【UNDER R】次世代を担う若者たちへ、新たな企画「For Youth ＆ Crew」を開催。

For Youth & Crew

株式会社リトルリーグ

「未来への可能性を感じる若者のサポート」

UNDER Rが最も大切にしているのは、これからの時代をつくる若者たち。彼らの挑戦を支え、その可能性を広げていくこと。ローカルから生まれるリアルなカルチャーや、まだ世の中に知られていないアップカミングな才能に光を当て、物事に本気で向き合うプレイヤーたちのCREWを広げていくこと。それこそが、UNDER Rの核となる価値観。



UNDER Rは、新たな企画「For Youth & Crew」を開催。

本企画は、UNDER Rの周りにいる若い世代の仲間たちが自らアート、ファッション、音楽、パフォーマンスなど、それぞれの自由な発想によって空間をつくり上げるプラットフォーム。舞台となるのは、東京と大阪にあるUNDER Rのスペース。各都市で3日間限定の特別な空間を展開し、ローカルコミュニティから生まれるエネルギーと、アップカミングなクリエイターたちの表現が交差することで、新たなカルチャーが生まれる場を提供。



本企画は、単なる展示やパフォーマンスにとどまらず、次世代の才能を“サポート”し、その表現をリアルな場で体感できる機会をつくること。そして、それぞれの感性が交差しながら、３日間だけの特別な表現が生まれる瞬間を共有すること。UNDER Rは、新たなCREWとカルチャーを発信していく。

For Youth & Crew -vol.1『undertow』

第一弾に登場するのは、プロサーファーであり、モデル、スケーター、アーティスト、そしてUNDER Rスタッフとしても活動するYutaro。『undertow（アンダートウ）』は、表面は静かでも、底の方で強く流れる「引き潮」のこと。大声で主張はしないけれど、自分らしく存在しているだけで、周囲の人をいつの間にか自分の世界観に引き込んでしまう、しなやかで強いエネルギーを表現する。本展では、ポップな造形の奥に潜む「悲しさ」や「静けさ」をテーマに、オリジナルキャラクターの絵画とアニメーションを展示。また、自身の作品発表に留まらず、PhotographerのjacK 、RapperのGENYA、ArtistのIyo 、Prop StylistのKAZUYA (HOMECENTER)などの、仲間たちとともに一つの空間を作り上る。

Yutaro Saito

幼少期よりスケートボードとサーフィンを始め、高校時代をオーストラリアで過ごす。大学在学中にサーフィンのプロ資格を取得。大学卒業後、デジタルハリウッドにて3DCGを習得。現在は、サーフィン、スケートボード、絵画、3DCGなど、様々な形での表現をしている。

For Youth & Crew -vol.1「undertow」

UNDER R 千駄ヶ谷

開催日：2026年5月22日(金)- 5月24日(日)

東京都渋谷区千駄ヶ谷 2-6-3 1F / 11:00 - 19:30 ※木曜定休日

TEL:03-6804-1519

Reception Party

会場：UNDER R 千駄ヶ谷 (FREE ENTRANCE、FREE DRINK)

開催日：2026年5月22日(金)

時間：18:00 - 20:00

■For Youth & Crew vol.1 Tee

color: WHITE

size: S/M/L/XL

price: \5,500

■For Youth & Crew vol.1 Skate Deck

size: 7.5/7.75/8/8.1 25/8.25/8.5

price: \12,100

UNDER R / アンダーアール

次世代を担う若者たちへ、新たなインスピレーションとカルチャーを発信するコンセプトストアとして、東京・千駄ヶ谷、大阪・南堀江にストアをオープン。UNDER Rはロンハーマンのスタイルを受け継ぎながら、アート、音楽、ファッションなどカルチャーを通じて成長していくストア。CREWと共に楽しい時間を過ごせる魅力的な場所を提供する。



Instagram：https://www.instagram.com/under_r_tokyo/

Brand Site：https://ronherman.jp/underr