「超高齢社会に立ち向かう新しいデザインを考える」5月16日（土） 普及啓発活動イベント開催【公益財団法人 シマダ未来財団 】

シマダグループ株式会社

公益財団法人シマダ未来財団（東京都渋谷区／代表理事：島田成年）は、2026年5月16日（土）、普及啓発事業としてイベントを実施します。当財団奨学生の選考委員である、東北大学加齢医学研究所教授で医師の瀧靖之氏をお招きし、脳を一生健康に保つための考え方や実践法「生涯健康脳」について基調講演を行っていただきます。また、介護旅行を実施するシマダトラベルパートナーズ株式会社 代表取締役、栗原茂行氏の講演のほか、2025年度奨学生による活動報告、「新しいアイデアの出し方」をテーマにしたパネルディスカッションを実施いたします。

プログラム

■瀧 靖之氏 基調講演「テーマ：生涯健康脳」

東北大学加齢医学研究所教授/医師/医学博士

脳のMRI画像を用いたデータベースを作成し、脳の発達、加齢のメカニズムを明らかにする研究に従事。読影や解析をした脳MRIはこれまで16万人にのぼります。著書は『生涯健康脳』（ソレイユ出版）、『回想脳 脳が健康でいられる大切な習慣』（青春出版社）など。当財団の奨学生選考委員。旅行やノスタルジーに浸ることなど、脳を一生健康に保つための考え方や実践法「生涯健康脳」について、財団の想いとともにお話いただきます。

■栗原茂行氏 講演「テーマ：介護旅行の未来」

高齢者向けの旅行、バーチャルツアー、大阪・関西万博でのユニバーサルツーリズムなどを企画するシマダトラベルパートナーズ株式会社。代表取締役の栗原茂行氏より、超高齢社会の中で今後旅行はどうなっていくのか、現場や万博での見地をもとに紐解きます。

■2025年度奨学生による活動報告

2025年度の奨学生以下2名が、研究報告を行います。

・山崎翔太朗さん（工学院大学大学院）テーマ「共生を支える器」

・篠原かれんさん（東京理科大学）テーマ「介護予防政策」

■パネルディスカッション

「新しいデザインの出し方」をテーマに、瀧靖之氏、栗原茂行氏、奨学生、財団代表理事の島田が登壇し、「超高齢社会の未来」へ向けて意見を交わします。

※プログラム内容は予告なく変更となる可能性がございます。

シマダ未来財団について -普及啓発活動の目的-

日本は今、深刻な高齢化に直面しています。私たちシマダ未来財団は、この課題を解決するため、福祉の枠組みを超えた「多様な視点」が不可欠であると考えます。多様な分野の学生が課題に向き合い、新たな価値が生まれる未来。財団は、奨学金の給付を通してそんな「未来」の実現に伴走します。取り組みについて広く周知を行うため、今回の事業を実施いたします。

イベント詳細

[表: https://prtimes.jp/data/corp/46799/table/353_1_8bc10e49350b862e1f30a37366224150.jpg?v=202605101051 ]

＜お問い合わせ＞

シマダ未来財団事務局

〒151-0053 東京都渋谷区代々木3-22-7

Tel: 03-6275-2222

E-mail: info@shimada-mirai.org

公式ホームページ: https://shimada-mirai.org