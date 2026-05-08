株式会社トレジャーフット　鳥取県へ「中国支店」開設のお知らせ

株式会社トレジャーフット

株式会社トレジャーフット（本社：神奈川県鎌倉市大町、代表取締役：田中祐樹、以下「当社」）は、2026年5月1日に、中国地方では初となる拠点「中国支店」を開設、同年5月7日に営業開始することをお知らせいたします。

九州支店（佐賀県）に続く、地方拠点となる今回の中国支店開設により、鳥取県をはじめとする中国地方の地場企業に対し、より深く、よりスピーディーな共走支援体制を構築してまいります。

鳥取県とのはじまり

トレジャーフットは「宝物は、地場にある。」というBelief（＝信念）のもと、地場産業の課題解決を様々な形で実践してまいりました。



特に鳥取県においては、これまで株式会社鳥取銀行様と「外部人材活用による地場産業の課題解決」に向けた業務提携契約を2022年7月に締結し、鳥取および島根県、岡山県北部エリアでの地場産業支援といった取り組みを通じて、地域の事業者様が持つ熱い想いに触れてまいりました。

「外部からの支援」という枠組みを超え、地域の方々と同じ視点に立ち、共に汗をかいて挑戦を加速させるためには、この地に拠点を置くことが不可欠であると確信し、中国支店の開設を決定いたしました。

中国支店 概要

名称： 株式会社トレジャーフット 中国支店

開設日： 2026年5月1日

所在地： 〒680-0831 鳥取県鳥取市栄町627 マーチングビル内 ワークスペース1Ｆ

主な役割：

鳥取県および中国地方の企業へのプロ人材マッチング・伴走支援

地域課題を解決するためのDX推進、新規事業立案支援

地域の挑戦者が集うコミュニティ・拠点の運営

中国支店 支店長 武田昌大 よりメッセージ

私自身、秋田県出身の起業家として、これまで地域に根ざした事業づくりや地方創生に取り組んできました。

地方には、まだ世の中に知られていない価値ある企業や産業、そして挑戦の種が数多く眠っています。

一方で、その価値を磨き、届け、成長につなげるための“人材”や“仕組み”が不足している現場も数多く見てきました。

私たちトレジャーフットは、単なるスキル提供会社ではありません。

経営者が夜も眠れないほど悩む課題に向き合い、共に考え、共に汗をかき、実行まで伴走する「共走パートナー」です。

この中国支店を、地域企業の皆さまにとって

「困ったらまずトレジャーフットに相談しよう」

と真っ先に思い浮かべていただける存在にしていきたい。

鳥取を起点に、中国地方の挑戦が連鎖する地域経済をつくってまいります。

開設記念オープニングイベントの開催





中国支店の開設を記念し、地域の事業者様や自治体関係者の皆様を対象としたイベントを開催いたします。

イベント名： きりたんぽ大宴会

日時： 2026年5月13日(水)19:00開始

会場：株式会社トレジャーフット中国支店 鳥取市栄町627 MARCHING bldg. 1F

内容：本場のきりたんぽ鍋と日本酒をご用意しております。秋田県出身の支店長がきりたんぽの作り方を教えるワークショップも開催します。イベント参加費は無料です。参加者の方は可能なら一人一品持ち寄りでお願いします。あなたのおすすめの鳥取産の美味しい食べ物・飲み物をご持参大歓迎です。

参加お申し込み方法： m.takeda@treasurefoot.com

会社概要

会社名：株式会社トレジャーフット

代表取締役社長：田中祐樹

事業内容：地場産業特化型のプロフェッショナル人材マッチング事業・人材育成事業

コワーキングスペース運営事業・クラウドファンディング支援事業

設立：2018年3月26日

資本金：800万円

本社：神奈川県鎌倉市大町1丁目9－22 トレジャーフットビル

コーポレートサイト：https://treasurefoot.co.jp/