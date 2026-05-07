終活のハードルを下げる新手法、趣味人倶楽部がボードゲームで“自分ごと化”し来店相談へ

株式会社オースタンス

シニア向けSNS「趣味人倶楽部」を運営する株式会社オースタンスは、終活と相続のまどぐち社と連携し、終活・相続・住まいをテーマとした終活ボードゲームとリアルセミナーを開催しました。

本取り組みは、終活・相続・葬儀・身元保証・死後事務委任などの事業者様に向けた、シニア来店相談を創出する送客モデルの実践事例となります。

■ 背景：終活・相続領域における集客課題

終活・相続・身元保証サービスは社会的ニーズが高い一方で、終活セミナーを開催しても、

- 来店相談につながらない- 相続セミナーの集客に苦戦している- シニア向け広告は反応が不安定- 身元保証や死後事務委任など高単価サービスの送客が難しい

といった「シニア集客・来店獲得」の課題を抱える事業者様が多い領域です。

特に、終活は顕在層が限定的であり、従来型の広告施策だけでは継続的な来店導線の構築が困難とされています。

■ 施策概要：終活を“自分ごと化”するコンテンツ設計

本セミナーでは、

１. 終活カードゲームによる自分ごと化

終活を抽象的に語るのではなく、カードゲーム形式で参加者自身の価値観を可視化。

参加者が「自分の将来」として終活を捉え直す設計としました。

２. 「住まい」という具体テーマとの掛け合わせ

終活単体ではなく、「住まい・住み替え」という生活に直結するテーマを軸に構成。

これにより、

- おひとり様層- 住み替え検討層- 保証人問題に関心がある層

の参加を促進し、身元保証サービスや死後事務委任サービスへの関心接続を実現しました。

■ シニア来店獲得モデルとしてのポイント

本取り組みでは、単なるセミナー開催にとどまらず、

- 参加ハードルを下げるコミュニティ共催モデル- イベント後の来店導線設計

を組み合わせ、来店相談につながるシニアマーケティング設計を行いました。

「趣味人倶楽部公式イベント」と企業が連携することで、企業単独開催より広告色を抑え、参加ハードルを低減。コミュニティの信頼を活用した接点創出が可能になります。

■ 終活・相続・シニア事業者様との連携テーマ

オースタンスでは、終活セミナーに加え、

- 相続セミナー集客支援- 葬儀・互助会向け来店獲得支援- 身元保証サービス・死後事務委任サービスの送客設計- 遺贈寄付・遺言書セミナー- シニア住宅・住み替えセミナー- 不動産投資・資産形成セミナー

など、幅広いテーマでシニア向けイベント・セミナーを企画・運営しています。

■ ワンストップでの支援体制

オースタンスでは、

- イベント企画設計- シニア向け集客- 司会・当日運営- 講師アサイン- 来店導線設計

まで一気通貫で支援可能です。

リアル・オンライン問わず、終活・相続・葬儀・身元保証・シニア住宅事業者様で、

シニア向け来店相談の獲得やセミナー集客に課題をお持ちの場合は、ぜひお問い合わせください。

メニュー資料はこちら :https://ostance.com/lab/documents/zmu9893oz5dtsp7up8drbcg1?utm_source=press_release&utm_campaign=promotion-0326

株式会社オースタンスについて

オースタンスは、「歳を重ねて、楽しみがある人生に。」というビジョンを掲げ、シニア世代向けにサービスを展開しています。また、シニア世代向けにサービスを展開している企業に、事業開発/システム開発/集客・グロース支援/CRM設計/CSサポート/調査リサーチ/ユーザー共創などを一気通貫して支援しています。

オースタンス法人向けサービス：https://ostance.com/services/business/

調査・研究機関「シニアDXラボ」について

「シニアDXラボ」は、ITを活用してシニア世代の生活にポジティブな変化を生み出すための、未知の知見の発掘・提言をミッションとしています。趣味人倶楽部を運営する株式会社オースタンスが、保有するシニアの行動データや課題解決の知見を元に、シニアの研究をする専門家に参画いただき、共同で研究を推進します。

調査・研究機関「シニアDXラボ」：https://ostance.com/lab/

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株式会社オースタンス 広報担当

メールアドレス：info@ostance.com

TEL：03-6420-0990