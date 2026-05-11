工務店向けに営業の属人化・粗利低下・紹介不足を解消する「社長の分身（工務店向け）」サービスを正式リリース

■概要

株式会社ルミッション

株式会社ルミッション（東京都港区）はこのたび、

工務店向け経営支援サービス「社長の分身（工務店向け）」の提供を開始しました。

本サービスは、工務店において属人化しやすい

営業・見積もり・施工管理・顧客管理・経営判断を整理し、

組織で共有・再現できる形にすることを目的とした経営支援サービスです。

工務店では、

・案件はあるのに粗利が残らない

・見積もりや原価管理が属人化している

・現場監督や職人に依存して品質がバラつく

・紹介が属人的で再現性がない

・施工後の接点が弱くリピートにつながらない

・求人を出しても現場人材が育たない

・将来の収益モデルが見えず事業展開が描けない

といった重要な経営課題が日常的に発生しています。

しかし多くの工務店では、これらの判断基準が属人化しており、

特定の社長、営業担当、現場監督、職人に依存する構造や、

日々の現場対応に追われ経営判断が後回しになっている状態が見られます。

また、受注獲得に注力するあまり、

施工後のアフターフォロー・紹介導線・OB顧客との関係構築の設計が弱く、

結果として継続受注不足や粗利低下につながるケースも少なくありません。

本サービスでは、登録0円で

・工務店特化の経営分析

・粗利・受注単価・LTV・収益構造の可視化

・紹介とリピートを生む顧客関係設計

・属人営業・属人施工管理から脱却する判断基準の整理

・何度でも無料の経営相談

を受けられる点が特長です。

単なる案件獲得の増加ではなく、

顧客関係・収益・営業・施工・組織を同時に整える経営設計を支援します。



▶ サービス公式サイト

https://lp.lumission.world/

■背景

工務店業界では、資材高騰、人材不足、大手ハウスメーカーとの競争、集客手法の多様化により、

単なる施工力や地域密着だけでは差別化が難しくなっています。

その一方で、顧客の住まいに関する不安、リフォーム・メンテナンス需要、資産価値向上、

暮らし方の提案など、

工務店に求められる役割は広がっています。

しかし現場では、

・見積もりと原価管理が曖昧で利益が残りにくい

・施工後に顧客との関係が途切れる

・紹介や口コミが安定しない

・現場対応に追われ、経営改善に手が回らない

といった課題が多くの工務店で発生しています。

当社では、これらの問題の背景には

「受注後・施工後の価値提供設計と経営判断基準が整理されていないこと」があると考えています。

そこで、営業・施工・経営の判断基準を整理し、

組織で再現できる形にする支援として

「社長の分身（工務店向け）」を提供開始しました。

■サービス特長

1．営業・施工・経営の判断基準を言語化

個人の経験や勘に依存している提案・見積もり・現場判断を整理し、

誰でも再現できる営業・施工・経営の判断軸に変換します。

2．顧客LTVと収益構造を可視化

新築・リフォーム・メンテナンス・アフターフォロー・紹介までの流れを整理し、

収益を最大化する構造を明確化します。

3．継続受注と紹介導線を設計

施工で終わらない関係構築を仕組み化し、

自然にリピート・紹介・口コミが生まれる導線を構築します。

4．無料・何度でも相談可能

現場課題から経営戦略まで、継続的に相談できる体制を提供します。

■導入企業の変化（一例）

当社の経営支援を受けた企業では、

・粗利率の改善

・顧客LTVの向上

・営業・見積もり・施工管理の再現性向上

・紹介・口コミ導線の強化

・社長依存からの脱却

といった変化が見られています。

当社では、これらの成果の背景には

「判断基準と関係構築の仕組み化」があると分析しています。

■なぜ“無料”で提供するのか

当社は、企業経営を

・会社良し

・従業員良し

・顧客良し

・世間良し

・次世代良し

の5つの視点で捉える「5方良し経営」を提唱しています。

工務店は、地域の住まいと暮らしを支える重要な存在であり、

その価値は顧客の人生、地域社会、次世代の暮らしにも大きく影響します。

そのため、まずは経営判断と顧客価値の整理を支援する機会を提供することを目的として、

登録無料での提供を開始しました。

▼社長の分身 無料登録

https://lp.lumission.world/

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■ 今後の展開

今後は

・工務店の成功事例の公開

・業種別LTV最大化レポートの提供

・工務店向けセミナーの開催

・建設会社・不動産会社・リフォーム会社との連携強化

などを通じて、工務店の経営支援を強化していく予定です。

当社は、経営判断と顧客価値の整理を通じて、

工務店の持続的成長と顧客満足の最大化に寄与してまいります。

■ 会社概要

会社名：株式会社ルミッション

所在地：東京都港区港南2-16-1 品川イーストワンタワー7F

事業内容：中小企業向け経営支援・コンサルティング

公式サイト：https://lumission.world/jp/

お問い合わせ：https://lumission.world/jp/contact