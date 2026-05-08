大阪初開催、約170社が出展予定！一般消費者向けジュエリーイベント「OSAKA JEWELRY FES ′26 Autumn」出展募集を開始
RX Japan合同会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：田中 岳志）は、2026年11月21日［土］～23日［月・祝］の3日間、大阪南港ATCホールにて、一般消費者向けジュエリーイベント「OSAKA JEWELRY FES '26 Autumn」を初開催する。これに伴い、出展社の募集を開始した。
開催の背景・狙い
近年、ジュエリー市場はECやSNSの発展により大きく変化している一方、「実際に見て・試着して購入したい」というニーズは依然として高い。特に若年層を中心に、新たなジュエリーファンの創出が市場拡大の鍵となっている。
本展は、
- 新規顧客開拓の場の提供
- ジュエリー市場への新規参入促進
- 消費者の購買意欲喚起
を目的に開催する。
大阪開催の意義
これまで東京で開催してきた「TOKYO JEWELRY FES」では、来場者の83.7%が1都3県からの来場となっており、地域によって来場者層が大きく異なることが明らかになっている。
今回の大阪開催により、東京ではリーチしにくい関西圏の新規顧客との接点創出が可能となる。
本展で実現できること
本展への出展により、各企業・ブランドは以下の機会を得られる。
- 若年層の新規顧客の獲得
- 商品販売、受注
- 会社・ブランドの広告、宣伝
- ニーズ調査、テストマーケティング
- 海外向けの販売・PR活動
東京展の実績
TOKYO JEWELRY FESは来場者・出展社ともに年々成長を続けており、消費者向けジュエリー展示会として規模を拡大している。この実績をもとに、大阪展も成功に導く。
※東京展（2025年8月開催）の様子
開催概要
OSAKA JEWELRY FES '26 Autumn
会期：2026年11月21日［土］～23日［月・祝］
会場：大阪南港ATCホール
主催：RX Japan合同会社
＜出展対象＞
・ジュエリー小売店・卸・メーカー
・ジュエリーブランド
・ジュエリーデザイナー・クリエイター
＜来場対象＞
・ジュエリー好きの国内消費者
・ジュエリー好きの訪日外国人
・在日のソーシャルバイヤー
＜構成展と見込数＞
・ジュエリー FES 50社
・クリエイター FES 40社
・ミネラル&ストーン FES 80社
・来場見込数：5,000名
・出展見込数：170社
出展について
出展のご検討にあたり、資料送付・個別相談なども承っております。
▼出展資料のご請求はこちら：https://www.jewelry-fes.jp/tokyo/ja-jp/gbs/sales/ex.html
＜本件に関するお問い合わせ＞
RX Japan合同会社 TOKYO JEWELRY FES事務局
TEL：048-233-9247／E-mail：jewelryfes.jp@rxglobal.com