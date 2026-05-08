2026年中国漢服月間：「宋詞の詩的世界」、中国国立シルク博物館で宋代美学を探る

杭州（中国）、2026年5月8日 /PRNewswire/ -- 「2026年中国漢服月間：宋詞の詩的世界（The 2026 Chinese Hanfu Month: Poetic Realm of Song Lyrics）」が4月25日から26日にかけて中国国立シルク博物館で開催されました。同イベントでは、宋代美学を中心に、展示、講演、パフォーマンス、インタラクティブプログラムが行われ、宋代の服飾、物質文化、日常生活を多層的に探りました。



The 2026 Chinese Hanfu Month: Poetic Realm of Song Lyrics was held at the China National Silk Museum



主要展覧会である「南宋の装いをひもとく（Unveiling the Wardrobe of the Southern Song Dynasty）」（1127～1279年）では、絹の衣服を中心に据え、それらを南宋の文化的文脈の中に位置づけながら、復元された歴史的場面や日常生活の諸相を紹介しました。宋文化を複数の視点から検証する一連の学術講演も行われ、Zhao Dongmei、Lu Minzhen、Wang Zhaopengの3名の研究者が、社会的慣習、服装規範、文学表現、文化的アイデンティティーなどをテーマに講演しました。

織物保存ギャラリーでは、来館者が希少な南宋時代の織物遺物を鑑賞し、絹織物生産の高度な技術が紹介されました。「漢服ナイト（Hanfu Night）」と題されたプログラムでは、ランウェイ形式の発表や演劇形式を通じて、宋代の視覚イメージを舞台上で解釈した表現が披露されました。クリエイティブチームは、文学資料、茶文化、季節のモチーフ、地域の伝統を取り入れ、宋代の視覚文化と物質文化に現代的な解釈を加えました。

4月26日には、Yinhan Forumが5名の専門家を招き、絵画、フラワーアート、料理、茶文化、化粧文化にわたる宋代の生活美学を考察し、芸術的実践と日常生活の関係を明らかにしました。イベント期間中は、文化マーケットや「宋詞の詩的世界（Poetic Realm of Song Lyrics）」ゲームをはじめとするインタラクティブなロールプレイング型アクティビティが一般来場者の参加を促し、プログラムのテーマへの関心をさらに広げました。

中国国立シルク博物館の旗艦プログラムである中国漢服月間（Chinese Hanfu Month）は9年連続で開催されており、歴史研究と現代的解釈を結びつけ、学術研究、文化遺産、一般来場者の交流を促進し続けています。

（日本語リリース：クライアント提供）

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