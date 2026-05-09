約50％がクロモジウォーター。サロン発ドライシャンプーの新基準はベタつきリセット＆ケア

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株式会社ウカ


トータルビューティーカンパニー uka（@instauka, @ukacojp, @ukatokyo）は、2026年6月1日（月）に、植物の力を最大限に引き出したサロン発の新発想、ドライシャンプー uka IZU KUROMOJI ドライシャンプーを発売いたします。水の代わりに伊豆産クロモジの葉・枝から抽出した蒸留水を約50% （49.9 %）配合。


頭皮環境そのものにアプローチする処方設計を実現しました。


多くのベスコスを受賞しているイズシリーズから初めてのドライシャンプーです。




「水ではなく植物で洗い、ケアする」という新発想


ドライシャンプーの多くは水がベース。サロン発だからこそ


クロモジウォーターが持つ、抗菌・整肌のサポート機能に着目。


主成分のクロモジウォーター（保湿）に加え、でんぷんから作られるトレハロースが髪の水分を保ち、ハリコシを。


カキタンニン（整肌成分）で気になるにおいのある頭皮を健やかにします。単なる“リフレッシュ”にとどまらず、頭皮を清潔で健やかな状態へ。


サロン発ブランドとしてリジェネラティブ ビューティを追求した結果たどり着いた設計です。




頭皮にダイレクト。「即リセット」※ というマルチユース


技術者目線で開発されたトリガーポンプは、どんな角度でもストレスなく使用可能で、狙った箇所へピンポイントにアプローチ。汗や皮脂によるベタつきを即リセットし、根元からふんわりと立ち上がる軽やかな仕上がりに。


クレンジング後のような自然な立ち上がりは、、日常使いだけでなくスタイリング前のベースとしても活躍します。


※洗浄による




冷感×香りで、頭皮と気分を同時にリフレッシュ


メントールとセイヨウハッカ油による清涼感が、汗ばむ頭皮にひんやりとした心地よさをもたらします。クロモジならではのウッディで清らかな香りが広がり、気分までもリセットするような使用体験。




おすすめシーン


・アウトドアや旅行中のリフレッシュに


・サウナ・温浴後のクールダウンに


・ジムや運動後のベタつきケアに


・オフィスや在宅ワーク中の気分転換に


・入院時や災害時など、水が使えない環境で“洗えない時”を、“整えられる時間”へ。




【商品情報】



uka イズ クロモジ ドライシャンプー 100mL

3,080円（税込）



トリガーポンプは、どんな角度でもストレスなく使用可能で、狙った箇所へピンポイントにアプローチ。










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