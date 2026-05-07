WNBA スターでコーチのアンバサダーでもあるペイジ・ベッカーズが、メットガラ 2026 でコーチを着用

タペストリー・ジャパン合同会社

コーチは、2026 年 5 月 4 日（現地時間）にニューヨークで開催されたメットガラ（The Met Gala - Costume Institute Benefit）にて、バスケットボール界のチャンピオン WNBA スターであり、コーチのアンバサダーを務めるペイジ・ベッカーズが、コーチのクリエイティブ・ディレクターであるスチュアート・ヴィヴァースがデザインしたカスタムメイドのルックを着用したことを発表します。今年のメットガラは、メトロポリタン美術館のコスチューム・インスティテュートの展覧会 ”Costume Art (コスチューム・アート展)” の開催を記念して行われました。

ベッカーズが纏ったルックは、コーチのFALL 2026コレクションにおける 1940 年代のテーラーリングから着想を得た要素 を、1970 年代の視点で再解釈したもの。ブラックのウールとサテンを用いたスリーピースのタキシードは、幅広のピークドラペル、深く開いたベスト、そしてフレアシルエットと長めのレングスが印象的なトラウザーが特徴です。ゆったりとしたカッティングによって立てられ、軽やかで流れるようなドレープを描きます。

このタキシードには、ハンドペイントによる表現が施され、ドロップクロスやペインタースモックに自然と付着するブラシのタッチ、にじみ、飛沫を丁寧に再現しています。レイヤーを重ねながら複数のツールを用いながら、創作プロセスのエネルギーを表現。特に、アーティストが無意識に手を拭いたり、ブラシを当てたりするであろう位置にカラーが配されるよう、細部まで配慮がなされています。さらに、刺繍ビーズやスパンコール、スワロフスキー・クリスタルをあしらうことで、筆致を際立たせ、濡れた絵の具の艶やかさを表現しています。

パーソナルなディテールとして、ベッカーズの右袖にはパープルの糸で「5」の数字が刺繍されています。これは、彼女が長年 背負ってきたジャージーナンバーへのオマージュであり、現在もダラス・ウィングスで着用している背番号を象徴するものです。

また、フットウエアには 1970 年代から着想を得たイタリア製カウレザーで作られたコーチの立体的な C ハードウェア付きブロックヒールのローファーを履き、タキシードと同様のペイントと刺繍を施したブラックサテンの ”Tabby（タビー） 20” を合わせ ます。

今年のメットガラのテーマを祝し、このルックは喜びに満ち、表現力豊かで、ときに混沌としながらも、アートを生み出す過程 そのものを称えています。完成された作品を表すのではなく、身体に映し出された創作のプロセスとして、個性や歴史を感じ させる、不完全でありながら美しい筆致やにじみの積み重ねを捉えています。ヴィヴァースとベッカーズは綿密に協力し、メットガラのテーマとベッカーズのテーラリングへの愛情を融合させたルックを構想。コーチは、ニューヨークを拠点とする職人やブラ ンドの長年のパートナーとともに、このコンセプトを具現化しました。精緻なカッティングにペイントと刺繍が施されたこのルック は、技術的完成度と芸術的な躍動感が鮮やかなコントラストを成しています。

「つくることという視点から今年のテーマを考えました。特にニューヨークでものづくりをする感覚は、コーチにとって非常に本質的です。ファッションとアートは同じ本能を共有しており、それは作品の裏側にある仕事、クラフト、プロセス、そしてそれを形づくる人々にあります。今回はそれを前面に出す機会でした。ペイジとのコラボレーションは最初から直感的で、制作を通して協働的でした。そのことが、リアルで、正直で、彼女そのものの表現を形にする自信につながりました。」と、ヴィヴァースは語ります。

また、ペイジ・ベッカーズは次のようにコメントしています。「今回が初めてのメットガラで、招待していただけたことをとても光栄に思っています。特に、今夜私をドレスアップしてくれたスチュアートとコーチの素晴らしいチームと一緒にいられることが嬉しいです。彼らは本当に素晴らしいパートナーで、このルックを通して、アーティストやチーム、そしてビジョンを形にするために必要な勇気と、そのプロセスを祝うことができました。」

コーチについて ：コーチは、1941年にニューヨークで創立したグローバルファッションブランドです。クリエイティブ・ディレクターのスチュアート・ヴィヴァースのビジョンと、私たちのホームタウンであるニューヨークの、誰をも受け入れる姿勢（インクルーシブ）、そして勇気ある精神にインスパイアされ、誰もが自分らしくいられるように、永く愛される美しいものづくりを行います。

コーチは、タペストリー・インクの所有するブランドのひとつです。タペストリーは、ニューヨーク証券取引所にティッカーシンボルTPRで上場しています。

PHOTOGRAPHY CREDIT: Getty Images

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