約50％がクロモジウォーター。サロン発ドライシャンプーの新基準はベタつきリセット＆ケア

株式会社ウカ

トータルビューティーカンパニー uka（@instauka, @ukacojp, @ukatokyo）は、2026年6月1日（月）に、植物の力を最大限に引き出したサロン発の新発想、ドライシャンプー uka IZU KUROMOJI ドライシャンプーを発売いたします。水の代わりに伊豆産クロモジの葉・枝から抽出した蒸留水を約50% （49.9 %）配合。

頭皮環境そのものにアプローチする処方設計を実現しました。

多くのベスコスを受賞しているイズシリーズから初めてのドライシャンプーです。

「水ではなく植物で洗い、ケアする」という新発想

ドライシャンプーの多くは水がベース。サロン発だからこそ

クロモジウォーターが持つ、抗菌・整肌のサポート機能に着目。

主成分のクロモジウォーター（保湿）に加え、でんぷんから作られるトレハロースが髪の水分を保ち、ハリコシを。

カキタンニン（整肌成分）で気になるにおいのある頭皮を健やかにします。単なる“リフレッシュ”にとどまらず、頭皮を清潔で健やかな状態へ。

サロン発ブランドとしてリジェネラティブ ビューティを追求した結果たどり着いた設計です。

頭皮にダイレクト。「即リセット」※ というマルチユース

技術者目線で開発されたトリガーポンプは、どんな角度でもストレスなく使用可能で、狙った箇所へピンポイントにアプローチ。汗や皮脂によるベタつきを即リセットし、根元からふんわりと立ち上がる軽やかな仕上がりに。

クレンジング後のような自然な立ち上がりは、、日常使いだけでなくスタイリング前のベースとしても活躍します。

※洗浄による

冷感×香りで、頭皮と気分を同時にリフレッシュ

メントールとセイヨウハッカ油による清涼感が、汗ばむ頭皮にひんやりとした心地よさをもたらします。クロモジならではのウッディで清らかな香りが広がり、気分までもリセットするような使用体験。

おすすめシーン

・アウトドアや旅行中のリフレッシュに

・サウナ・温浴後のクールダウンに

・ジムや運動後のベタつきケアに

・オフィスや在宅ワーク中の気分転換に

・入院時や災害時など、水が使えない環境で“洗えない時”を、“整えられる時間”へ。

【商品情報】

uka イズ クロモジ ドライシャンプー 100mL

3,080円（税込）



トリガーポンプは、どんな角度でもストレスなく使用可能で、狙った箇所へピンポイントにアプローチ。

----------------------------------------------

●uka HP / 公式オンラインストア

https://uka.co.jp/

●Instagram

uka Official Brand Account（@instauka）

https://www.instagram.com/instauka/

uka Salon & Store Info（@ukacojp）

https://www.instagram.com/ukacojp/

uka Official USA Account（@ukatokyo）

https://www.instagram.com/ukatokyo/

ukafe(@ukafe.info)

https://www.instagram.com/ukafe.info/

●X

公式Xアカウント（@uka_beauty)

https://x.com/uka_beauty