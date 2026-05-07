豪華ブランド登壇、大型オンラインビューティーイベント　「Mimi Beauty Meets 2026 美容極（びようごく）-極める美容、新しいわたし-」　2026年6月9日（火）～6月12日（金）開催

株式会社Mimi Beauty

株式会社Mimi Beauty（所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長：黒川 涼子）が運営する美容メディア「Mimi Beauty」は、美容の最前線で活躍する方をお招きしておこなうオンラインビューティーイベント「Mimi Beauty Meets 2026 美容極（びようごく）-極める美容、新しいわたし-」を、2026年6月9日（火）から6月12日（金）の4日間連続で開催いたします。

詳細URL：https://mimitv.co.jp/lp/beautymeets_202606/(https://mimitv.co.jp/lp/beautymeets_202606/)

- 応募数累計6万人以上の大型ビューティーイベント「Mimi Beauty Meets」

「Mimi Beauty Meets」は、ブランド担当者やインフルエンサー、メイクアップアーティストなど、美容の最前線で活躍する方々をお迎えして開催するビューティーイベントです。2020年8～9月に第1回を開催して以来これまでに合計13回開催し、応募数累計6.6万人以上、SNS投稿数累計6万件以上、想定リーチ数のべ7億以上を記録するなど、大きな反響をいただきました。

そしてこの度、第14回目となる「Mimi Beauty Meets 2026 美容極（びようごく）-極める美容、新しいわたし-」を、2026年6月9日（火）～6月12日（金）に開催します。

豪華ブランドおよび豪華メイクアップアーティストの方々にご登壇いただく今回。たくさんのアイテムやテクニックに触れていただき、たくさんの「知る」きっかけを提供できればと思っています。

イベントコンセプト

スキンケア、メイク、インナーケア、そしてこれからの美容のあり方まで。

さまざまな視点から、“美容を極めるヒント”に出会えるイベントです。



新しい知識に出会う日。

新しいコスメにときめく日。

美容がもっと好きになる瞬間が、きっとある。



毎日訪れることで、少しずつアップデートされていく。



ここから始まるのは、

“新しいわたし”に出会うための美容体験。

- 第14回目Mimi Beauty Meets 概要

イベント名：Mimi Beauty Meets 2026 美容極（びようごく）-極める美容、新しいわたし-

開催日時：2026年6月9日（火）～6月12日（金） 20時～（最大2時間）

開催形式：Zoomによるウェビナー形式

参加費：無料

募集期間：

1次募集：2026年5月15日（金）～5月24日（日）

2次募集：2026年5月29日（金）～5月31日（日）

詳細URL：https://mimitv.co.jp/lp/beautymeets_202606/

イベントプログラム

＜DAY 1＞6月9日（火）20時～（最大2時間）／花王株式会社・株式会社アイスタイル

肌の「なんとなく」に、科学のモノサシを。（ゆらぎのガッカリ感の正体解明）

ゲスト：柳本 彩 さん（花王株式会社 研究開発部門 スキンビューティ研究所 研究員）

ゲスト：早川 葵 さん（株式会社アイスタイル @cosmeアプリ・お肌のケアどき診断 PM）

「いつも使っている化粧品が急にあわなくなる」「人気の化粧品なのに、自分の肌にはなんだかあわない気がする」そんな経験ありませんか？

このセミナーでは、みんなの疑問である“肌のゆらぎ”や“化粧品の実感”の謎を花王スキンビューティ研究所研究員の方をお招きして解き明かします。

＜DAY 2＞6月10日（水）20時～（最大2時間）／NARS

夏の暑さでも崩れない、透明感のある肌のつくり方

ゲスト：茂登 春奈 さん（NARS リードメーキャップアーティスト）

光の反射で肌を美しく見せる NARS ライトリフレクティングコレクションの魅力を、NARSのアーティストがすぐに取り入れられるメイクテクニックとともにご紹介します。

猛暑でも崩れず透明感のあるベースを最大限に引き立てるチークの入れ方や、ベースメイク、チーク、ハイライトで生まれる立体感のつくり方で、一気に洗練される“NARSメイク” をぜひ体感してください。

＜DAY 3＞6月11日（木）20時～（最大2時間）／SUQQU

色を重ねて極める、カラーメイクの新境地

ゲスト：原田 朋実 さん（SUQQU コミュニケーションチーム マネージャー）

ゲスト：馬場 愛弓 さん（SUQQU アーティスト）

色の組み合わせで、顔立ちや印象は驚くほど変わる。

日本らしい繊細な美意識のもと生まれた、肌に溶け込みながらも存在感を放つSUQQUのカラーメイク。

似合う色を“知る”のではなく、“極める”ことで、まだ出会ったことのない自分の美しさが引き出されます。

SUQQUが贈る、カラーメイクの新境地をお届けします。

＜DAY 4＞6月12日（金）20時～（最大2時間）／長井 かおりさん

長井 かおり式 極メイクの教科書

ゲスト：長井 かおりさん （ヘア＆メイクアップアーティスト）

ベースメイクの仕込み方から、今っぽい眉の描き方、目元を自然に引き立てるアイメイク、顔全体の印象を格上げするチークやリップまで。

プロならではの視点で、明日から実践できるメイクのコツを丁寧に紹介。

メイク初心者の方から、普段のメイクをアップデートしたい方まで。

長井 かおりさんが教える、“今の自分をもっと好きになる”極メイクの基本をお届けします。

- Mimi Beautyについて

「Mimi Beauty」は「美容でときめく世界を、一緒に」をコンセプトに掲げ、SNSに特化したメディア運営を行っています。美容情報の発信にとどまらず、美容にまつわる様々な体験をユーザーに提供することで、ユーザーとともに進化し、ともにつくりあげるメディアへと進化してまいります。それにより、すべての人々が“美の変化”を楽しめるきっかけを創出することを目指します。

Mimi BeautyサイトURL：https://mimitv.co.jp/

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