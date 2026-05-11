渋谷慶一郎のアンドロイド・オペラ「ウクライナ公演」制作記者発表＆トークセッション開催決定！　ウクライナ侵攻から4年、すべて忘却してしまう人たちへ

アタック・トーキョー株式会社（左から）有働由美子（アナウンサー）、渋谷慶一郎（音楽家）、Yuliia Khomchyn（ユリヤ・ホムチン、リヴィウ市文化戦略室ディレクター）、Bohdan Shumylovych（ボフダン・シュミロヴィチ、リヴィウ市文化戦略室アーティスティックディレクター）、古木治郎（EU・ジャパンフェスト事務局次長）

音楽家・渋谷慶一郎による「アンドロイド・オペラ」のウクライナ公演に向けた制作記者発表会を、2026年5月20日（水）に代官山にて開催いたします。



本作は、これまで日本、ドイツ、シャルジャ、ドバイ、パリなど世界各地で上演されてきました。昨年は東京・サントリーホールで上演され、2026年5月16日（土）には大阪・フェスティバルホールでの公演を予定しています。そして2026年10月には、ウクライナのリヴィウ市及びリヴィウ国立オペラに招聘され、3日間にわたって公演を行う予定です。



ウクライナ侵攻から4年が経ち、世界では新たな戦争や危機が次々と起こっています。そして情報が絶え間なく流れては消えていく現代社会において、遠くの戦争や痛みは忘れ去られつつあります。



そのような中、戦時下にあるウクライナ・リヴィウから突然、渋谷慶一郎にアンドロイド・オペラ上演のオファーが届きました。文化を止めるのではなく、むしろ未来へ向けて推し進めようとする姿勢に渋谷は強く感銘を受け、本プロジェクトは実現へと動き出しました。



本記者発表会では、ウクライナから本作大阪公演の視察来日中のリヴィウ市文化戦略室ディレクターのYuliia Khomchyn（ユリヤ・ホムチン）氏、アーティスティックディレクターのBohdan Shumylovych（ボフダン・シュミロヴィチ）氏を迎え、リヴィウ市が取り組んできたEuropean Capital of Culture 2030候補都市としての文化戦略と、本公演の位置付けについて語ります。また、European Capital of Cultureの枠組みを通じて、欧州各都市と日本のアーティストや文化機関をつないできたEU・ジャパンフェスト日本委員会より古木治郎氏が登壇します。



司会およびトークセッションの登壇には、戦時下のウクライナに2週間滞在した経験を持つアナウンサーの有働由美子氏を迎えます。有働氏の独自の視点を交えながら、渋谷慶一郎、リヴィウ側関係者、EU・ジャパンフェスト関係者が、アート、AI、宗教性、戦争、文化復興、そして未来への希望について語るトークセッションを行います。

リヴィウ国立オペラリヴィウ国立オペラ渋谷慶一郎「アンドロイドオペラ」渋谷慶一郎「アンドロイドオペラ」

【開催概要】

ウクライナ侵攻から4年、すべて忘却してしまう人たちへ

～AIと宗教性を宿す「アンドロイド・オペラ」に、なぜウクライナの人々は希望を見たのか～



日時：2026年5月20日（水）17:00～18:30 / 会場：サロンウエスト（代官山）

場所：〒150-0035 東京都渋谷区鉢山町13-4 ヒルサイドウエストB棟１F

司会・登壇：有働由美子（アナウンサー）

登壇：渋谷慶一郎（音楽家）、Yuliia Khomchyn（ユリヤ・ホムチン、リヴィウ市文化戦略室ディレクター）、Bohdan Shumylovych（ボフダン・シュミロヴィチ、リヴィウ市文化戦略室アーティスティックディレクター）、古木治郎（EU・ジャパンフェスト事務局次長）



内容：

- 本記者発表会について（有働由美子）- プロジェクト概要説明（渋谷慶一郎）- ウクライナ リヴィウ市文化戦略室によるプレゼンテーション（Yuliia Khomchyn（ユリヤ・ホムチン）、Bohdan Shumylovych（ボフダン・シュミロヴィチ））- EU・ジャパンフェストによるプレゼンテーション（古木治郎）- 登壇者によるトークセッション（30分間）- 質疑応答（5分間）- フォトセッション

【出欠のご連絡】

フォーム（https://forms.gle/N992eguGTmqi5UrV7）よりご入力をお願い致します。

担当 アタック・トーキョー株式会社 松本・鈴木宛 （締切：5/18（月）23:59迄）

主催：アタック・トーキョー株式会社

助成：EU・ジャパンフェスト日本委員会

お問い合わせ先：アタック・トーキョー株式会社 info@atak.jp