W主演・井内悠陽×阿久根温世が登壇！ドラマ「コントラスト」公式本　発売記念イベント開催決定！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO 夏野剛）は、２０２６年６月３０日（火）に「ドラマ『コントラスト』公式ビジュアルブック」を発売いたします。

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大好評配信中のドラマ「コントラスト」の公式ビジュアルブックの発売を記念して、主演の井内悠陽と阿久根温世が登壇するプレミアムなイベントの開催が決定！

イベントは７月２６日（日）に東京・タワーレコード渋谷で開催を予定しており、抽選での招待制。

主演の２人から直接書籍や特典を受け取れ、さらに当選者は同日に開催されるトークショーにも参加できる。

まさにファン垂涎のプレミアムなイベントをぜひお見逃しなく！

＜ドラマ「コントラスト」公式ビジュアルブックに関して＞

配信スタートから、「FOD総合ランキング3日連続1位」を獲得し、好評配信中のドラマ「コントラスト」の公式ビジュアルブックが発売される。

２０２６年、ブレイクが期待される、井内悠陽と阿久根温世のW主演ドラマ「コントラスト」は、青春の傷と痛みを包み込む、無垢で儚くも美しいラブストーリー。

本書のために撮りおろした、超美麗カットと、ドラマの名シーンから選出した秘蔵カット、さらにドラマオフショット、クールに決めたソロカットなど美しいビジュアルと、２人の１万字対談、ソロインタビューなどを凝縮したドラマファン必携の1冊となっている。

＜書誌データ＞

書名：ドラマ「コントラスト」公式ビジュアルブック

価格：３,３００円（１０％税込み）

発売日：２０２６年６月３０日（火）予定

仕様：A４正寸／１１２P

発売・発行：株式会社KADOKAWA

◇そのほか、Amazonほかネット書店限定特典付き書籍も発売！

◆発売記念イベント開催概要！

■抽選でご招待のトークショー＆お渡し会！

実施日：２０２６年７月２６日（日）

会場：タワーレコード渋谷

〒１５０-００４１東京都渋谷区神南１-２２-１４

イベント予約開始：２０２６年５月８日（金）１７：００～

イベント予約は本書各種リンク集からご参照ください：https://linktr.ee/dctrst

※本イベントはご購入の方から抽選で当選された方のみ、ご参加いただけます。

＜参加券種＞

１冊券：抽選ひと口＋通常本お渡し

３冊券：抽選ひと口＋通常本1冊お渡し＋お二人の印刷メッセージ＆サイン入り、

CDブックレット型カード1枚（ランダム３種から１枚）

※３冊券をご購入の方からさらに抽選で、２人が登壇するトークイベントにご招待！

■オンラインストア限定特典

Amazon、楽天ブックス、HMV&BOOKSオンライン、アニメイト、カドストほかオンラインストアで「各ストア限定絵柄のポストカード特典」付き商品を展開！

■２人のサイン入り書籍が抽選で当たる！

カドストでご購入のお客様の中から、抽選で３００名様に、２人の直筆サイン入り書籍が当たる！

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