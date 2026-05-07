(株)インボイス、2026年5月14日(木)より税理士が解説する、決算書の読み方セミナー　キャッシュフロー計算書編の配信を発表

株式会社インボイス

約16,000社に対して通信費や水道光熱費などの一括請求サービス「Gi通信」「OneVoice公共」を提供する、株式会社インボイス（代表取締役：仁多見 斎 本社：東京都千代田区）は、アクタス税理士法人（代表：粕谷 直人 本社：東京都港区）の藤田 益浩氏にご登壇いただいた「税理士がホワイトボードで解説！決算書の読み方 Vol.3キャッシュフロー計算書」の再放送を期間限定のオンデマンド形式で配信することをお知らせ致します。

申込・詳細：https://media.invoice.ne.jp/seminar/20260514.html

セミナー概要

◆配信期間：2026年5月14日(木)9:00～5月19日(火)18:00 まで

◆再生時間：約27分

◆講演テーマ：【再配信：2026年5月14日～19日配信】税理士がホワイトボードで解説！決算書の読み方 Vol.3キャッシュフロー計算書

◆参加費：無料

◆視聴形式：オンデマンド

セミナー詳細

「部下にどうやって決算書の実践的な見方を教えればいいか分からない」

ご自身の決算業務を優先せざるを得ないこの時期、このようなお悩みはありませんか？

メンバーの育成に関わる管理職の方に向け、大好評だった「決算書の読み方シリーズ」第三弾の再配信が決定いたしました。

本セミナーは、本に書いてある知識をなぞるのではなく、税理士が実際の業務で活用する視点から、決算書を使える情報として読み解くための実践的なノウハウを、ホワイトボードを活用し講義形式で解説します。

専門家による講義映像となっているため、自社で研修体制を準備する手間なく、そのまま良質なインプット教材としてご利用いただけます。

今回の第三弾は【キャッシュフロー計算書】について、営業活動・投資活動・財務活動の現金の動きを示す本質を、税理士ならではの切り口で紐解きます。

経理チーム全体のレベルアップや、若手社員の基礎力向上にお役立ていただける内容となっておりますので、是非お気軽にご視聴下さい。

申込・詳細：https://media.invoice.ne.jp/seminar/20260514.html

関連サービス

○通信料金一括請求サービス【Gi通信】

https://gi.invoice.ne.jp/

○公共料金一括請求サービス【OneVoice公共】

https://onevoice.invoice.ne.jp/

○クラウド型請求書発行システム【OneVoice明細】

https://onevoice.invoice.ne.jp/lp/

〇サステナビリティ部門向けBPOサービス【OneVoiceエナジーデータ】

https://energydata.invoice.ne.jp/

運営メディア

〇請求書に関するお役立ち情報サイト

https://media.invoice.ne.jp/

本件に関する問合せ先

株式会社インボイス マーケティング推進部

インボイス総合研究所

TEL：03-5275-7241

メールアドレス：inv-mktg@invoice.ne.jp