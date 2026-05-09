約50％がクロモジウォーター。サロン発ドライシャンプーの新基準はベタつきリセット＆ケア
トータルビューティーカンパニー uka（@instauka, @ukacojp, @ukatokyo）は、2026年6月1日（月）に、植物の力を最大限に引き出したサロン発の新発想、ドライシャンプー uka IZU KUROMOJI ドライシャンプーを発売いたします。水の代わりに伊豆産クロモジの葉・枝から抽出した蒸留水を約50% （49.9 %）配合。
頭皮環境そのものにアプローチする処方設計を実現しました。
多くのベスコスを受賞しているイズシリーズから初めてのドライシャンプーです。
「水ではなく植物で洗い、ケアする」という新発想
ドライシャンプーの多くは水がベース。サロン発だからこそ
クロモジウォーターが持つ、抗菌・整肌のサポート機能に着目。
主成分のクロモジウォーター（保湿）に加え、でんぷんから作られるトレハロースが髪の水分を保ち、ハリコシを。
カキタンニン（整肌成分）で気になるにおいのある頭皮を健やかにします。単なる“リフレッシュ”にとどまらず、頭皮を清潔で健やかな状態へ。
サロン発ブランドとしてリジェネラティブ ビューティを追求した結果たどり着いた設計です。
頭皮にダイレクト。「即リセット」※ というマルチユース
技術者目線で開発されたトリガーポンプは、どんな角度でもストレスなく使用可能で、狙った箇所へピンポイントにアプローチ。汗や皮脂によるベタつきを即リセットし、根元からふんわりと立ち上がる軽やかな仕上がりに。
クレンジング後のような自然な立ち上がりは、、日常使いだけでなくスタイリング前のベースとしても活躍します。
※洗浄による
冷感×香りで、頭皮と気分を同時にリフレッシュ
メントールとセイヨウハッカ油による清涼感が、汗ばむ頭皮にひんやりとした心地よさをもたらします。クロモジならではのウッディで清らかな香りが広がり、気分までもリセットするような使用体験。
おすすめシーン
・アウトドアや旅行中のリフレッシュに
・サウナ・温浴後のクールダウンに
・ジムや運動後のベタつきケアに
・オフィスや在宅ワーク中の気分転換に
・入院時や災害時など、水が使えない環境で“洗えない時”を、“整えられる時間”へ。
【商品情報】
uka イズ クロモジ ドライシャンプー 100mL
3,080円（税込）
トリガーポンプは、どんな角度でもストレスなく使用可能で、狙った箇所へピンポイントにアプローチ。
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