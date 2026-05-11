【21LIVE】豪華オリオンビールギフト獲得のチャンス☆『ビール星人を集めよう！』5月15日（金）より3日間限定開催！
株式会社エムアンドティーティー（本社：沖縄県北谷町、代表取締役：井藤 三知子）が運営するエンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE（ニーイチライブ）】URL: https://21.live では、5月15日（金）から5月17日（日）の3日間限定イベント『ビール星人を集めよう！』を開催いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348652/images/bodyimage1】
エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！
＼集めるほどワクワク倍増！／
ビール星人をGETして限定プライズに挑戦！
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
21LIVEでは、5月15日（金）から5月17日（日）の期間、『ビール星人を集めよう！』を開催します。
対象となる「オキコレ」タブ内の『300ガチャ』『200ガチャ』から出現するビール星人を集めると、豪華プライズ獲得のチャンスが広がります。
イベントでは、ボーダーを達成したライバー全員に特典をご用意。さらに、ランキング上位3名には、オリオンビール限定品や新シリーズを含む選べる豪華ギフトセットをプレゼントします。
そのほか、リスナー向けの特別ミッションも同時開催！
この機会にぜひイベントへ参加して、限定報酬を手に入れましょう。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348652/images/bodyimage2】
＜ライバープライズ＞
■ランキング1～3位
└(1)～(5)までの中から、上位の方より先着でお好きなギフトをお選びいただけます。
(1)ギフトセット：【限定】ビールオールスター 飲み比べ8種12缶セット
（SHIKUWASA BEER・75BEER 島旅トロピカルIPA入り）
(2)ギフトセット：はじめてのおうち居酒屋セット
(3)ギフトセット：【限定】今だけWATTA8種12缶セット
（WATTA350ml定番6種、限定2種：霧の紅茶アップルティーサワー・南国イチゴ入り）
(4)ギフトセット：【季節限定】こだわりの沖縄クラフト5種10缶 飲み比べギフト
（75BEER 島旅トロピカルIPA入）
(5)ギフトセット：【季節限定】 オリオンビール5缶 ＆ ザ・プレミアム専用ミニグラス付きギフト
（SHIKUWASA BEER 入）
■ビール星人30個集めた方全員
└梅雨ごきげん ビール星人の缶バッジ
■ビール星人15個集めた方全員
└ビール共通券（缶350ml2缶）1枚
＜リスナープライズ＞
□ビール星人100個獲得＆1～3位
└梅雨ごきげん ビール星人ゴールドバッジ
□ビール星人100個獲得＆4～7位
└梅雨ごきげん ビール星人シルバーバッジ
□ビール星人50個獲得
└梅雨ごきげん ビール星人ブロンズバッジ
＜＜イベント期間中はリスナー限定ミッションが追加！＞＞
200Cガチャと300ガチャから出現するキャラクターを集めて、ハートシーサーギフト（50G）や、おうし座ギフト（20G・50G）、5月の誕生石エメラルドギフトを手に入れましょう。
━━━━＼ 開催期間 ／━━━━
5月15日（金）～5月17日（日）
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【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348652/images/bodyimage1】
エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！
＼集めるほどワクワク倍増！／
ビール星人をGETして限定プライズに挑戦！
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21LIVEでは、5月15日（金）から5月17日（日）の期間、『ビール星人を集めよう！』を開催します。
対象となる「オキコレ」タブ内の『300ガチャ』『200ガチャ』から出現するビール星人を集めると、豪華プライズ獲得のチャンスが広がります。
イベントでは、ボーダーを達成したライバー全員に特典をご用意。さらに、ランキング上位3名には、オリオンビール限定品や新シリーズを含む選べる豪華ギフトセットをプレゼントします。
そのほか、リスナー向けの特別ミッションも同時開催！
この機会にぜひイベントへ参加して、限定報酬を手に入れましょう。
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＜ライバープライズ＞
■ランキング1～3位
└(1)～(5)までの中から、上位の方より先着でお好きなギフトをお選びいただけます。
(1)ギフトセット：【限定】ビールオールスター 飲み比べ8種12缶セット
（SHIKUWASA BEER・75BEER 島旅トロピカルIPA入り）
(2)ギフトセット：はじめてのおうち居酒屋セット
(3)ギフトセット：【限定】今だけWATTA8種12缶セット
（WATTA350ml定番6種、限定2種：霧の紅茶アップルティーサワー・南国イチゴ入り）
(4)ギフトセット：【季節限定】こだわりの沖縄クラフト5種10缶 飲み比べギフト
（75BEER 島旅トロピカルIPA入）
(5)ギフトセット：【季節限定】 オリオンビール5缶 ＆ ザ・プレミアム専用ミニグラス付きギフト
（SHIKUWASA BEER 入）
■ビール星人30個集めた方全員
└梅雨ごきげん ビール星人の缶バッジ
■ビール星人15個集めた方全員
└ビール共通券（缶350ml2缶）1枚
＜リスナープライズ＞
□ビール星人100個獲得＆1～3位
└梅雨ごきげん ビール星人ゴールドバッジ
□ビール星人100個獲得＆4～7位
└梅雨ごきげん ビール星人シルバーバッジ
□ビール星人50個獲得
└梅雨ごきげん ビール星人ブロンズバッジ
＜＜イベント期間中はリスナー限定ミッションが追加！＞＞
200Cガチャと300ガチャから出現するキャラクターを集めて、ハートシーサーギフト（50G）や、おうし座ギフト（20G・50G）、5月の誕生石エメラルドギフトを手に入れましょう。
━━━━＼ 開催期間 ／━━━━
5月15日（金）～5月17日（日）
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