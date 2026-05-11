24時間年中無休フィットネスジム「ANYTIME FITNESS（エニタイムフィットネス）」の国内マスターフランチャイジーとして、全国で直営店舗の運営及びフランチャイズ展開を中核事業とする株式会社Fast Fitness Japan（本社：東京都新宿区 代表取締役社長：井上耕平）は、公益社団法人ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ（所在：東京都文京区 チェアマン：島田慎二 以下「B.LEAGUE」）が、5月23日（土）から横浜アリーナで開催する「りそなグループ B.LEAGUE FINALS 2025-26」において、「B.LEAGUE」が推進する社会的責任活動「B.LEAGUE Hope（B.Hope）」の一環として開催される「UNIFIED SPORTS® BASKETBALL GAME」に協賛いたします。

協賛の背景

「UNIFIED SPORTS® BASKETBALL GAME」とは、「公益財団法人スペシャルオリンピックス日本」（以下「SON」）のアスリート（知的障がいのある人）とパートナー（知的障がいのない人）が、「B.LEAGUE」の特別ゲストと一緒にチームを結成し、スペシャルゲームを実施するものです。「B.LEAGUE」と「SON」は、2018年から障がいのある人もない人も、バスケッボールを通して理解を深め合う共生社会の実現を目指し、開催してきました。 当社は、「SON」のオフィシャルパートーとして、バスケットボールを通してダイバーシティ＆インクルージョンの世界観を体現していくという本取り組みに賛同し、今年も本ゲームへの協賛を行うこととなりました。当社は、2023年12月に「B.LEAGUE」とサポーティングカンパニー契約を締結しており、バスケットボールとフィットネスを軸に、あらゆる方へのフィットネス機会の創出に繋がる活動を、今後も継続して展開してまいります。

＜「UNIFIED SPORTS® BASKETBALL GAME」概要＞

日時： 2026年5月23日（土） 場所： 横浜アリーナ（メインコート） 内容： SOアスリート、パートナー、B.LEAGUE特別ゲストによる混合チームでの紅白戦 参加者： スペシャルオリンピックス日本のSOアスリート5名 スペシャルオリンピックス日本のSOパートナー4名 森井 健太選手（横浜ビー・コルセアーズ所属） 谷口 光貴選手（横浜ビー・コルセアーズ所属） ※参加者は変更の可能性がございます。

Fast Fitness Japan X公式アカウント

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ANYTIME FITNESS（エニタイムフィットネス）とは

https://x.com/FastFitness_jp

エニタイムフィットネスは、米国発祥のフィットネスジム・フランチャイズであり、現在では世界5,500店舗以上を展開しています。日本では、2010年に東京都調布市に1号店をオープンして以来、多様な生活スタイルにフィットするジムとして、全国1,200店舗以上を展開し、会員数110万人を突破しました。

Fast Fitness Japanについて

https://www.anytimefitness.co.jp/

パーパスとして掲げる理念である「ヘルシアプレイスをすべての人々へ」のもと、誰もが健康的に暮らせる、心豊かな社会の実現を目指して、24時間年中無休フィットネスジム「エニタイムフィットネス」の運営及びフランチャイズ展開を中核とした事業を展開。 社 名：株式会社Fast Fitness Japan（ファスト フィットネス ジャパン） 代表者：代表取締役社長 井上 耕平 所在地：東京都新宿区西新宿6-3-1 新宿アイランドウィング10F 設 立：2010年5月21日 https://fastfitnessjapan.jp/

https://fastfitnessjapan.jp/