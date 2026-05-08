日鉄興和不動産農業株式会社による第1弾事業開始 北海道室蘭市にて「りんご定植式」実施

日鉄興和不動産株式会社

日鉄興和不動産株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：三輪 正浩、以下「当社」）とスマート農業とグローバル展開を推進する次世代アグリカンパニー 株式会社日本農業（本社：東京都品川区、代表取締役 CEO：内藤 祥平）が共同で設立した農業事業子会社「日鉄興和不動産農業株式会社」は、第1弾となる栽培事業として、「高密植栽培」（※1）を活用したりんごの生産を、2026年5月8日より北海道室蘭市にて開始しましたことをお知らせいたします。

この度、農地開業および栽培開始を記念し、5月8日、青山 剛室蘭市長をはじめ、牧野 充北海道庁胆振振興局長、奈良 信一室蘭市副市長、室蘭市職員、近隣の幼稚園に通う園児とご家族他約80名が参加した「りんご定植式」を実施いたしました。

▲（左から）青山剛室蘭市長、牧野充北海道庁胆振振興局長、日鉄興和不動産株式会社 代表取締役副社長 吉澤恵一、日鉄興和不動産農業株式会社 代表取締役社長 鈴木誠治、株式会社日本農業 取締役COO 河合秋人▲近隣の幼稚園児による定植体験イベントの様子

今期は、約5haの農地の内、26年度開園分0.75haにて「ふじ：1,029本」「ぐんま名月：2,142本」「シナノスイート：28本」の合計3品種：3,199本を植える予定です。高密植栽培は早期多収が特徴であり、翌々年の2028年には少量の収穫・出荷が可能となる見込みです。また、樹が成長し、収穫量が安定して最大化するのは定植から約6年目（2031年頃）を想定しています。

また、「シナノスイート」については、品種特性や当地での適応性を確認するため、まずは実験的な植栽として導入しています。今後は生育状況や収量・品質を見極めながら、栽培本数の拡大を段階的に検討していく予定です。

※1：高密植栽培とは、世界的に主流となってきている収益性、効率化を求める栽培方法。日本で広く採用されている方法で栽培するりんごの1反当りの平均収穫量は約2トンですが、高密植栽培では3倍に当たる1反当り約6トンの収穫が可能とされています。1本1本の樹を細く仕立てることで面積当たりの定植本数を増やし、また、樹を一直線に並べて植えることができるので、農作業の効率化に適しています。（日本農業HPより）

北海道室蘭市は、日鉄興和不動産が長年の街づくりを通じて行政との強固な信頼関係を築いてきた地域です。土地活用に関する協議を迅速かつ柔軟に進められる環境が整っていたことから、今回の農園の地となりました。

また、同地域の気候条件や土地特性を日本農業と精査した結果、近年の温暖化による生産地の北上傾向を踏まえ、室蘭市はりんご栽培の新たな適地となり得ることを確認しました。さらに、日本農業も採用する栽培方法である集約化や生産性向上が可能な「高密植栽培」を採用可能であることに加え、りんごの国内需要の堅調さや輸出拡大といった市場性を総合的に判断し、将来性のある作物として期待しています。

今後は、日鉄興和不動産事業所エリアに限らず広域エリアを対象とし、その土地に適した農作物を生産するアグリデベロッパーとして、将来的には10年間で100ha規模の生産体制を目指します。 生産規模の拡大に加え、流通インフラの整備やブランド化、農地周辺における観光農園化なども視野に入れて展開してまいります。

▲高密植栽培の様子（提供：日本農業）

■北海道室蘭市「りんご定植式」 実施概要

■日時 ：2026年5月8日（金）11時00分～

■会場 ：北海道室蘭市 りんご農園予定地（住所：北海道室蘭市幌萌町77-2）

■内容 ：主催者・来賓挨拶 /フォトセッション /りんご定植体験 / りんご試食

■参加者：北海道室蘭市市長 青山 剛様

北海道庁胆振振興局長 牧野 充様

北海道室蘭市副市長 奈良 信一様

日鉄興和不動産株式会社 代表取締役副社長 吉澤 恵一

日鉄興和不動産農業株式会社 代表取締役社長 鈴木 誠治

株式会社日本農業 取締役COO 河合 秋人

北海道室蘭市 職員の皆さま

近隣の幼稚園に通う園児とご家族の皆さま

▲定植式にご参加された皆さま▲近隣の幼稚園児による定植体験イベントの様子

■日鉄興和不動産農業株式会社 概要

商号 ：日鉄興和不動産農業株式会社

所在地：北海道室蘭市中島本町一丁目4番4号

代表者：代表取締役社長 鈴木 誠治

設立日：2025年12月12日

資本金：1億円

URL ：https://www.nskre-agri.co.jp/

■北海道室蘭市幌萌町りんご栽培事業

対象地 ：北海道室蘭市幌萌町77-2（地番）

栽培面積：定植面積 4.75ha（2026年春開園 約0.75ha、2027年春開園 約3.98ha）

栽培方法：りんご高密植栽培

【位置図】