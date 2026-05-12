展覧会名

夏の所蔵品展１「備後ゆかりの書家たち―かな」

会期

2026年5月12日（火曜日）～ 6月13日（土曜日）

開館時間

午前9時30分～午後5時

休館日

月曜日

会場

ふくやま書道美術館 常設展示室と展示室

観覧料

一般150円（120円）、高校生以下無料 ※ただし、（ ）内は有料20名以上の団体料金

概要

ふくやまは「書のまち」といわれるように、漢字・かな・前衛書家が活躍する書が大変盛んなまちです。福山市名誉市民のかな書家桑田笹舟は、戦後まもなくから書の普及に尽力し、現在の「書のまちふくやま」の礎を築きました。 笹舟をはじめ笹舟の子弟で誠之館高校の浮乗水郷・吹抜溪風、府中高校の高尾泉石たちは、若手の書家や教育者（書道の教師）の育成にも尽力しました。当時日本の中央書壇で活躍していた40代の、漢字書家 村上三島・かな書家 宮本竹逕・前衛書家 宇野雪村らを講師として呼び、書の講習会や錬成会を開催しました。これを契機として当時20代の書を志す人たち、桑田三舟（かな）、栗原蘆水（漢字）、大楽華雪（前衛）が生まれていったのです。この作家たちは中央書壇で活躍するとともに、地元備後地方においても書家や教育者の育成に力を入れました。 そこで育ってきたのが中室水穂（かな）、石永甲峰（漢字）らです。そのためこの地には漢字、かな、前衛の書家が数多く生まれていくこととなりました。 当展覧会は2期に分け、備後福山にゆかりのある漢字書家を春の所蔵品展で、同じくかな書家を夏の所蔵品展1で紹介します。

展示作品

福山市について

福山市（市長：枝広 直幹）は、瀬戸内海沿岸のほぼ中央、広島県の東南部に位置し、高速道路網のアクセスが良く新幹線「のぞみ」も停まる、人口約45万人の拠点都市です。 福山市には四季折々の美しさを見せる自然、温暖な気候、海・山・川から得られる恵みがあります。100万本のばらが咲き誇る「ばらのまち」としても知られ、2025年には世界バラ会議福山大会が開催されました。また、潮待ちの港として栄え日本遺産に認定された景勝地「鞆の浦」や、JR福山駅の新幹線ホームから見え、2022年に築城400年を迎えた「福山城」、2つの国宝をもつ寺院「明王院」などの名所があります。 産業としては、鉄鋼業や繊維産業など多様な製造業が集積し、ものづくりのまちとして発展してきました。デニム生地は、世界のハイブランドにも活用されるなど高い品質が評価されています。

https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/