みんなで創る起業コミュニティ「起業前夜。in Kobe」5月13日始動 アンカー神戸×マネーフォワード×アドリブワークス×日本政策金融公庫の４社プロジェクト、4回シリーズ　参加者募集

株式会社 神戸新聞社

神戸新聞社が運営するANCHOR KOBE（アンカー神戸、以下アンカー）などは５、６月、４回シリーズの起業セミナー「起業前夜。in Kobe みんなで創る起業コミュニティ」を開く。アンカー、マネーフォワード、アドリブワークス、日本政策金融公庫の４社プロジェクト。アンカー会員以外でも参加できる。現在、参加者を募集している。

起業前夜。in Kobeは、みんなでつくる起業コミュニティ。ひとりの挑戦を、街のチームで。共に作り上げる神戸のエコシステム。神戸を「チャレンジする人をひとりにしない街」にします。

こんな方におすすめ

●兵庫県内に居住、あるいは事業拠点を置く方

●新しい一歩を踏み出す意志はあるが「きっかけ」や「進め方」が分からない方（現時点で起業の予定がなくてもOK）

●事業化してみたいアイデアをお持ちの方

開催概要

◆日時

【講座】＠アンカー神戸（神戸市中央区加納町4丁目2-1 神戸三宮阪急ビル15階）

○第1回：5月13日（水）18:00～20:00

＜アイデアの発想と課題の整理＞

「やりたいこと」を棚卸し、課題を言語化。生成AIでアイデアを数倍に膨らませます～

○第2回：5月27日（水）18:00～20:00

＜事業の構想図づくりとマネタイズ＞

顧客と価値を整理し、マネーフォワード監修で「いくらで売り、どう利益を残すか」を仮決めします。

○第3回：6月9日（火）18:00～20:00

＜事業の壁打ちタイム＞

練った構想をメンバーと壁打ちし、精度を高めます。

【夜会】＠アドリブワークス本社（神戸市中央区北長狭通3丁目5-10）

日時：6月17日（水）18:00～20:00

＜アイデアを夜な夜な みんなで形にしていく夜会＞

講座で決めたアイデアに対し、地元の経営者やサポーターが夜な夜なみんなでお酒を飲みながら意見を出しあい形にしていく場。その場でアイデア案を直したり、紹介先を繋いだりと、一気に事業化に向けて具体化させます。

◆サポート体制：応援循環コミュニティ

○アンカー神戸

みなさんの起業ストーリーを記事化/場所の提供サポート

○マネーフォワード

みなさんの創業～運用の実務をサポート

○アドリブワークス

みなさんの伴奏支援サポート

〇日本政策金融公庫

みなさんの伴奏支援サポート

お申し込みはこちら :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-Q0rHDfX7zytX-PaRiOpB4U8IIxAZg9t4C5bvu8Osqp7nsQ/viewform

【アンカー神戸】

2021年４月26日オープン

開設、施設整備：神戸市

運営：株式会社神戸新聞社、有限責任監査法人トーマツ共同事業体

会員：法人（特別会員、正会員、スタートアップ会員）、個人（正会員、学生会員、朝活会員、夜間・土曜祝日会員）の７種類。

月額会費：5,500円～165,000円（別途入会金あり。入会金は退会時にも返金しません）

法人正会員は27,500円（経済団体割引あり）、個人正会員は16,500円（金額はいずれも税込）

イベントスペース、会議室（いずれも有料）は会員以外でもご利用可能です。

アクセス、眺望抜群のスペースを是非ご活用ください。

■アンカー公式サイト

https://anchorkobe.com/

〒650-0001 神戸市中央区加納町４丁目２－１ 神戸三宮阪急ビル 15階

TEL (078) 325 - 1414 EMAIL: contact@anchorkobe.com