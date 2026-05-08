Park Slope「2026 Summer MENS LOOK BOOK」の特集コンテンツを公開。
衣料事業の主力ブランドNEWYORKERを中心とした衣料服飾品の企画、製造、販売、不動産の売買、仲介、賃貸管理を行っている株式会社ダイドーフォワード(本社：東京都千代田区/代表取締役：成瀬 功一郎)は、特集コンテンツ「Park Slope 2026 Summer MENS LOOK BOOK」を自社通販サイトで公開しました。
2026 Summer MENS LOOK BOOK
着るだけで整う、初夏のリアルクローズ。気温が上がるほど、スタイルはシンプルに。軽さときちんと感、その“ちょうどいい”バランスを。
▽特集ページはこちらから
https://www.ny-onlinestore.com/shop/pages/features/special-men-parkslope-2026ss-lookbooksummer?utm_source=newssite&utm_medium=pr(https://www.ny-onlinestore.com/shop/pages/features/special-men-parkslope-2026ss-lookbooksummer?utm_source=newssite&utm_medium=pr)
ブラウンのピンストライプで、きれいめな印象に。ワークシャツのディテールで程よくカジュアルダウン。モーブピンクのキャップをポイントに、デニムで抜け感を。大人の余裕を感じるスタイルは、きれいすぎない、その余白がちょうどいい。
シャツ 税込 \9,900
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パンツ 税込 \13,200
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ベルト 税込 \5,500
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キャップ 税込 \5,500
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カジュアルなボーダーポロは、デニム合わせで軽やかに。爽やかさときちんと感を兼ね備えた、お仕事にも使いやすい一着。定番は、そのまま着るのが今の気分。
ポロシャツ 税込 \9,900
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Tシャツ 税込 \6,600
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パンツ 税込 \13,200
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グリーンとベージュのやわらかなトーンに、プリントTで抜け感をプラス。グレーのスニーカーで仕上げた、軽快なリラックススタイルは、頑張らないほうが、好印象。
シャツ 税込 \9,900
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Tシャツ 税込 \6,600
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パンツ 税込 \12,100
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▽MENSアイテム一覧はこちら
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■Park Slope NEWYORKERについて
“ちょうどいい、がここにある。”
日常と装いを、なだらかにつなぐワードローブ。
一日の中で役割が移り変わっても、装いは自然につながっていたい。Park Slope NEWYORKERは、シームレスな日常に寄り添い、仕事とプライベート、時間とシーンをなだらかにつなぐ“スロープ”のようなワードローブです。主張しすぎない佇まいを大切にしながら、組み合わせ次第で表情が変わるデザイン。手持ちのワードローブとも響き合い、「オン・オフ」を問わず、さまざまなシーンに心地よくなじむ存在。流行に振り回されず、時代からも離れすぎない。私的でありながら、社会の中でも自然体であること。その絶妙なバランスを大切にする成熟した感性を持つ大人に向けた、“ちょうどいい、がここにある。”日常着を提案します。
株式会社ダイドーフォワード
設立：2007年8月22日
代表者：代表取締役社長 成瀬 功一郎
資本金：1億円（株式会社ダイドーリミテッド100％出資）
事業内容：衣料服飾製品の企画、製造、販売および不動産管理、商業施設の運営 等
https://www.daidoh-forward.com/
■お問合わせ先
ダイドーフォワードお客様相談
info-df@daidoh.co.jp
フリーダイヤル 0120-17-0599
受付時間 10：00-17：00（土日祝祭日・年末年始・夏季休暇期間を除く）