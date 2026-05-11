カイロスマーケティング、AI活用の判断軸を解説するカンファレンスに登壇決定

カイロスマーケティング株式会社

“次の一手”がデータでわかるMA+SFA一体型ツール「Kairos3（カイロススリー）」を提供するカイロスマーケティング株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：佐宗 大介、以下「当社」）は、株式会社マーケメディアが主催するオンラインカンファレンス「【導入の境界線】～何をAIに任せる？残すべき仕事とは？」に、当社取締役 COO 白井 則行が登壇することをお知らせします。

開催の背景・内容

詳細はこちら :https://cm.marke-media.net/5041202?fm_cp=69d2feb2fa0bc734c192e8cd&fm_mu=69d3049fd69752416d582a4b&utm_campaign=69d2feb2fa0bc734c192e8cd&utm_medium=else&utm_source=kairosmarketing

企業の人手不足が続く中、AIを活用した業務効率化は急速に広がり、多くの企業でAIツールの導入が進んでいます。一方で、実際の現場では「どの業務をAIに任せるべきか」という判断で立ち止まるケースも増えており、導入後の停滞や部門間での活用の分断が課題となっています。

本カンファレンスでは、マーケティング・営業などの各分野を専門とする企業が登壇し、「AIにどこまで任せるかを、人がどう決めるのか」という、AI活用における具体的な判断基準を共有します。

当社は、「ヒトとAIの共生関係と判断軸」をテーマに登壇。営業やマーケティング活動における「AIと人間の明確な判断基準」を紹介し、現場で再現できる考え方を提示します。

登壇者

カイロスマーケティング株式会社 取締役 COO 白井 則行

国内大手SIerから外資系メーカー企業でのエンジニアを経て、2012年にカイロスマーケティング株式会社の創業に参画。CTO / プロダクトマネージャーとして、導入件数2,000件のMA+SFA一体型ツール「Kairos3」の設計及び開発を牽引。現在は、取締役COOとしてセールス / マーケティング / カスタマーサクセスの統括を行いつつ、外部講演の登壇やユーザー向け勉強会での講師 / ファシリテーターを務める。

カンファレンス概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/144521/table/112_1_e6225a9d10942f8aae5551188505c85d.jpg?v=202605111052 ]

■「Kairos3」について

「Kairos3」は、“次の一手”がデータでわかるMA+SFA一体型ツールです。見込み客の獲得・管理から営業商談の進捗管理・クロージングまで、マーケティングと営業活動のデータを集約し、部門を横断した施策の実行を促進します。高度な専門知識がなくともデータを活用できるツール設計により、データに基づく意思決定を支援し、企業の売上アップを実現します。

URL：https://www.kairosmarketing.net/kairos3

■カイロスマーケティングについて

「マーケティングを、もっと身近に。」をミッションに掲げ、“次の一手”がデータでわかるMA+SFA一体型ツール「Kairos3」を開発・提供しています。また、マーケティング・営業の実行方法がわかるメディア「マケフリ」を運営。「ものづくり大国ニッポン」のさらなる発展を支援すべく、業界や従業員数に関わらずあらゆる企業・組織のみなさんがマーケティングを活用した営業活動ができる社会を創造します。

所在地：東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-5 リンクスクエア新宿 16F（WeWork内）

代表者：佐宗 大介

設立：2012年9月

URL：https://www.kairosmarketing.net