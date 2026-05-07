4ゲージ法専用に機能を最適化！ハンドヘルドデータロガー TC-37M

株式会社東京測器研究所ハンドヘルドデータロガー TC-37M

株式会社東京測器研究所（本社：東京都品川区、代表取締役 木村真志）は、ハンドヘルドタイプ測定器「TC-37」シリーズの新モデル「TC-37M」を発売します。（2026年5月7日より受注開始）

小型・高速・高機能のTC-37Kをベースに、4ゲージ法専用で測定点数1点に用途を特化したひずみ測定器です。

低価格ながら1×10－6ひずみの分解能と、±30000×10－6の測定レンジで上位機種と同等の測定精度を実現しています。機能の最適化により低消費電力を実現し、単3形アルカリ乾電池のみで1年間の長期計測が可能です。また、本体に温度センサを内蔵しており、対象データと合わせて測定器の周囲環境の変化を同時に把握できます。

さらに、測定したデータを記録するデータメモリや、自動測定のためのインターバルタイマを内蔵しています。データはSDカードによる回収のほか、パソコン接続によるデータ転送やコントロールが可能です。

数値モニタ波形モニタMAX/MINモニタ設定画面

水位計測用GL入力モード搭載

TC-37M では水位計測に適した測定モードとして「GL 入力モード」を使用することができます。このモードでは、計測開始時の地表面(Ground Level)から水面までの深さを設定し、水位計による水位変動を測定することで、現在の地表面からの水位を表示・記録することができます。

主な特長

GL入力モード（モニタ画面）GL入力モード（設定画面）- 小型・軽量・防滴構造で現場に最適- 低価格ながら上位機種並みの測定精度- インターバルタイマによる自動測定- 低消費電力で長期間の無人計測が可能- 電源は単3形乾電池4本で交換が容易- 温度センサ内蔵、周辺温度を同時モニタ- SDカード対応でデータの記録・管理が容易- RS-232C、USBインターフェース搭載- 水位計測用GL入力モード搭載

▶東京測器研究所について

1956年に世界初のポリエステルひずみゲージの開発に成功。ひずみゲージ、測定器、各種変換器の製造販売および構造物の諸実験における測定・解析などの計測コンサルティングの事業を展開。

商号：株式会社東京測器研究所

代表者：代表取締役 木村 真志

所在地：〒140-8560 東京都品川区南大井6-8-2

設立：1958年12月

主要拠点：本社、桐生工場、現地法人TML Korea Co., Ltd. ほか

URL：https://tml.jp/(https://tml.jp/%E2%80%8B)

■参考資料

パンフレット：https://tml.jp/documents/t-zaccs/TC-37M.pdf

▶お問い合わせ先

株式会社東京測器研究所 管理課 TEL：03-3763-5611（代表）