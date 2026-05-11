【旅好きインフルエンサー必見】SNSアンバサダー募集開始！安定収益につながる新プログラム｜2026年5月11日より

株式会社リロバケーションズゆるり奥日光with DOGS

会員制リゾート事業、ホテル・旅館運営再生事業を担う「株式会社リロバケーションズ(本社：東京都新宿区新宿5丁目17番9号 新宿野村證券ビル 6階、代表取締役社長 田村佳克)」は、新たな旅行需要の創出と地域活性化促進を目的としたSNSアンバサダープログラムの開始に伴い、SNSアンバサダーの募集受付を2026年5月11日より開始いたします。

リロホテルズ＆リゾーツ：https://relohotels.com/(https://relohotels.com/)

SNSアンバサダープログラム：https://relohotels.com/news/info/19361/(https://relohotels.com/news/info/19361/)

本プログラムは、アンバサダーに就任された方が対象15施設の中からご希望の施設へ無料でご宿泊の上、滞在の様子を投稿。その投稿が予約に繋がると件数毎に手数料が発生しアンバサダーは継続的に収益を得ることができるプログラムです。

インバウンド需要により観光業界は活況を見せるものの、観光地により格差はあり苦境を強いられている地域も少なくありません。そこで本プログラムにより新たな旅行需要の機会を創出することで、地域活性化に寄与できるのではと考え、実施に至りました。

アンバサダーは安定した収益の機会、投稿を見て予約したユーザーには特典、地域は観光需要拡大の好機を得られるという多方向に利益をもたらすプログラムとなります。

旅が好きで宿や地域の魅力を発信したい方は、ぜひこの機会にご参加ください。

■SNSアンバサダープログラム 概要

ゆとりろ津和野フォートリート＋那須高原ゆるり西伊豆

１.対象施設へ無料でご宿泊

２.ご宿泊後、SNSへ滞在の様子を投稿

３.投稿時に専用クーポンコードを記載

４.投稿を見た方がクーポンコードを入力してご宿泊

５.ご宿泊成立時に手数料が発生

６.月間の宿泊完了件数により手数料を受け取り

※手数料はアンバサダーのランクにより決定（手数料＝宿泊料金に対する％）

※登録時のアンバサダーランクはフォロワー数で決定

【アンバサダーランク】プラチナ10％／ゴールド8％／シルバー5％／ブロンズ3％

※投稿の際は、本プログラムへの参加に基づく投稿である旨（#PR）を明示

SNSアンバサダープログラム：https://relohotels.com/news/info/19361/(https://relohotels.com/news/info/19361/)

■募集要項

募集開始日：2026年5月11日～

宿泊施設：リロホテルズ＆リゾーツの一部施設

客室：こちらで指定いたします

食事：1泊2食付き（基本コース）

交通費：自費にてご負担ください

応募資格：Instagramフォロワー数5,000名以上、規約を順守できる方

採用基準：これまでのご投稿内容を参考に判断

採用時のご連絡方法：該当者の方へメールにてご連絡

※不採用の場合、理由はお伝え出来ない旨ご了承ください

■応募から参加までの流れ

１.専用フォームよりご応募

２.採用のご連絡

３.契約締結

４.施設へご宿泊

５.投稿内容事前確認

６.投稿開始

７.月間の宿泊成立数により手数料受け取り

■応募方法

以下項目を入力の上、専用フォームよりご応募ください

・お名前

・メールアドレス

・Instagramアカウント URL

・Instagramアカウント フォロワー数（応募時点）

・その他（Instagram以外にも投稿できる媒体がある場合、媒体名とアカウントURLをご記入）

■応募フォーム

https://x.gd/1zLbT

Relo Hotels＆Resorts（リロホテルズ＆リゾーツ）

“想いをつむぎ新しさでつなぐ”をコンセプトとした、株式会社リロバケーションズが運営するリゾートホテル・旅館グループ。「ゆとりろ」「風雅」「天翠」等、個性的なホテル・旅館を全国45か所以上で展開。

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/relo_hotelsresorts/

公式X：https://x.com/Relo_hotels

公式サイト: https://relohotels.com/

株式会社リロバケーションズ -人と地域を豊かに-人生に煌めく旅を！

□所 在 地 : 〒160-0022 東京都新宿区新宿5-17-9

TEL：03-6630-7970 FAX：03-6630-7971

□公式サイト：https://relovacations.com/

□設 立 : 2004年10月 □資 本 金 : 50百万円

□代 表 者 : 代表取締役社長 田村 佳克

□事業内容 : 会員制事業/ホテル・旅館運営事業/ホテル総合支援サービス事業/マンション管理事業

本件に関する報道関係のお問い合わせ先

株式会社リロバケーションズ

ファシリティマネジメントユニット

広報・デザイングループ 宮木

e-mail：rv.pr@relo.jp

取材・撮影等に関するご案内： https://relovacations.com/photo