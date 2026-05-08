【THE ALLEY】5月15日（金）スタート。毎年人気の「ピーチティーグルト」が今年も登場。クランベリーを加え、さらにみずみずしい味わいへ

株式会社ポトマック夏にぴったりの、みずみずしいティーグルト

初夏にぴったりの、みずみずしいティーグルト

「ピーチティーグルト」は、白桃の果実感とヨーグルトのまろやかさ、お茶のすっきりとした後味を楽しめる、THE ALLEYの季節限定フローズンドリンクです。

今年はクランベリーシロップを加えることで、ほんのり華やかな酸味がアクセントとなり、より軽やかで飲みやすい味わいに仕上げました。

ピーチティーグルト Mサイズ 760円（税込）

白桃のやさしい甘さに、クランベリーの甘酸っぱさを重ねることで、果実感をより引き立てました。

淡いピンクカラーとみずみずしい見た目もポイントで、初夏にぴったりな爽やかなフローズンドリンクをお楽しみください。

■ 販売概要

販売期間：2026年5月15日（金）～

アプリ会員先行販売：2026年5月13日（水）～

販売店舗：全国のTHE ALLEY

※詳細は各店舗へお問い合わせください

数量限定オリジナルステッカーをプレゼント

「ピーチティーグルト」をご購入いただいたお客様へ、

オリジナルステッカーを先着でプレゼントいたします。

桃のようにころんとしたフォルムと、ティーグルトをイメージしたやさしい世界観がポイントです。

※ステッカーは数量限定のため、なくなり次第終了となります。

HE ALLEY（ジ アレイ）について

It's time for Tea お茶に恋をする、美しい生活

“初めて飲むと驚きを感じ、2回飲むと好きになり、3回飲むと恋しくなる ”日常の中に溶け込むように、生活の所々に様々な感動を届けたい。これが“THE ALLEY （ジ アレイ）”の初心。 私たち“THE ALLEY”の想いは”ただのドリンクスタンドではなく、本当に素晴らしい生活へ導けるドアの鍵。私たちはいい飲み物は味覚だけではなく、生活に感動を起こせるものだと信じています。

お茶を飲むことで心も満たし、味わうことで幸せを感じる。 あなたの心に潜んでいた、言葉で表すことのできない神秘的な世界を。‟THE ALLEY”の飲み物を通じて、あなたの美しい生活を描いていきましょう。