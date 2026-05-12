コンセントいらずで、手の届かない場所も楽々清掃！業務用窓拭きロボット「RACLEBO win」発売開始

アイグッズ株式会社

業務用サービスロボットを販売するアイグッズ株式会社（本社：東京都渋谷区）は、業務用窓拭きロボット『RACLEBO win（ラクリボウィン）』を、2026年5月より販売を開始しました。

▼製品詳細ページ

RACLEBO win：https://robot.i-goods.co.jp/products/raclebo_win/

◼︎RACLEBO win 3つの特徴

RACLEBO winは、業務用に特化した窓拭きロボットです。当社のメーカー直販品「RACLEBO」シリーズの新製品に当たり、広範囲の窓掃除を得意とします。主な特徴は以下の3つです。

1.シーンに合わせて選べる、5つの清掃モード

「Z型自動清掃」「N型自動清掃」「Z型 / N型自動清掃」「スポット清掃」「外枠清掃」の5つの自動清掃モードから、窓の形状や汚れ具合に合わせて選択可能。水拭きの有無も選択でき、日常的なお手入れから雨上がりのしつこい汚れまで、状況に応じた最適な清掃を実現します。

シーンに合わせてモードを選択可能2.エッジブラシ付きで、窓枠ギリギリまで清掃

従来の円形ロボットでは届かなかった窓際の清掃を、本体四隅に付いたエッジブラシがカバー。また、人の手による清掃で発生しがちな拭きムラを、ロボット独自の均一な吸引圧と定速走行で解決しました。

エッジブラシが狭い隙間にもしっかり届く3.コンセントなしで運用できる、コンパクト充電器付き

本体は持ち運びしやすい1.2kgの軽量設計で、6mの長いコードと専用充電器を付属。コンセントの位置を気にせず、広範囲の清掃が可能です。また、万が一の停電時でも30～40分間は窓に吸着し続ける保護機能を搭載しており、安全性にも配慮しています。

◼︎施設ごとのお悩みを解決！おすすめ導入場所

女性やご年配の方でも楽々持ち運び可能

当製品の導入がおすすめな場所は、以下の通りです。

・ホテル・旅館

宿泊客の目に触れやすいロビーや客室廊下の窓は、綺麗さを持続させることが満足度向上に直結します。当製品はコンセントいらずのため、配線を気にすることなくロビーや廊下の窓をスピーディーに清掃。シックな黒色と四角い形状がスタイリッシュさを演出するため、どのような館内にも溶け込みます。

・レストラン

食べ物を扱うレストランでは、砂ぼこりや指紋、料理の油はねなどが蓄積すると不衛生な印象を与えがちです。「洗剤付きタイプ」もオプションで展開しているため、しつこい油汚れに対しても、人の手以上の仕上がりを実現します。

・介護施設

介護施設などの人が集まる建物では、背の高い窓があるケースが多い反面、高所の清掃は負担が大きく優先順位が下がりがち。当製品は、付属する充電器と6mのコードで、人の手が届かない「階数を跨ぐ高窓」や「吹き抜けの窓」も、地上から操作して清掃可能です。

■ 【全20種以上展開中】ROBOTIのサービスロボットで、施設全体のDX化を促進

さまざまな業界に対応

ROBOTIはこれまで、床清掃・配膳・運搬など、全20種以上の多様なサービスロボットを通じて現場の課題解決に取り組んできました。その中で、多くの施設様から寄せられたのが「高所の窓清掃の自動化が難しく、スタッフの負担や転倒リスクがある」という声です。



この課題を解消するため、今回新たに窓拭きロボットを開発。本製品により、従来の床清掃ロボットと組み合わせた「床から窓まで一貫した自動清掃」さらには、配膳・運搬まで含めた施設全体のトータルサポートが可能になりました。

清掃・配膳・運搬ロボットまで、幅広く展開中

この多様なラインアップを活かし、「人手不足に困っているが、何からロボットに代替したら良いのかわからない」「自社に合うロボットの選び方がわからない」といった現場のお悩みに対し、400社以上の導入実績を持つ専任チームが、最適なロボットをご提案します。

当社は今後も、ロボットソリューションを通じてスタッフの身体的負担を軽減し、働く人々がより健康的に働ける社会の実現に貢献してまいります。

【商品概要】

・『RACLEBO win（ラクリボウィン）』

https://robot.i-goods.co.jp/products/raclebo_win/

[表: https://prtimes.jp/data/corp/32175/table/365_1_91904a5b630d563bf9c12f03304413a4.jpg?v=202605121051 ]【会社概要】

・社名：アイグッズ株式会社

・代表者：代表取締役 三木 章平

・設立：2016年1月20日

・資本金：3,000万円

・HP：https://www.i-goods.co.jp/

・本社所在地：東京都渋谷区恵比寿１丁目２３－２３ 恵比寿スクエア1F 6F

・TEL：03-6447-7742

・事業内容：フルオーダーメイドのオリジナルグッズ、ノベルティのデザイン・製造・販売及び輸出入、業務用清掃・配膳ロボットの販売

【アイグッズとは】

フルオーダーオリジナルグッズの企画生産がコア事業。百貨店外商・アパレル・化粧品・コンサート業界の販売用雑貨、ノベルティや製品用資材を製造しています。さらには、高まるSDGs需要に対し、企業のサステナブルな取り組みを後押ししたいと考え、サステナブルなOEM・オリジナルグッズ制作事業、SDGsに関する情報発信を実施。主にホテル・旅館に向けた販売用雑貨やアメニティをエコかつオリジナルで制作できるブランド「SUSPRO（サスプロ）」や、企業の廃棄物を回収し価値あるグッズへアップサイクルする「SUS CYCLE（サスサイクル）」サービスの提供を行っています。他にも、年々深刻化している人手不足の社会課題に対して、清掃・配膳などのサービスロボットを取り扱うブランド「ROBOTI（ロボティ）」を展開。このように、社会の要請を敏感に察知し、スピーディーに事業展開を行うことで斜陽化著しいものづくり業界にありながら安定成長を実現しており、2026年よりM&A（譲受）も推進しています。『アジア太平洋地域の急成長企業ランキング』では対象企業100万社中、2022年には総合39位、国内製造業では日本1位に、2024年には4年連続ランクインするなど、国内外で高い評価を受けています。