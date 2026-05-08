大阪初開催、約170社が出展予定！一般消費者向けジュエリーイベント「OSAKA JEWELRY FES ′26 Autumn」出展募集を開始

RX Japan合同会社

RX Japan合同会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：田中 岳志）は、2026年11月21日［土］～23日［月・祝］の3日間、大阪南港ATCホールにて、一般消費者向けジュエリーイベント「OSAKA JEWELRY FES '26 Autumn」を初開催する。これに伴い、出展社の募集を開始した。

開催の背景・狙い

近年、ジュエリー市場はECやSNSの発展により大きく変化している一方、「実際に見て・試着して購入したい」というニーズは依然として高い。特に若年層を中心に、新たなジュエリーファンの創出が市場拡大の鍵となっている。

本展は、

- 新規顧客開拓の場の提供- ジュエリー市場への新規参入促進- 消費者の購買意欲喚起

を目的に開催する。

大阪開催の意義

これまで東京で開催してきた「TOKYO JEWELRY FES」では、来場者の83.7%が1都3県からの来場となっており、地域によって来場者層が大きく異なることが明らかになっている。

今回の大阪開催により、東京ではリーチしにくい関西圏の新規顧客との接点創出が可能となる。

本展で実現できること

本展への出展により、各企業・ブランドは以下の機会を得られる。

東京展の実績

- 若年層の新規顧客の獲得- 商品販売、受注- 会社・ブランドの広告、宣伝- ニーズ調査、テストマーケティング- 海外向けの販売・PR活動

TOKYO JEWELRY FESは来場者・出展社ともに年々成長を続けており、消費者向けジュエリー展示会として規模を拡大している。この実績をもとに、大阪展も成功に導く。

開催概要

※東京展（2025年8月開催）の様子

OSAKA JEWELRY FES '26 Autumn

会期：2026年11月21日［土］～23日［月・祝］

会場：大阪南港ATCホール

主催：RX Japan合同会社

＜出展対象＞

・ジュエリー小売店・卸・メーカー

・ジュエリーブランド

・ジュエリーデザイナー・クリエイター

＜来場対象＞

・ジュエリー好きの国内消費者

・ジュエリー好きの訪日外国人

・在日のソーシャルバイヤー

＜構成展と見込数＞

・ジュエリー FES 50社

・クリエイター FES 40社

・ミネラル&ストーン FES 80社

・来場見込数：5,000名

・出展見込数：170社

出展について

出展のご検討にあたり、資料送付・個別相談なども承っております。

▼出展資料のご請求はこちら：https://www.jewelry-fes.jp/tokyo/ja-jp/gbs/sales/ex.html

＜本件に関するお問い合わせ＞

RX Japan合同会社 TOKYO JEWELRY FES事務局

TEL：048-233-9247／E-mail：jewelryfes.jp@rxglobal.com