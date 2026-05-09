「別マガ」6月号本日発売！最新巻発売を記念して『Fate/Grand Order -turas realta-』が表紙で登場!!!

株式会社講談社

2026年5月9日（土）発売の「別冊少年マガジン」6月号は、最新巻発売を記念して『Fate/Grand Order -turas realta-』が表紙&センターカラーで登場！

さらに、今号より新連載がスタートする『シロナガス島への帰還』が巻頭カラー、待望の第15巻発売直前記念で『ふらいんぐうぃっち』がセンターカラー、連載1周年を記念して『人生逆転ダンジョン』がセンターカラー、待望の1巻発売を記念して『宇曽田みのりの代用料理』がセンターカラーで登場します！

■最新22巻発売記念！『Fate/Grand Order -turas realta-』センターカラー

最新22巻が5月8日に発売！ これを記念して、『Fate/Grand Order -turas realta-』がセンターカラーで登場！藤丸＆マシュから、皆さまへの感謝もお届けします。

さらに、別マガだけの豪華プレゼントも実施！ 今月の「別冊少年マガジン」表紙イラストを使用した特製パズルを、抽選で20名様にプレゼントいたします！

応募の詳細は、2026年5月9日（土）発売の「別冊少年マガジン」6月号をご確認ください。

*応募には紙版の応募券が必要です

『Fate/Grand Order -turas realta-』22巻

母なる獣との最終決戦、神殺しの英雄譚に幕を下ろす時がきた！ 対峙するは「ビースト２」ティアマト。この場に繋ぎ集った英霊たちの輝きを背負い、藤丸とマシュは未来へと進むため、決別の一撃を放つ！ そして意識の底で藤丸とアルジュナが辿り着いたのは、“神々の戦場”クルクシェートラ。血と後悔と迷いが支配する闇の中、戦士たちは問う。「アルジュナよ、お前は何者か？」最難の試練を越えた先で、藤丸たちの新たな戦いが幕を開ける！

■新連載を記念して『シロナガス島への帰還』が巻頭カラーで登場

「別冊少年マガジン」6月号より、新連載『シロナガス島への帰還』がスタート！

カルト的人気を誇るミステリーADVゲームが待望の漫画化！ゲーム『シロナガス島への帰還』の続編となる『遥かなる円形世界（仮題）』は、Steamストアでページ公開後、3日でウィッシュリスト10,000件を突破する注目の作品です。

大人気ゲームが漫画でどのように描かれるのか、お楽しみに！

■『ふらいんぐうぃっち』15巻発売直前を記念してセンターカラーで登場！

待望の15巻発売が6月9日（火）に決定！これを記念して、『ふらいんぐうぃっち』がセンターカラーで登場しています。さらに、80話記念の好評企画をふたたび実施！90話突破を記念して、センターカラーイラストを使用したアクリルスタンドをプレゼントいたします！

応募の詳細は、2026年5月9日（土）発売の「別冊少年マガジン」6月号をご確認ください。

*応募には紙版の応募券が必要です

■連載1周年を記念して『人生逆転ダンジョン』がセンターカラーで登場！

『人生逆転ダンジョン』が連載1周年を記念してセンターカラーで登場！全容は「別冊少年マガジン」6月号で...！ さらに、豪華プレゼントが当たるキャンペーンも！魔力発散用マウスパッドが10名さまに当たります。応募の詳細は、2026年5月9日（土）発売の「別冊少年マガジン」6月号をご確認ください。

*応募には紙版の応募券が必要です

■待望の第1巻発売を記念して『宇曽田みのりの代用料理』がセンターカラーで登場！

『宇曽田みのりの代用料理』第1巻が5月8日（金）に発売！これを記念して、センターカラーで登場しています。冒頭のカラーページでは大胆なお嬢様が見れる...かも!?

『宇曽田みのりの代用料理』第1巻

才色兼備でセレブなお嬢様・宇曽田みのり。高級料理を作ってくれるけれど、その経歴とレシピにはとんでもない秘密が…!? 素材はニセモノでも、愛情はホンモノ！ お腹も胸もいっぱい、グルメラブコメ開幕!!

「別マガ」6月号、発売中！