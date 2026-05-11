JOHN SMEDLEY ニットポロシャツ４型の2026春夏シーズン限定色発売｜ブランドを代表するシグネチャーアイテムに新たな彩り

株式会社リーミルズ&カンパニー

1784年創業のイギリス老舗ニットウェアブランド「JOHN SMEDLEY（ジョン スメドレー）」は、ブランドのシグネチャーアイテムであるニットポロシャツ「ISIS」を中心とした４品番について、2026年春夏シーズン限定の新色 ‘Dumfries House Colour’ の３色を新たに追加し、2026年5月14日(木)より発売いたします。

対象品番は、メンズコレクションより「ISIS」「REID」、ウイメンズコレクションより「JILL」「ADALINE」の４型。また、数量限定発売となるカラーは、SPRING SUMMER COLLECTION 2026 限定カラーである「Roseburn」「Pollen」「Wyvern Red」の３色。いずれも世界最高峰の天然素材であるSea Island Cotton（シーアイランドコットン）を美しいファインゲージで編み立てた、滑らかで上質な心地よい着用感が特徴です。

約100年にわたる歴史を重ねているJOHN SMEDLEYのニットポロシャツは、ビジネスからカジュアルまで、さまざまなシーンに寄り添う万能なアイテム。父の日のギフトからデイリーユースまで、日常を彩る夏のワードローブとしてぜひご利用ください。

The World’s Finest Polo-Shirts

ポロシャツの起源は1850年代のインドと言われています。高温多湿の環境でプレーするため、軽い装備を必要とする乗馬競技選手に向けてデザインされました。通気性に優れたコットンの半袖ニットで作られたスタイルは、暑さを反射する明るいホワイト。このスタイルは1920年代、帝国時代の英国がインドを植民地化したことから、英国へ伝わりました。その万能さは、英国内の他のスポーツにも広まり、テニスのウィンブルドン選手権から連想されるような、テニスやゴルフの場で着られるようになりました。

1920年代、乗馬競技選手はエンブレムが刺繍されたカラフルなポロシャツを着用し始めます。これがスポーツとファッション表現が融合した基本のスタイルとなり、1930年代には、実用的な定番アイテムとして現代のワードローブに取り入れられていきました。

時を同じくして、JOHN SMEDLEYはニットポロシャツ「ISIS」を発表。スポーツのフィールド外のアイテムとして、ポロシャツの地位を揺るぎないものとしました。独特の大きめの襟と、イージーな着用感をもつ「ISIS」は、現在ではメリノウール・シーアイランドコットンなど様々な素材やアレンジで展開されており、JOHN SMEDLEYのベストセラーアイテムとなっています。

発売日：

2026年5月14日(木)

素材：

綿100%（Sea Island Cotton/シーアイランドコットン）

生産国：

Made in England



ISIS \47,300 size:S/M/L

Roseburn

Pollen

Wyvern Red

REID \47,300 size:S/M/L

Roseburn

Pollen

Wyvern Red

ADALINE \41,800 size:S/M

Roseburn

Pollen

Wyvern Red

JILL \46,200 size:S/M

Roseburn

Pollen

Wyvern Red

Colour Story

Wyvern Red

かつてDumfries Houseを所有していた貴族の紋章に描かれた翼竜の炎のように、赤みを帯びた深みのあるオレンジ。Dumfries Houseに受け継がれてきた誇りや精神性を表したカラーです。大胆さと気品を併せ持ち、邸宅の歴史に織り込まれてきたクラフトマンシップへの敬意を示しています。

Pollen

邸宅内に設けられたイエロー・ドローイングルームに広がる、柔らかな黄金色から着想を得たイエロー。インテリアに施された金彩や庭園の花々の花粉を表現しています。自然光を受けて優しく反射する色合いは、人を迎え入れる社交空間ならではの温もりと華やかさを感じさせます。明るく輝きに満ちたカラーが、着る人の表情までも華やかかつ印象的に彩ります。

Roseburn

邸宅の庭園に咲くピンクの花々と、せせらぎのある風景を想起させるカラー。自然の中に宿る力強さを感じる、夏らしい明るくビビットで生命感のある色合いが特徴です。コーディネートのポイントに、性別を問わず取り入れたくなる１色。

2026 Season Concept

DESIGN FOR LIFE

永く受け継がれる美しさと存在意義を宿す、スコットランドの邸宅「Dumfries House（ダンフリーズ・ハウス） 」に着想を得たコレクション。

ニットウェアを通して、ヘリテージとクラフツマンシップが響き合う調和を讃えます。



ひと目ひと目に、確かな意図を。

Dumfries Houseの建築やインテリアに見られる、シンメトリーで均整の取れた美しさを映し出したニットテクスチャ。

繊細なレース構造、手触り豊かな質感、計算されたストライプの配置--伝統的な編みの技法に敬意を払いながら、現代の感性で再構築しました。

受け継がれる手仕事を思わせる繊細な透かし柄から、洗練されたシンプルさを湛えたモダンなシルエットまで。

形だけでなく、纏ったときの感覚までも丁寧に設計されたニットは、ワードローブに長く寄り添います。



カラーパレットは、邸宅を取り巻く景観そのものから。

建物の素材・植栽・家具に着目し、やわらかなストーン・チョーキーなブルー・深みを帯びたゴールド・そしてローズバーンピンクをセレクト。

自然と伝統が息づく“その場所”を想起させる色合いです。



“Design for Life” --誠実さに根ざしたコレクション。

落ち着きと親しみを感じさせながらも、洗練された佇まい。



過去を敬い、未来を装うための、永く愛される一着を提案します。

JOHN SMEDLEY（ジョン スメドレー）

1784年創業の英国老舗ニットウェアブランド。

シーアイランドコットン・メリノウール・カシミア・シルクなどの最高級天然素材を用い、職人の高い技術と知識により紡がれる美しく軽量のファインゲージニットは、240年以上にわたり世界中から高い評価を得ています。

長い歴史の中で築き上げられた真摯なクラフトマンシップにより、名誉ある英国王室御用達の証「Royal Warrant」の称号を取得。世界遺産にも登録された創業当時から続く世界最古の工場で、現在も世界最高峰のニットウェアを作り続けています。





＜お問い合わせ先＞

JOHN SMEDLEY

日本公式WEBサイト

https://www.johnsmedley.jp/

日本公式Instagram

@johnsmedleyknitwear.jp(https://www.instagram.com/johnsmedleyknitwear.jp/)