子どもたちが、安心して巣立ち、希望を持って歩める社会を目指しています。

法人様による、親を頼れない子どもたちのための支援活動例は、こちら(https://www.b4s.jp/company/)