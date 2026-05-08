コインランドリーもキャッシュレス決済が選べる時代！「コインランドリー wash+」が決済手段にAEON Pay（イオンペイ）を追加実装

株式会社wash-plus

株式会社wash-plus（本社:千葉県浦安市、代表取締役:高梨健太郎）が運営する「コインランドリーwash+（ウォッシュプラス）」は、利用時に使用できる決済システムにAEON Payを追加実装しました。

更なる顧客の利便性向上と、より効率的で差別化された店舗経営を目指します。

事業紹介・お問い合わせ :https://wash-plus.co.jp/business/

キャッシュレス決済が売上の9割超の店舗も！最先端のコインランドリーに「AEON Pay」支払いを追加実装

「コインランドリー wash+」では、2017年よりコインランドリー利用料金の支払いに、クレジットカードやバーコード決済、キャリア決済といった各種キャッシュレス決済を採用しています。スマホひとつでコインランドリーに来店・利用できる利便性が高い支持を得ており、キャッシュレス決済が売上の9割を超える店舗も出るほど活用されています。

また、キャッシュレス決済や多言語表示など、これまでにないランドリー経営を叶えるランドリー専用IoTシステム「smart laundry」の開発・導入・アップデートにより、現金回収の手間軽減やキャッシュレス決済の24時間即時売上管理、両替機非設置による防犯性向上など、オーナーの店舗運営の省力化と差別化に成功。

”洗剤を使わない洗濯”とともに、SDGs×DXを実現した、最先端のコインランドリーとなっています。

イオングループ全体で利用できる「AEON Pay」導入で顧客の利便性を更に向上

「smart laundry」システムのアップデートにより、コインランドリー利用料金の支払いにAEON Payが選択できるようになったことで、顧客の利便性を一層高めるとともに、AEON Pay利用者の新規開拓を目指します。

オーナーは、現金回収の手間軽減の促進と、AEON Payご利用者の取り込みで、より効率的で差別化された店舗経営をおこなうことができます。

AEON Payについて

AEON Payは、iAEONアプリまたはイオンウォレットアプリをダウンロードして使える、イオングループ全体で利用できるコード決済サービスとして、会員数は1030万人を超えています（2026年2月時点）。

▼AEON Pay サービス詳細

https://www.aeon.co.jp/service/lp/aeonpay/

毎日の洗濯を"持続可能な社会の実現に貢献する活動"にするウォッシュプラス

株式会社wash-plusは「人と地球にやさしい未来を」をパーパスに掲げ、洗剤を使わず「wash+ Water（ウォッシュプラスウォーター）」（洗濯専用アルカリイオン電解水）で洗い上げる特許取得の独自技術を用いたランドリー事業と、ランドリー専用IoTシステム「smart laundry（スマートランドリー）」開発事業を展開しています。

SDGsに定められた17の目標のうち10を実現し、毎日の生活に欠かせない洗濯を"持続可能な社会の実現に貢献する活動"につなげます。

コインランドリーwash+（ウォッシュプラス）コインランドリーwash+ 明海店（千葉県浦安市）

アレルゲンフリー・合成化学物質ゼロの”洗剤を使わない洗濯”とともに、タッチパネル付き洗濯乾燥機や、多様なキャッシュレス決済対応、多言語化、業界初のダイナミックプライシング導入など、最先端の技術を展開するコインランドリーです。

ランドリー専用IoTシステム smart laundry（スマートランドリー）バーコードで簡単にペアリング、コインランドリー機器とスマホアプリの連動で”進化し続けるコインランドリー”に

「Smart Laundry」は、2017年に発表したコインランドリー専用のIoTシステムで、全国400店舗での導入を突破、連動するアプリは60万ダウンロードを突破しました（2025年10月時点）。

これまでのコインランドリーにあった、機械設置・店舗オープン後のメニュー変更や、毎日の現金集金・集計、洗濯物ドロボウや両替機強盗、休日のトラブル対応といったオーナーの困りごとをITの力で解決しました。

また、顧客のスマートフォンアプリと店舗の機器がシステムによって連動することで、働き方改革や女性の社会進出の中で求められる「時短家事」「タイパ（タイムパフォーマンス）」に貢献するサービスとしてコインランドリーを再定義。

キャッシュレス決済標準装備やダイナミックプライシングの開発など、時代のニーズに応えながら、他店への優位性・差別化を確保するツールとして、コインランドリー経営を支援します。

事業紹介・お問い合わせ :https://wash-plus.co.jp/business/

株式会社wash-plus 会社概要

所在地 ： 〒279-0004 千葉県浦安市猫実1-9-5

代表者 ： 代表取締役 高梨 健太郎

設立 ： 2013年5月

資本金 ： 1012万円

事業内容： 総合コインランドリー事業・システム開発

URL ： http://wash-plus.co.jp/



▼過去受賞歴

・「2020年第3回日本サービス大賞」（主催：公益財団法人日本生産性本部サービス産業生産性協議会）において、優秀賞。

・「2019年度(第37回)IT賞」（主催：公益社団法人企業情報化協会）では「働き方改革、女性の社会進出を支える顧客と繋がるIoTコインランドリー」が評価され、中小企業史上初のIT最優秀賞。

・「CHIBAビジコン2016」において、「アレルゲンフリーを目指すコインランドリー事業のIoT化とその未来」というビジネスプランを掲げて臨み、千葉県知事賞【ちば起業家大賞】。

・「2023年度(第41回)IT賞」（主催：公益社団法人企業情報化協会）では「コインランドリービックデータ×気象データが導く “ダイナミックプライシング”」が評価され、IT賞(顧客・事業機能領域)。

・「ニューズウィーク日本版SDGsアワード2023」（主催：ニューズウィーク日本版）において、洗濯技術のイノベーションがSDGs目標6の水質汚染の削減・水の利用効率改善につながるとして、環境部門賞。

・「サステナブル★セレクション2024」（主催：株式会社オルタナ、一般社団法人サステナ経営協会）において、製品・サービス、企業・組織のサステナブル経営への取組において大きな社会的インパクトを生み出しているとして三つ星に選定。

・「第12回グッドライフアワード2024」（主催：環境省）で「実行委員会特別賞 地球と人への想いやり賞」を受賞。

・「第25回グリーン購入大賞」（主催：グリーン購入ネットワーク（GPN））において、持続可能な調達（消費と生産）を通じたSDGsの目標達成、脱炭素社会やサーキュラーエコノミーの実現に寄与する取組を評価され、大賞を受賞。

・「DXイノベーション大賞2024」（主催：一般社団法人日本オムニチャネル協会）において、身近なコインランドリーにおいて革新的な技術で切り拓く新たな展開を評価され、ベンチャー企業部門 最優秀賞を受賞。

・2025年に国際的な企業認証「B Corp」の認証企業に。社会的および環境的なインパクトについて高い基準を満たすグローバルなビジネスコミュニティの一員として、ビジネスの持つ力でより良い社会実現へ更に貢献。