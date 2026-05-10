長期熟成古酒『古昔の美酒』 3銘柄を銀座で飲み比べ 「利き酒セット」 THE GRAND GINZAにて5月10日（日）より提供開始

株式会社パソナグループ

パソナグループの株式会社匠創生は、提供する長期熟成古酒のプレミアムブランド『古昔の美酒（いにしえのびしゅ）』の中から、「古昔の美酒 INISHIE 匠 No.1」「古昔の美酒 天貴」「古昔の美酒 梅響」の3銘柄を飲み比べできる「利き酒セット」を、東京・銀座のレストラン「THE GRAND GINZA」内「THE GRAND 47 (フランス料理)」にて、本日5月10日（日）より提供開始いたします。

匠創生は、伝統ある日本の古酒文化を継承するべく、プレミアムブランド『古昔の美酒』を2020年より展開。熟成を重ねることで生まれる、奥深い旨みや芳醇な香り、複雑な味わいなど、新酒にはない独自の魅力を発信しています。

この度、東京・銀座のレストラン「THE GRAND GINZA」内「THE GRAND 47 (フランス料理)」で新たに提供される「利き酒セット」では、「古昔の美酒 INISHIE 匠 No.1」「古昔の美酒 天貴」「古昔の美酒 梅響」の3銘柄を、少量ずつ飲み比べてお楽しみいただけます。なお、『古昔の美酒』は、2026年5月10日（日）放送の日本テレビ「一茂×かまいたち ゲンバ」にて紹介されました。

「古昔の美酒 INISHIE 匠 No.1」は、古酒が初めての方にも親しみやすい味わいに仕上げるため、異なる古酒をブレンドした一本で、昨年12月ANA国際線ファーストクラスでの採用実績も持つ代表銘柄です。「古昔の美酒 天貴」は、貴醸酒製法による奥行きのある甘みとスモーキーさに加え、日本酒とは思えない黒く輝く色合いが印象的で、国内外のコンクールにおいて日本酒部門最高峰クラスの賞を受賞しています。そして「古昔の美酒 梅響」は、バーボン樽仕上げによるバニラやスモーキーな香りが広がる梅酒で、『古昔の美酒』の中でも高い人気を誇る銘柄のひとつとして、親しみやすい梅酒を古酒ならではの深みとともに味わっていただけます。

お食事とともに古酒を楽しむ体験を通して、古酒ならではの奥深い魅力を、より多くの方に届け、日本酒の新たな楽しみ方を提案してまいります。

■概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/16751/table/2219_1_4439a79daafb1d079f3d8251c1dc6c9e.jpg?v=202605101151 ]『古昔の美酒 INISHIE 匠 No.1』

異なる地域・酒蔵・製造年の古酒を贅沢にブレンドした日本酒の古酒。幾十年を経た深みある熟成香と厚みのある味わい、上質に調和したまろやかな甘み、そしてデザートワインを思わせる濃密な余韻。

【商品詳細】

・品目：日本酒

・産地：岩手県、鳥取県、兵庫県

・アルコール度数：16度

・使用米：国産米

・精米歩合：70%

ＵＲＬ／https://oldvintage.jp/collections/inishie-takumi-no-1-doux

『古昔の美酒 天貴』

1997年・2003年・2006年、それぞれの時代が育んだ個性豊かな古酒を重ね合わせた、貴醸酒のブレンド。芳醇な香りが立ち上がり、口に含めば濃密で甘美な味わいが広がる。重厚なコクを備えた2つの古酒に、酸の効いた一本が調和をもたらし、余韻まで奥行きのある味わいへと昇華した、日本酒の概念を覆す贅沢な一杯。

【商品詳細】

・品目：日本酒

・産地：和歌山県、滋賀県、福井県

・アルコール度数：16.5度

・使用米：国産米

ＵＲＬ／https://oldvintage.jp/products/tenki

『古昔の美酒 梅響』

2006年仕込みの木樽熟成梅酒は、スモーキーな香りと甘み、酸味、ほのかな苦味を纏った奥深い味わい。2007年梅酒の一口で心を満たすような芳醇な甘みとブレンドすることで、スモーキーさと芳醇さが織りなす調和のとれた香り、そして甘味、酸味、苦味が繊細に絡み合う余韻のある梅酒に。濃厚な梅感を存分にお愉しみいただける逸品。

【商品詳細】

・品目：リキュール

・産地：鳥取県、和歌山県

・アルコール度数：20度以上21度未満

ＵＲＬ／https://oldvintage.jp/products/umehibiki