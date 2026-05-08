ＴＩＳ株式会社

TISインテックグループのTIS株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：岡本 安史、以下：TIS）は、グループ全体のバリューチェーンの強化による顧客提供価値向上を目指し、オンサイトを中心に事業を展開する子会社のTISソリューションリンク株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：宮下 毅）と株式会社 インテック ソリューション パワー（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：泉 肇一）の合併（以下：本合併）に関する基本方針を決定したことを発表します。

本合併により2028年4月1日に発足を予定している新会社を「TISIソリューションズ株式会社」に商号変更することも、あわせてお知らせします。

本合併の目的

TISインテックグループを取り巻く経営環境の変化等を踏まえ、長期経営方針「グループビジョン2032」を早期かつ確実に実現することを目指し、TIS株式会社と株式会社インテックの合併により、2026年7月1日にグループの持続的な成長を牽引する新たな中核会社としてTISI株式会社が発足します。

TISI株式会社は、グループ全体の価値創出を担う中核会社として、各社に分散するケイパビリティを有機的に結合し、グループ経営全体の強化を推進します。その一環として、オンサイトを中心に事業を展開するTISソリューションリンク株式会社と株式会社 インテック ソリューション パワーを合併し、経営資源・知的資産の集約とより強固な事業基盤の構築を行うこととしました。

TISインテックグループでは、AI技術がもたらす変革を成長機会として積極的に捉えており、機能的に類似する両社を統合することで生産性向上に向けた取り組みを一元化し、変革のスピードを加速させます。さらに、両社が蓄積してきた、顧客伴走型のオンサイト事業における多くの知見は、今後の競争力の源泉となるものであり、本合併はグループの成長戦略における重要な礎と位置付けています。

本合併によるグループ全体のバリューチェーンの強化と知的資産を核とした成長戦略の推進により、お客様・社会との価値交換性を高めるとともに、さらなる企業価値向上を目指します。

本合併の要旨

１．本合併の概要

TISソリューションリンク株式会社を合併存続会社、株式会社 インテック ソリューション パワーを合併消滅会社とする吸収合併であり、合併期日は2028年4月1日を予定しています。

２．本合併の日程

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/11650/table/1918_1_b62ba347c860f1b5b69cf97effb4faef.jpg?v=202605080451 ]

３．新会社について

本合併で発足する新会社の概要は以下の通りです。2028年4月1日の本合併にあわせて、合併存続会社である「TISソリューションリンク株式会社」を「TISIソリューションズ株式会社」に商号変更をする予定です。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/11650/table/1918_2_ac1e83ff1ad8f5346ca9f74074e0b248.jpg?v=202605080451 ]

TIS株式会社について[表3: https://prtimes.jp/data/corp/11650/table/1918_3_57577495bb2a866a66eb3d821517c38b.jpg?v=202605080451 ]TISソリューションリンク株式会社について[表4: https://prtimes.jp/data/corp/11650/table/1918_4_aa23dcac4fffd45ec5f718b3cd290321.jpg?v=202605080451 ]株式会社 インテック ソリューション パワーについて[表5: https://prtimes.jp/data/corp/11650/table/1918_5_ba8458e117888c0a3c92c4adfd68e1a4.jpg?v=202605080451 ]TISインテックグループについて

TISインテックグループは、国内外グループ2万人を超える社員が『ITで、社会の願い叶えよう。』を合言葉に、「金融包摂」「都市集中・地方衰退」「低・脱炭素化」「健康問題」を中心としたさまざまな社会課題の解決に向けてITサービスを提供しています。デジタル技術を駆使したムーバーとして新たな価値を創造し、人々の幸せと持続可能な豊かな社会の実現に貢献します。

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