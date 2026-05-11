【UNDER R】次世代を担う若者たちへ、新たな企画「For Youth ＆ Crew」を開催。
For Youth & Crew
「未来への可能性を感じる若者のサポート」
UNDER Rが最も大切にしているのは、これからの時代をつくる若者たち。彼らの挑戦を支え、その可能性を広げていくこと。ローカルから生まれるリアルなカルチャーや、まだ世の中に知られていないアップカミングな才能に光を当て、物事に本気で向き合うプレイヤーたちのCREWを広げていくこと。それこそが、UNDER Rの核となる価値観。
UNDER Rは、新たな企画「For Youth & Crew」を開催。
本企画は、UNDER Rの周りにいる若い世代の仲間たちが自らアート、ファッション、音楽、パフォーマンスなど、それぞれの自由な発想によって空間をつくり上げるプラットフォーム。舞台となるのは、東京と大阪にあるUNDER Rのスペース。各都市で3日間限定の特別な空間を展開し、ローカルコミュニティから生まれるエネルギーと、アップカミングなクリエイターたちの表現が交差することで、新たなカルチャーが生まれる場を提供。
本企画は、単なる展示やパフォーマンスにとどまらず、次世代の才能を“サポート”し、その表現をリアルな場で体感できる機会をつくること。そして、それぞれの感性が交差しながら、３日間だけの特別な表現が生まれる瞬間を共有すること。UNDER Rは、新たなCREWとカルチャーを発信していく。
For Youth & Crew -vol.1『undertow』
第一弾に登場するのは、プロサーファーであり、モデル、スケーター、アーティスト、そしてUNDER Rスタッフとしても活動するYutaro。『undertow（アンダートウ）』は、表面は静かでも、底の方で強く流れる「引き潮」のこと。大声で主張はしないけれど、自分らしく存在しているだけで、周囲の人をいつの間にか自分の世界観に引き込んでしまう、しなやかで強いエネルギーを表現する。本展では、ポップな造形の奥に潜む「悲しさ」や「静けさ」をテーマに、オリジナルキャラクターの絵画とアニメーションを展示。また、自身の作品発表に留まらず、PhotographerのjacK 、RapperのGENYA、ArtistのIyo 、Prop StylistのKAZUYA (HOMECENTER)などの、仲間たちとともに一つの空間を作り上る。
Yutaro Saito
幼少期よりスケートボードとサーフィンを始め、高校時代をオーストラリアで過ごす。大学在学中にサーフィンのプロ資格を取得。大学卒業後、デジタルハリウッドにて3DCGを習得。現在は、サーフィン、スケートボード、絵画、3DCGなど、様々な形での表現をしている。
For Youth & Crew -vol.1「undertow」
UNDER R 千駄ヶ谷
開催日：2026年5月22日(金)- 5月24日(日)
東京都渋谷区千駄ヶ谷 2-6-3 1F / 11:00 - 19:30 ※木曜定休日
TEL:03-6804-1519
Reception Party
会場：UNDER R 千駄ヶ谷 (FREE ENTRANCE、FREE DRINK)
開催日：2026年5月22日(金)
時間：18:00 - 20:00
■For Youth & Crew vol.1 Tee
color: WHITE
size: S/M/L/XL
price: \5,500
■For Youth & Crew vol.1 Skate Deck
size: 7.5/7.75/8/8.1 25/8.25/8.5
price: \12,100
UNDER R / アンダーアール
次世代を担う若者たちへ、新たなインスピレーションとカルチャーを発信するコンセプトストアとして、東京・千駄ヶ谷、大阪・南堀江にストアをオープン。UNDER Rはロンハーマンのスタイルを受け継ぎながら、アート、音楽、ファッションなどカルチャーを通じて成長していくストア。CREWと共に楽しい時間を過ごせる魅力的な場所を提供する。
Instagram：https://www.instagram.com/under_r_tokyo/
Brand Site：https://ronherman.jp/underr