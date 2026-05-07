Earth Technologyグループ、代表取締役社長交代のお知らせ

ETホールディングス株式会社

ETホールディングス株式会社（本社：東京都豊島区、以下「当社」）は、2026年5月1日開催の臨時株主総会および取締役会の決議により、下記のとおり代表取締役社長の交代を行いました。あわせて、当社グループ会社においても同日付で新体制へ移行しております。

◆ 代表取締役社長交代の内容（2026年5月1日付）



退任 代表取締役社長 真室 二郎

新任 代表取締役社長 簱持 正彌



今後、当社グループは新たな経営体制のもと、さらなる事業成長と企業価値向上を目指してまいります。

◆ 簱持 正彌 コメント



このたび代表取締役社長に選任され、就任いたしました。創業以来、Earth Technologyグループを支えてくださったお客様、パートナー企業の皆さま、社員をはじめとするすべてのステークホルダーの皆さまに、心より御礼申し上げます。

私たちは、「IT×英語」を強みとするバイリンガルエンジニアによるITサービスを展開してまいりました。AIの急速な進化により、企業のDXは単なる効率化の手段ではなく、変化への適応力を高め、競争優位性を構築するための経営戦略として、その重要性が高まっています。

こうした時代において、私たちは単なる「言語の壁」を越えるだけでなく、グローバルな現場における「意味と合意」の形成を支援する存在として、さらなる価値提供に取り組んでいきます。今後は、若手バイリンガルエンジニアの「IT×英語」という明確な差別化を強みに、AIとグローバル知見を活用し、お客様の意思決定を構造化・高速化・再現可能にすることで、企業価値向上に貢献してまいります。

また、私は “Happy Worker, Happy User” という言葉を大切にしています。社員一人ひとりが誇りを持って成長できる環境をつくることが、お客様へのより良い価値提供につながり、ひいては当社グループの持続的な成長につながると考えています。

今後も、当社グループの強みを活かし、お客様の企業価値向上や社会課題の解決により一層貢献してまいります。引き続きのご支援とご指導を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

◆ 簱持 正彌 略歴

[表: https://prtimes.jp/data/corp/174317/table/9_1_5becc45f6934dc5c3c0d0d99dca3c73e.jpg?v=202605070151 ]

◆ ETホールディングス株式会社について



当社は、Earth Technology株式会社およびCloudin株式会社からなるEarth Technologyグループの経営を統括し、グループ全体の経営戦略策定・推進、各グループ会社の経営支援を行っています。

当社グループは「IT×英語」をキーワードとして、バイリンガルエンジニアに特化し、主にITインフラストラクチャに係るIT総合サービスを提供するシステムインテグレーション事業およびクラウドシステムを活用したITソリューションを提供するクラウドインテグレーション事業を展開しております。