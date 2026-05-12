ドンデコルテ、エバースほか出演者決定！『中田カウス 漫才のＤＥＮＤＯ 全国ツアーin富田林』開催
『漫才のDENDO 全国ツアー in 富田林』が2026年8月23日 (日)にすばるホール2階ホール（大阪府 富田林市 桜ケ丘町 2-8）にて開催されます。 チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。
先行販売：2026年5月8日(金)9：00～2026年5月18日(月)23：00 一般販売：2026年5月27日(水)10：00～
よしもとの漫才師たちが真剣勝負！『漫才のＤＥＮＤＯ』が富田林で開催！ M-1グランプリなどで実力を証明してきた豪華漫才師たちが集結！
【出演】
・中田カウス ・ガクテンソク（THE SECOND2024王者）、 ・すゑひろがりず（M-1グランプリ2019ファイナリスト、2022年 第7回上方漫才協会大賞 大賞） ・もりやすバンバンビガロ（2023年 第8回上方漫才協会大賞劇場賞） ・ドンデコルテ（M-1グランプリ2025準優勝） ・豪快キャプテン（M-1グランプリ2025ファイナリスト） ・エバース（M-1グランプリ2025ファイナリスト、第46回ABCお笑いグランプリ王者）
開催概要
『漫才のDENDO 全国ツアー in 富田林』 開催日時：2026年8月23日 (日) 14:00開演 ※開場は開演の30分前 会場：すばるホール2階ホール（大阪府 富田林市 桜ケ丘町 2-8） ■チケット料金 指定席（一般）：5,000円（税込）
チケットサイト「カンフェティ」 チケット購入の流れ・カンフェティ会員特典 https://service.confetti-web.com