アルフレッサが自治体とともに考える、これからの医薬品供給と医療体制

アルフレッサ株式会社

医薬品の流通を担う社会インフラ企業であるアルフレッサ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：福神雄介、以下「アルフレッサ」）は、2026年5月13日（水）～15日（金）に東京ビッグサイトで開催される「第6回 スマートシティ推進EXPO」に初出展します。

本展示会は、全国から自治体関係者が来場する日本最大級のスマートシティ分野の専門展示会です。アルフレッサは「災害支援コンテナファーマシー」と「ドローンによる医薬品配送」の取り組みの展示を通じて、災害時を含む持続可能な医薬品供給体制のあり方について、自治体の皆さまにご提案し、意見交換や情報共有の機会を創出します。

■出展の背景

近年、豪雨や台風、地震などの自然災害が各地で発生しており、それに伴って道路の閉塞や交通網の寸断などインフラ機能の低下が生じることが問題となっています(※1)。一方で、過疎化や高齢化が進む地域では、医療機関や薬局の減少、医療従事者の確保の困難さなどを背景に、平時・有事を問わず医薬品供給体制の維持が大きな課題となっています。実際、令和6年4月1日現在で全国の市町村の約51.5％が過疎関係市町村に該当し、面積では国土の約63.1％を占めています。過疎地域の人口割合は約9.3％と減少傾向にあり、65歳以上の高齢者比率は39.7％と全国平均（28.0％）を大きく上回っています(※2)。

このような社会課題に対し、アルフレッサは医薬品の流通を担う社会インフラ企業として、「平時から活用でき、災害時にも機能する医薬品供給モデル」の構築に取り組んでまいりました。今回の出展では、そうした取り組みを具体的な形として紹介し、自治体の皆さまとの対話を通じて、実効性の高い医療インフラのあり方を探ります。

※1 国土交通省「国土交通白書2024」(https://www.mlit.go.jp/hakusyo/mlit/r05/hakusho/r06/html/n2623000.html)

※2 総務省「過疎地域の現状（令和6年）」(https://www.soumu.go.jp/main_content/001065428.pdf)

■出展内容

災害支援コンテナファーマシー（可搬型の医薬品供給拠点）

大規模災害発生時に被災地へ迅速に設置できる、調剤機能を備えた可搬型の医薬品供給設備です。貨物用コンテナを改造し、医薬品の保管・取り扱いに必要な設備（保冷設備、発電機等）を搭載。約1,500種の医薬品を搭載可能で、防犯性・耐久性にも配慮しています。ライフライン復旧後も支援拠点として活用できます。

自治体と協定を締結するなど、地域医療体制の強化に取り組んでおり、災害時の医薬品供給支援体制を構築しています。

また、アルフレッサでは地域フォーミュラリの策定支援へも取り組んでおります。平時から地域における推奨医薬品の策定から運用にむけた支援を通じ、災害時に必要となる医薬品の把握に繋げ、医薬品供給支援体制の構築へと繋げてまいります。

当日は、災害支援コンテナファーマシーの外観をほぼ実寸大で展示し、内部に搭載されている実際の機器も展示します。

ドローンによる医薬品配送

静岡県川根本町にて、株式会社エアロネクスト、株式会社NEXT DELIVERYと連携し、ドローンを活用した医薬品の定期配送を行っています。道路事情や地形条件により物流が影響を受けやすい地域において、平時から運用・検証を重ねることで、有事にも活用可能な配送手段の選択肢を広げています。

「ドローンによる医薬品配送に関するガイドライン」に準拠したドローン配送により、地域を守る新しいフェーズフリーの物流インフラを推進しています。

当日は、医薬品配送ドローンの実機を展示します。

■開催概要

名称：第6回 スマートシティ推進EXPO（自治体・公共Week2026内）

会期：2026年5月13日（水）～15日（金）10:00-17:00

会場：東京ビッグサイト（西1～2ホール）

当社ブース：スマートシティ推進EXPO（G6-2）

HP： https://www.publicweek.jp/ja-jp.html

来場登録（無料）：https://www.publicweek.jp/ja-jp/register.html

アルフレッサでは今後も医薬品の安定供給や、医療現場へのソリューション提供を通じて、地域医療に貢献し、人々の健康を支えてまいります。

■アルフレッサ株式会社について

アルフレッサ株式会社は2004年10月の設立以来、病院や薬局に医療用医薬品を供給する卸売事業を中心に、人々の健康に貢献するさまざまなサービスを提供してきました。医療用医薬品に加え、医療機器、検査試薬、栄養食品などを国内外約1,000社のメーカーから仕入れ、病院・診療所や薬局に安心・安全にお届けしています。近年では、全国約170拠点のネットワークを活かし、各地域の事情に合わせたそれぞれの地域包括ケアシステムの構築をサポートしています。また、さまざまな情報サービスやソリューションツールを通じて、医療現場の業務効率化や医療の質向上に寄与する活動を行っています。

■会社概要

名称：アルフレッサ株式会社

代表取締役社長：福神 雄介

事業内容：医療用医薬品、医療機器、医療用検査試薬、介護用品、健康食品、

一般用医薬品等の卸売販売

設立：2004年10月

資本金：4,000百万円

従業員数：5,821名（2025年3月31日現在）

本社所在地：〒101-8512 東京都千代田区神田美土代町7番地

企業URL：アルフレッサ株式会社 (alfresa.co.jp)(https://www.alfresa.co.jp/)