母の日でシェア第37回 べあ～君ARフォトコンテスト開催

APAMAN株式会社

賃貸住宅仲介業において、店舗数＊1 および契約数＊2 ともに No.1 を誇る APAMAN株式会社（東京都中央区、代表取締役社長：山崎戒）が展開する「アパマンショップ」は、当社公式キャラクター「べあ～君」を活用した参加型企画「第37回 べあ～君ARフォトコンテスト」を、2026年5月8日（金）より開催いたします。

本企画は、スマートフォンでARを起動し、画面上に登場する「べあ～君」とともに“母の日”を撮影・投稿するフォトコンテストです。

母の日は、日頃の感謝の気持ちをお母さんへ伝える大切な記念日です。家族とのあたたかい時間や、思い出に残るひとときを写真として気軽にシェアしていただく参加型企画として実施いたします。

第37回べあ～君ARフォトコンテスト

企画背景

母の日は、日頃なかなか伝えられない感謝の気持ちをお母さんへ届ける大切な機会として、世界各地で親しまれている記念日です。家族で心あたたまる時間を過ごしながら、その思いをかたちにする日でもあります。

アパマンショップでは、公式キャラクター「べあ～君」を通じて、住まいや暮らしをより身近に感じていただく取り組みを継続しています。

本フォトコンテストでは、「母の日」をテーマに、写真を通じて気軽にご参加いただける場を提供します。お母さんとの思い出や、日頃の感謝を伝えるひととき、何気ない日常の中で感じた温かい場面などを共有していただくことで、暮らしのあたたかさや住まいの大切さをより自然に感じていただくきっかけの創出を目指しています。

撮影イメージ

撮影イメージとしては、母の日に合わせてお母さんへ小さなプレゼントや花束を贈る様子。感謝の気持ちをかたちにして手渡す、心あたたまる瞬間を切り取るシーン。

また、お母さんと一緒に過ごす楽しい時間や思い出のワンシーン等。日常の中での何気ない会話や笑顔、写真を見返しながら思い出を語り合うような、家族のぬくもりが感じられる内容。

さらに、家族みんなで母の日をお祝いする様子。食卓を囲んだり、ケーキや花でお母さんを囲みながら感謝を伝える、特別で温かいひとときを表現する内容を想定しています。

撮影イメージ撮影イメージ撮影イメージ

「べあ～君ARフォトコンテスト」開催概要

参加者の皆様には、ARべあ～君とともに撮影し、SNSに投稿していただきます。

応募期間：2026年5月8日（金）～ 2026年5月10日（日）23：59まで。

応募方法は以下の通りです。

■Instagram /Facebook

1. スマートフォンで二次元コードを読み込み、公式AR「べあ～君」を起動します（アプリ不要、専用サイトからアクセス）。

2. ARべあ～君と一緒に、「母の日」を撮影

3. ハッシュタグ【#べあ君ar体験】を付けてSNSに投稿してください。

※アカウントを公開設定にしてご投稿ください。アカウントが非公開の場合、応募は無効となります。

■X（旧Twitter）

１. スマートフォンで二次元コードを読み込む

→ カメラでかざすだけでOK

２. フォトフレーム（AR）を起動

→ べあ～君が画面に登場！

３. 写真を撮影

→ 好きな位置・ポーズで撮ろう

４. 写真を保存

→ 画面を長押し → 「保存」をタップ

５.右側の×ボタンを押し

→ 前の画面に戻し

６.画面の左上「お母さんと一緒に撮った写真シェアしましょう」を押し

７. SNS投稿

→ 保存した写真を選んで投稿して参加完了

※アカウントを公開設定にしてご投稿ください。アカウントが非公開の場合、応募は無効となります。

投稿の流れはこちらの動画をご覧ください。

https://youtube.com/shorts/Twlko7VBpE4?si=99q4A1yCDNkwQPco

審査基準：テーマとの親和性（仲間やお友達・べあ～君の活かし方）、独創性、構図、色彩、ストーリー性、投稿内容の明るさ、安全性、楽しさの表現です。

賞品

・入賞作品3名様に「べあ～君からのありがとう賞」としてプレゼントを進呈いたします。

3名 優秀賞

減塩・やさしいうまだしセット(箱入) 4,500円相当

ご家庭では揃えるのが難しい、厳選した6種類の国産だし素材を贅沢に使用。素材同士の旨みが重なり合い、上品で深みのある味わいが生まれます。

詳細はこちら：https://www.onlineshop-yamaya.com/item.html?pn=22708

当選発表：当選者には2026年5月11日（月）18:00までに、ご投稿いただいたSNSアカウントへDMにてご連絡いたします。賞品の発送はやまや社より発送いたします。入選作品の掲載は、2026年6月24日（水）までにべあ～君特設サイトにて行う予定です。賞品は5月下旬より順次発送いたします。

べあ～君特設サイト :https://www.apamanshop.com/info/bearkun/見て・読んで・体験して楽しめるコンテンツ満載のファン向け特設ページ

APAMAN株式会社は「地域と人をつなぐ住まいの未来づくり」をテーマに、企業キャラクター「べあ～君」を活用したSNSコミュニケーションを展開しています。ARフォトコンテストは、住まい探しの枠を超え、「暮らしを楽しむ時間」や「地域の魅力」を共有するきっかけづくりとして継続的に実施している企画です。全国のユーザーとともに、地域ごとの季節感や日常の温もりを発信する取り組みです。

■ 注意事項・免責事項

撮影の際は、歩きスマホや道路上での撮影は行わず、周囲の安全に十分ご配慮ください。生成AIを活用して作成された画像・動画は、入賞作品の選考対象外となります。人物が写り込む場合は、被写体本人の同意を得た上でご応募ください。肖像権・著作権に配慮し、第三者や企業ロゴ等の写り込みには注意してください。ARの利用には通信料が発生します（応募者のご負担となります）。記載されている会社名・製品名・サービス名は、各社の商標または登録商標です。

■ 著作権および二次利用について

応募作品の著作権は応募者に帰属します。ただし、応募をもって、当社およびグループ会社が運営するWebサイト・SNS・販促物・プレスリリース等において、無償で二次利用（編集・再掲・グループ会社での利用を含む）することに同意いただいたものとみなします。

■ SNSプラットフォームに関する注意

本キャンペーンは、アパマンショップ（APAMAN株式会社）による企画です。Instagram、X（旧Twitter）、Facebookが後援、承認、運営するものではありません。

べあ～君フレーム 「スマホひとつで、どこでもべあ～君と出会える！」

べあ～君フレームは、「スマホひとつで、どこでもべあ～君と出会える！」というコンセプトのもと、AR（拡張現実）技術を活用し、スマートフォン一つ・アプリ不要で楽しむことができます。二次元コードまたは専用サイトにアクセスするだけで、画面越しに“あなたの近くに現れる”べあ～君と、いつでも、どこでも記念撮影が可能になります。

こどもの日フレーム 二次元コード

べあ～君 こどもの日フレーム、二次元コードをスマートフォンで読み取るだけで現れます。

アプリ不要で、すぐにAR体験が楽しめます。お気に入りの場所で写真を撮り、SNSに投稿してみましょう。

べあ～君 こどもの日フレーム URL :https://www.less-ar.com/e10a2e68-4292-4e59-b0c4-61572c287ba0ブラウザでこどもの日フレームを表示する

第36回 フォトコンテスト入賞作品紹介

今回の受賞作品は、「こどもの日」をテーマに、子どもたちの健やかな成長や家族とのあたたかな関わりを丁寧に捉えている点が印象的でした。子どもと家族が一緒に柏餅を作る様子や、食卓を囲みながら季節の行事を楽しむシーンなど、日常の中にある特別なひとときを自然に表現した作品が多く見られました。

また、家族で公園へ出かけ、鯉のぼりの下で自然に触れながら過ごす様子や、外遊びを通して笑顔を見せる子どもの姿など、のびのびとした時間の中で育まれる成長の瞬間が丁寧に切り取られていました。

さらに、子ども自身が鯉のぼりを手作りする姿や、自転車に乗れるようになるまでの挑戦の様子など、自分でできることが増えていく過程を記録した作品も見られ、それぞれが「成長の喜び」を自分らしい形で表現していました。日常の中にある小さな成功体験や家族の支えを多様な視点で描き出している点が、本フォトコンのテーマを的確に捉えた作品として高く評価されました。

『べあ～君とAR体験はじめてガイド』

ARの楽しみ方を13コマ漫画でわかりやすくご紹介

QRコード：株式会社デンソーウェーブによって開発された特定の規格の二次元コードであり、商標として登録されています。

体験方法

https://prtimes.jp/a/?f=

今後の展開

今後の展開は、「住まいをもっと楽しく、やさしく。」をテーマに、全国のアパマンショップや地域イベントで活動する公式キャラクター・べあ～君が、全国のファンとのつながりを深め、企業ブランディングと地域活性化に貢献することを目指しております。

べあ～君

べあ～君特設サイトはこちら :https://www.apamanshop.com/info/bearkun/

公式SNSアカウント

[表: https://prtimes.jp/data/corp/49635/table/290_1_d2d23fbc7110f5bdf8fec2793abf72c8.jpg?v=202605081251 ]

＊１▼賃貸住宅仲介業店舗数No.1

※調査概要および調査方法 ：「賃貸住宅仲介業」を対象にしたデスクリサーチおよびヒアリング調査

調査期間 ：2024 年 5 月 14 日～5 月 28 日

調査実施 ：株式会社エクスクリエ

比較対象企業 ：「賃貸住宅仲介業」運営企業 主要 10 社

※海外法人は除外（但し、独立した日本法人については対象とする）

＊２▼賃貸住宅仲介契約数No.1

※調査概要および調査方法：「賃貸住宅仲介業」を対象にしたデスクリサーチおよびヒアリング調査

契約対象期間：2024年9月1日～2025年8月31日

調査実施：株式会社東京商工リサーチ

調査期間：2025年10月1日～2025年10月27日

比較対象企業：「賃貸住宅仲介業」運営企業 主要 10 社（但し、ファサード〈店舗外観〉を統一したブランドに限る）

*海外法人は除外（但し、独立した日本法人については対象とする）

【APAMAN株式会社】

APAMAN株式会社 （東京都中央区・代表取締役社長：山崎戒）は、EL CAMINO REAL株式会社（東京都千代田区・代表取締役 ：大村浩次 ）の連結子会社で、日本最大級の加盟契約店舗数を誇る「アパマンショップ」ブランドの賃貸斡旋フランチャイズ（FC）事業を行う企業です。

【本件に関する取材ご依頼等プレスお問い合わせ先】

APAMAN株式会社 広報担当

東京都千代田区丸の内1-8-1 丸の内トラストタワーN館 19階

Tel： 0570-058-889 Mail： pr@apamanshop.co.jp