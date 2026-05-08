【THE ALLEY】5月15日（金）スタート。毎年人気の「ピーチティーグルト」が今年も登場。クランベリーを加え、さらにみずみずしい味わいへ
夏にぴったりの、みずみずしいティーグルト
初夏にぴったりの、みずみずしいティーグルト
「ピーチティーグルト」は、白桃の果実感とヨーグルトのまろやかさ、お茶のすっきりとした後味を楽しめる、THE ALLEYの季節限定フローズンドリンクです。
今年はクランベリーシロップを加えることで、ほんのり華やかな酸味がアクセントとなり、より軽やかで飲みやすい味わいに仕上げました。
ピーチティーグルト Mサイズ 760円（税込）
白桃のやさしい甘さに、クランベリーの甘酸っぱさを重ねることで、果実感をより引き立てました。
淡いピンクカラーとみずみずしい見た目もポイントで、初夏にぴったりな爽やかなフローズンドリンクをお楽しみください。
■ 販売概要
販売期間：2026年5月15日（金）～
アプリ会員先行販売：2026年5月13日（水）～
販売店舗：全国のTHE ALLEY
※詳細は各店舗へお問い合わせください
数量限定オリジナルステッカーをプレゼント
「ピーチティーグルト」をご購入いただいたお客様へ、
オリジナルステッカーを先着でプレゼントいたします。
桃のようにころんとしたフォルムと、ティーグルトをイメージしたやさしい世界観がポイントです。
※ステッカーは数量限定のため、なくなり次第終了となります。
HE ALLEY（ジ アレイ）について
It's time for Tea お茶に恋をする、美しい生活
“初めて飲むと驚きを感じ、2回飲むと好きになり、3回飲むと恋しくなる ”日常の中に溶け込むように、生活の所々に様々な感動を届けたい。これが“THE ALLEY （ジ アレイ）”の初心。 私たち“THE ALLEY”の想いは”ただのドリンクスタンドではなく、本当に素晴らしい生活へ導けるドアの鍵。私たちはいい飲み物は味覚だけではなく、生活に感動を起こせるものだと信じています。
お茶を飲むことで心も満たし、味わうことで幸せを感じる。 あなたの心に潜んでいた、言葉で表すことのできない神秘的な世界を。‟THE ALLEY”の飲み物を通じて、あなたの美しい生活を描いていきましょう。