【銀座・和光】シェフ ショコラティエ 飯岡奈々が日本代表チームの一員として「アジアン・ペストリー・カップ2026」で優勝、製菓世界大会「クープ・デュ・モンド・ドゥ・ラ・パティスリー2027」出場へ

株式会社 和光

株式会社 和光は、飯岡 奈々シェフ ショコラティエが所属する日本代表チームが、2026年4月21日～23日にシンガポールで開催された、「クープ・デュ・モンド・ドゥ・ラ・パティスリー2027」のアジア大陸予選「アジアン・ペストリー・カップ2026」において優勝したことをご報告いたします。

この結果をもって、2027年1月にフランス・リヨンで開催される、「クープ・デュ・モンド・ドゥ・ラ・パティスリー2027」本選(製菓界最大の世界大会)への進出が決定しました。

飯岡 奈々（いいおか なな） シェフ ショコラティエ

辻調グループ フランス校 卒業

2016年～2022年 インターコンチネンタル東京ベイに勤務

2022年 和光 スーシェフ ショコラティエに就任

2026年4月 和光 シェフ ショコラティエに就任

主な受賞歴

2018年 BUKOクリームチーズコンテスト ショーケース部門 優秀賞

2020年 ルクサルド・グラン・プレミオ 優勝

2023年 クープ・デュ・モンド国内予選 チョコレート細工・レストランデザート部門 準優勝

内海会味覚コンクール アントルメ(ホールケーキ) 金賞

ジャパンケーキショー東京 コンフィズリー部門 連合会会長賞

2025年 クープ・デュ・モンド・ドゥ・ラ・パティスリー 国内予選 レストランデザート＆チョコレート細工部門 優勝

飯岡 奈々シェフ ショコラティエ コメント

本当に多くの方々に支えていただき、この結果につながりました。

フランス本選に向けて、さらに頑張っていきます。

アジア大陸予選 「アジアン・ペストリー・カップ2026」チーム構成と課題について

飴細工およびチョコレート細工を担当する2名の選手と、チーム団長を含む3名で構成されます。試食課題は4点で、8時間の競技時間内にチームで協力しながら、課題ごとに定められた時間に合わせて提出します。

日本チームの作品

総合テーマ

CORALS & CETACEANS - Endangered Sea Life（仮訳：サンゴ礁とクジラ類 ― 絶滅危惧の海洋生物 ―）

アートピエス（高さ1m、直径80cmの円内に展示）

・チョコレート細工（海中人工物、チョコレート着色不可）

・飴細工（サンゴ礁とクジラ類から2品種など）

試食課題

・フローズンアイス

・クッキー

・トラベリングケーキ

・皿盛りデザート

フローズンアイス、クッキートラベリングケーキ皿盛りデザート

大会名：Asian Pastry Cup 2026 (アジアン・ペストリー・カップ2026)

開催日・会場：2026年4月21日～23日

Singapore Expo（FHA - Food & Hospitality見本市内）

参加国：インド、中国、フィリピン、シンガポール、韓国、マレーシア、日本、インドネシア

大会結果：

1位 日本

2位 マレーシア

3位 フィリピン

特別賞：Most Promising Talent Prize：インド、Team Spirit Prize：インドネシア

アジア大陸予選 日本代表チーム：

選手／ 飯岡奈々 株式会社グルメ和光（東京）、丸山菜月 株式会社 帝国ホテル（東京）

団長／ 赤崎哲朗 PHILO&CO.（大阪）

「クープ・デュ・モンド・ドゥ・ラ・パティスリー 2027」 フランス本選の大会概要

2027年1月22日～23日、フランス・リヨンで行われる本選には、世界各国の予選を勝ち抜いた約20チームが集結します。テーマや概要は2026年5月下旬ごろ発表予定です。

大会名：Coupe du Monde de la Patisserie 2027

開催日：2027年1月22日、23日予定

会場：Euroexpo, SIRHA シラ国際外食産業見本市2027内にて

クープ・デュ・モンド・ドゥ・ラ・パティスリーとは

1989年に MOF（フランス国家最優秀職人章）の称号をもつガブリエル・パイアソン氏とヴァローナによって設立された2年に一度、フランス・リヨンで開催される洋菓子の世界大会です。各国の代表選手3人一組による9時間の団体戦で、競技内容は、飴細工、チョコレート細工、氷彫刻、そしてショーショコラ（チョコレートを使用したストリートフード）、レストラン・デザート（皿盛りデザート）、フローズンデザート（氷菓）という、パティシエの技能、英知が発揮されるすべての項目を網羅しています。“洋菓子のオリンピック”とも呼ばれるこの大会は、数ある洋菓子コンクールの中でも、その歴史や競技レベルにおいて世界一と称されています。世界中から駆け付けた応援団がエールをおくる熱気ある会場において、観客の前で繰り広げられる競技は、製菓の枠を超えてパティシエによる壮大なショーとなり、年々多くの国際的なメディアに取り上げられています。

■和光アネックス1階 ケーキ＆チョコレートショップ

住所：中央区銀座4丁目4-8 和光アネックス

（東京メトロ銀座駅B1出口より徒歩すぐ）

営業時間： 10:30～19:30（日曜・祝日は19:00まで）

休業日：無休（年末年始を除く）

和光ホームページ https://www.wako.co.jp/

グルメ専用インスタグラムhttps://www.instagram.com/gourmet_wako_ginza_tokyo/

インスタグラム https://www.instagram.com/wako_ginza_tokyo/