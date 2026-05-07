″ふわとろ食感″をひとりじめ！「パブロとろけるチーズタルト」に11cmの「小さいサイズ」が新登場

株式会社ドロキア・オラシイタ

2026年5月7日(木)より「焼きたてチーズタルト専門店PABLO(パブロ)」にて「パブロとろけるチーズタルト 小さいサイズ」を期間限定で販売いたします。おなじみの"とろける食感"をそのままに、おひとり様やカップルにもぴったりの食べきりサイズでお届けします。食べ歩きにもぴったり！

(株式会社ドロキア・オラシイタ 本社:大阪府大阪市 代表取締役 嵜本将光)

商品説明

パブロとろけるチーズタルト 小さいサイズ

パブロを代表する「パブロとろけるチーズタルト」に、1～2名様でも気軽にお楽しみいただける小さいサイズが新登場！ サクサクのタルト生地にこだわりのチーズクリームをたっぷり流しこみ、ふわとろ食感に焼き上げた定番の味わいはそのままに、直径約11cmの食べきりサイズに仕上げました。ひと口ほおばれば、アプリコットソースの酸味が引き立てる爽やかなチーズタルトのとろける食感が口いっぱいに広がります。 おひとり様のちょっとしたご褒美に、大切な方とふたりで分け合うひとときに。気軽に楽しめる小さいサイズで、パブロ自慢のとろけるチーズタルトをお楽しみください。

「パブロとろけるチーズタルト」サイズ比較

パブロとろけるチーズタルトは、お楽しみいただくシーンに合わせて2つのサイズからお選びいただけます。

パブロとろけるチーズタルト 小さいサイズ■ 小さいサイズ NEW!

サイズ：

直径約11cm

価格：

1,180円（税込）

おすすめ人数：

1～2名様

パブロとろけるチーズタルト■ 通常サイズ

サイズ：

直径約15cm

価格：

1,480円（税込）

おすすめ人数：

3～4名様

食べ歩き、おひとり様のご褒美やカップルでのシェアには小さいサイズ、ご家族やお友だちとの集まりには通常サイズと、シーンに合わせてお選びください。

商品概要

商品名:

パブロとろけるチーズタルト 小さいサイズ

価格: 1,180円(税込み)

サイズ: 直径約11cm

販売期間: 2026年5月7日(木)～9月30日(水)【期間限定】

パブロとろけるチーズタルト 小さいサイズパブロとろけるチーズタルト 小さいサイズ

販売店情報

パブロ心斎橋本店

焼きたてチーズタルト専門店PABLO(パブロ)心斎橋本店

〒542-0085大阪市中央区心斎橋筋2-8-1心斎橋ゼロワンビル1F

電話番号：06-6211-8260

営業時間：毎日10:00～21:00

大阪メトロ心斎橋駅徒歩 3分

PABLO(パブロ)とは

パブロは、お客様に驚きと感動を提供するチーズタルト専門店です。 唯一無二の"とろける食感"を追求した「パブロとろけるチーズタルト」は、2011年の創業以来、世界中のお客様に美味しいサプライズを届けてきました。 まるでテーマパークのような製造工程も楽しめるエンターテインメント感のある店舗、ブランドの枠を超えたコラボレーションなど、わくわくするような"スイーツ体験"をお楽しみください！

・PABLO 公式ホームページ https://www.pablo3.com/

・PABLO 公式インスタグラム https://www.instagram.com/pablo_cheese_tart_japan/

取材・お問い合わせ先

株式会社ドロキア・オラシイタ

電話：06-6479-3000（10:00～17:00）

広報：山野上 藍（やまのうえ あい）

・ドロキア・オラシイタ 公式ホームページ https://drq.co.jp/