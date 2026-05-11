アイカツアカデミー！「2nd Anniversary LIVE」各種チケットは本日、5月11日（月）10時～先行抽選販売開始！ソレイユ（星宮いちご、霧矢あおい、紫吹 蘭）のゲスト出演も決定！
株式会社バンダイは、24年7月より、配信スタートをした「アイカツ！シリーズ」のフランチャイズ企画「アイカツアカデミー！」（#デミカツ）の2周年を記念したライブを開催いたします。「アイカツアカデミー！」所属の「エリオント」ですが、本公演は、「配信部」卒業後、初の主催ライブとなります。「アイカツ！」の憧れの先輩であるソレイユ（星宮いちご、霧矢あおい、紫吹 蘭）がスペシャルゲストとして登場し、初共演ステージの披露が決定。「池袋HUMAXシネマズ」にて、本公演のライブビューイングも開催いたします。公演の終了後には、「エリオント」4名による「アフタートーク」を配信いたします。また、2枚目のCD（ソロ・コレクションCDアルバム）のリリース、及び、2周年記念ライブ開催に先立ち、7月11日（土）に、「エリオント」4名のMCによる「特別番組（仮）」を生配信をいたします。
■「2周年記念LIVE 」概要
【名称】「アイカツアカデミー！ 2nd Anniversary LIVE」
【日時】26年7月18日（土）19:00開演
【会場】配信視聴（Z-aN）及び、ライブビューイング（池袋HUMAXシネマズ）
【出演】姫乃みえる、真未夢メエ、和央パリン、凛堂たいむ
【ゲスト】 ソレイユ（星宮いちご、霧矢あおい、紫吹 蘭）
■「アフタートーク」概要
【名称】「アイカツアカデミー！ 2nd Anniversary LIVEアフタートーク 」
【日時】26年7月18日（土）22:00開演予定（22:45頃終演予定）
【会場】Z-aN（配信）※「アフタートーク」パートは、ライブビューイング対象外です。
【出演】姫乃みえる、真未夢メエ、和央パリン、凛堂たいむ
※アフタートークにはソレイユの出演はありません。
■「2周年記念ライブチケット」概要
【１.ライブチケット（単体）】（販売中）
◆金額：6,600円（税込）
◆配信視聴：Z-aN
・当日視聴/アーカイブ視聴可能（26年8月16日まで）
【特典1】2周年記念LIVE音源（1曲） ※本公演後、上演楽曲をmp3データでダウンロード可能
【２.ライブ＆アフタートークセット】（販売中）
◆金額：8,800円（税込）
◆配信視聴：Z-aN
・アフタートーク：ライブ本編終了後22:00～45分程度予定
・いずれも当日視聴/アーカイブ視聴可能（26年8月16日まで）
【特典1】2周年記念LIVE音源（1曲） ※本公演後、上演楽曲をmp3データでダウンロード可能
【特典2】「アイカツアカデミー」感謝状 ※本公演後、PNGデータでダウンロード可能
【３.ライブビューイングセット】（先行抽選販売中）
◆金額：13,200円（税込）
◆ライブビューイング：池袋HUMAXシネマズにて当日視聴
アイドルお見送り付き（ライブ本編終了後20分程度予定）
◆配信視聴：Z-aN
・ライブ：アーカイブ視聴のみ可能（26年8月16日まで）
・アフタートーク：ライブ本編終了後22:00～45分程度予定
当日視聴/アーカイブ視聴可能（26年8月16日まで）
【特典1】2周年記念LIVE音源（1曲） ※本公演後、上演楽曲をmp3データでダウンロード可能
【特典2】「アイカツアカデミー」感謝状 ※本公演後、PNGデータでダウンロード可能
詳細は「アイカツアカデミー！ 2nd Anniversary LIVE」公式サイトにて、ご確認の上、お申込みください。
https://aikatsu-academy.com/2nd-anniversary-live/
アイカツアカデミー！「エリオント」はファンと一緒に新たな「アイカツ！」を作っていく、アイドルユニット。「配信部」卒業後もトップアイドルを目指して、アイカツ中。本公演で、ついに憧れの先輩ユニットと同じステージに立つことに。26年10月より稼働予定のデータカードダス「アイカツ！アンコール」にも参加が決定している。ゲスト出演のソレイユとのステージにも注目。
【出演】エリオント（アイカツアカデミー！）
【真未夢メエ】MAMIMUMEH
【姫乃みえる】HIMENOMIERU
【凛堂たいむ】RINDOUTAIMU
【和央パリン】WAOPARIN
【スペシャルゲスト出演】ソレイユ（アイカツ！）
【霧矢あおい】KIRIYA AOI
【星宮いちご】HOSHIMIYA ICHIGO
【紫吹 蘭】SHIBUKI RAN
■「特別番組（仮）」概要
26年7月11日（土）に、エリオント（アイカツアカデミー！）がMCを務める生配信番組です。発売直前のCDアルバムに収録予定の新楽曲や、2周年ライブへ向けた思いをお伝えいたします。
また、26年10月稼働予定のデータカードダス「アイカツ！アンコール」の情報もお届けする予定です。詳細は、アイカツアカデミー！公式サイト他にて、後日ご案内予定です。
配信URL：バンダイ公式YouTubeチャンネル
バンダイ公式YouTubeチャンネル :
https://www.youtube.com/@BandaiJP
■ソロ・コレクションCDアルバム発売
アイカツアカデミー！のソロ曲を中心としたCDアルバム「Helianthe Solo Collection」（エリオントソロ・コレクション）が、26年7月15日（水）にリリースが決定。初回生産分限定封入特典として「アイカツアカデミー！カード」を封入！また、CDリリース記念イベントとして、オンライントークイベント”リミトーク”の実施が決定！
CD詳細はこちら :
https://aikatsu-academy.com/2026/04/10/solo-collection_release/
■アイドルたちのアイカツの記録「DOCUMENTARY OFAIKATSU ACADEMY！」映像公開中！
動画はこちら :
https://www.youtube.com/watch?v=m-av2BJPiEY
■アイカツアカデミー！配信部「エリオント1stLIVE」（25年3月開催）全編無料公開中！
動画はこちら :
https://aikatsu-academy.com/helianthe-1stlive/
＜アイカツアカデミー！概要＞
公式 YouTube チャンネル :
https://www.youtube.com/@aikatsu-academy
アイカツアカデミー！公式サイト :
http://aikatsu-academy.com
アイカツアカデミー！マイページ :
https://mypage.aikatsu-academy.com
アイカツアカデミー！公式 X :
https://x.com/aikatsu_acad
＜データカードダス「アイカツ！アンコール」概要＞
アイカツ！アンコール公式サイト :
https://dcd.aikatsu.com/encore/
アイカツ！アンコール公式X :
https://x.com/aikatsu_dcd?s=20
(C)AIKATSU ACADEMY
(C)BNP/AIKATSU 10TH STORY