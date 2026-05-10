京都湧水名水を使用し仕上げる特別な一杯





『日常に、少しの贅沢を。』をコンセプトに掲げる京都発の食ブランド『B STORE KYOTO』(運営：株式会社Ludico、代表：鳥井 和機)は、2026年5月10日(日)より、京都の地下30mから湧き出る「京都湧水名水」を使用したドリンクメニューの提供を開始いたします。





京都の食文化を支えてきた錦の湧き水





『B STORE KYOTO』は、日常の中にささやかな贅沢を取り入れることで、心満たされるひとときを提案するブランドです。カフェ店舗である『B STORE 2nd』では鮮度にこだわった自家焙煎スペシャリティ珈琲を提供しており、この度は京都の豊かな食文化を支えてきた京都の地下30mから湧き出る「京都湧水名水」を使用した特別な一杯を開発いたしました。





自家焙煎珈琲を使用した京都湧水名水コールドブリュー





使用する京都の地下30mから湧き出る「京都湧水名水」は、古くから“京都の高級料亭のお出汁”を支えてきた自然の恵みです。

この非常にやわらかくまろやかな水に合わせるのは、当店のバリスタが焙煎したオリジナルのブレンド。ナッツやドライフルーツのような芳醇なニュアンスを持つ豆の個性を最大限に活かすため、10時間以上の時間をかけてゆっくりと抽出する「コールドブリュースタイル」を採用しました。

「京都湧水名水」がコーヒーの角を丸め、凛としながらも優しい口当たりに仕上げています。





和束茶を使った京都湧水名水コールドグリーンティー





コーヒーのほか、「京都湧水名水」で点てる「グリーンティー」もご用意しております。茶源郷として知られる京都・和束町の抹茶にこだわり、お茶が持つ濃厚な甘みや旨み、心地よい苦みを丁寧に引き出しました。

「京都湧水名水」が後味を軽やかにし、初夏の京都にふさわしい清涼感あふれる味わいをお届けします。





ホテルライクな空間で楽しむ特別な一杯





店舗は京都の繁華街から徒歩圏内に位置しており、観光やショッピングの合間の休息に最適です。

イートインスペースはホテルライクな落ち着いた空間で、お席のご予約も承っております。

京都の歴史と職人の技が共鳴する、B STOREでしか楽しめない「特別な1杯」と、新しいカフェ体験をぜひお楽しみください。









■商品価格

京都湧水名水コールドブリュー 650円

京都湧水名水コールドグリーンティー 650円









■店舗概要

店名 ：B STORE 2nd(ビー ストア セカンド)

所在地 ：〒600-8052 京都府京都市下京区塩屋町75

営業時間：8:00～17:00(L.O16:30)





＜お席のご予約も承っております＞

https://www.tablecheck.com/ja/shops/b-store-2nd/reserve





＜公式Instagram＞

https://www.instagram.com/bstore.2nd/