Synology、スマート監視向けの多用途なAI対応ボックス型カメラとドーム型カメラである新製品 BC510 と TC510 を発表

Synology Japan株式会社

東京、日本 - 2026年5月7日 - Synology は本日、導入の柔軟性を最大限実現するために設計された新世代の AI 搭載カメラ「BC510」と「TC510」の発売を発表しました。これらのモデルは、先進的な AI 分析と卓越した映像品質、屋外での耐久性を兼ね備え、幅広いエコシステムや組織のユースケースに対応します。

「Synology の監視戦略は、カメラ、VMS、AI 分析、ストレージ、クラウドをシームレスに統合するエコシステムの構築に注力してきました」と Synology 監視グループ ディレクターの Josh Lin は述べています。「BC510 と TC510 は、このビジョンを支える柔軟な導入オプションを提供し、Synology 独自のエコシステムや今後登場予定の VSaaS プラットフォームとの深い統合を実現しながら、業界標準プロトコルを介してサードパーティ環境との幅広い相互運用性も確保しています。」

多様なワークロードに対応する柔軟な機能

BC510 と TC510 は、IP66 および IP67 等級の耐久性を備え、屋内外を問わず安定したパフォーマンスを実現します。これらのモデルは、30 FPS で 2880x1620 の高解像度映像を提供し、110° の水平広角ビューと 30 メートルのナイトビジョン範囲により、あらゆる照明条件下で包括的なカバー範囲を実現します。

人物及び車輛の計測、侵入検知、インスタントサーチなどの強力なエッジ AI 機能を搭載し、カメラが検知タスクをデバイス上で直接処理することで運用効率を向上させます。このエッジベースのインテリジェンスにより、リアルタイムの応答性を確保しつつ、サーバー側の処理負荷を軽減します。

最大限の導入柔軟性を追求して設計された BC510 と TC510 は、Synology エコシステム内や、ONVIF プロトコルを介したサードパーティの NVR/VMS インフラストラクチャともシームレスに統合できます。さらに、両モデルは Synology の今後登場予定のクラウドベース監視プラットフォームにも対応し、企業に将来性のあるスケーラビリティを提供します。

発売状況

BC510 および TC510 は、Synology のパートナーおよび販売代理店を通じて現在提供中です。詳細については https://www.synology.com/ja-jp/products/BC510 と https://www.synology.com/ja-jp/products/TC510 をご確認ください。