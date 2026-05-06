【a flood of circle】武道館公演、終幕。 明日、下北沢SHELTER開催。ベスト盤発売＆全34公演ツアー一挙発表！
5月6日に日本武道館でのワンマンを成功させたa flood of circleが、その熱気冷めやらぬまま次なる展開を発表した。 明日5月7日にはバンドの主戦場であるライブハウス公演を下北沢SHELTERで開催することを緊急告知。 さらに、これまでのキャリアを網羅したベストアルバムのリリースと、同作を携えた全国34公演ツアー、そしてファンクラブ限定イベントの開催も決定した。 武道館を経て、彼らの活動はさらに加速する。 ※チケット詳細やアルバムの詳細は、公式サイトおよびSNSにて順次公開。
■リリース情報
ベストアルバム「革命未遂の蝶が見る夢」 2026年8月発売予定
■ライブ情報
“a flood of circle 20周年記念公演LIVE AT 下北沢SHELTER” 5月7日(木) 下北沢SHELTER 18:30open ／ 19:00start チケット代：\4,800 チケット抽選受付：https://w.pia.jp/t/afloodofcircle-ts/ ※当落は5月7日(木)15:00を予定しております 無料配信URL：https://youtube.com/live/8_A9fuN0CrY?feature=sharehttps://w.pia.jp/t/afloodofcircle-ts/ YouTube動画 : https://www.youtube.com/watch?v=live
・FCツアー “Black Magic Fun Fun Night 4” 6月18日(木) 東京キネマ倶楽部 6月25日(木) 大阪Music Club JANUS チケット代：\4,800 チケット：https://afloodofcircle.com/1/login/ ※～５月31日(日)23:59https://afloodofcircle.com/1/login/
・アルバムリリースツアー “a flood of circle TOUR 革命未遂の蝶が見る夢”
【2026年】 8月26日(水) 千葉 LOOK 8月28日(金) 渋谷 CLUB QUATTRO 9月10日(木) 小倉 FUSE 9月11日(金) 大分 club SPOT 9月13日(日) 鹿児島 SR HALL 9月15日(火) 神戸 太陽と虎 9月20日(日) 福山 Cable 9月23日(水・祝) 浜松 窓枠 10月1日(木) いわき club SONIC 10月3日(土) 八戸 ROXX 10月4日(日) 秋田 SWINDLE 10月14日(水) 高松 DIME 10月16日(金) 奈良 NEVERLAND 10月17日(土) 京都 磔磔 10月22日(木) 札幌 Bessie Hall 10月23日(金) 旭川 CASINO DRIVE 10月25日(日) 函館 ARARA 10月29日(木) 金沢 vanvanV4 10月30日(金) 新潟 GOLDEN PIGS RED 11月1日(日) 長野 J 11月6日(金) 仙台 darwin 11月12日(木) 横浜 F.A.D 11月19日(木) 松山 Wstudio RED 11月21日(土) 高知X-pt. 12月2日(水) 四日市 CLUB CHAOS 12月4日(金) 岡山 PEPPERLAND 12月5日(土) 米子 AZTiC laughs 12月18日(金) 広島SECOND CRUTCH 12月20日(日) 福岡BEAT STATION 【2027年】 1月15日(金) 大阪BIGCAT 1月17日(日) 名古屋THE BOTTOM LINE 1月24日(日) 豊洲PIT 【EXTRA TOUR】 1月30日(土) 沖縄OutPut 1月31日(日) 沖縄OutPut ※チケット：FC先行 5月6日(水・祝) 19時～
■配信情報
”a flood of circle 20周年記念公演 LIVE AT 日本武道館” 【配信詳細】https://t.unext.jp/r/afloodofcircle 見逃し配信：配信準備完了次第～2026年5月20日(水) 23:59まで 【a flood of circle特集はこちら】 https://video.unext.jp/browse/feature/FET0010912https://t.unext.jp/r/afloodofcircle https://video.unext.jp/browse/feature/FET0010912
■アーティスト情報http://www.afloodofcircle.com/
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