『井上バレエ団7月公演「シンデレラ」全三幕』が2026年7月25日 (土) ～ 2026年7月26日 (日)に文京シビックホール 大ホール（東京都 文京区 春日 1丁目16-21 文京シビックセンター）にて開催されます。 チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

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井上バレエ団１０年ぶりの上演となる「シンデレラ」。 従来のピーター・ファーマーの美術に映像も加え、演出を一新した全く新しい解釈のファンタジー豊かな「シンデレラ」にどうぞご期待ください。

開催概要

『井上バレエ団7月公演「シンデレラ」全三幕』 開催期間：2026年7月25日 (土) ～ 2026年7月26日 (日) 会場：文京シビックホール 大ホール（東京都 文京区 春日 1丁目16-21 文京シビックセンター） ■出演者 出演：阿部碧（25日）、根岸莉那（26日）、厚地康雄（25日）、秋元康臣（26日）、荒井成也、他井上バレエ団 指揮：冨田実里 演奏：ロイヤルチェンバーオーケストラ ■スタッフ 振付・演出：石井竜一 美術・衣裳：ピーター・ファーマー 照明：立川直也 映像：立石勇人 美術監修：大沢佐智子 バレエミストレス：鈴木麻子、越智ふじの 音響：寺部和貴 舞台監督：相馬勝己 衣裳製作：柊舎、ゴードン・ハッチングス 大道具：俳優座劇場舞台美術部 公演監督：岡本佳津子 制作：諸角佳津美（統括）、石沢恵美、宮路昌美 ■開催スケジュール 7月25日（土）18：30開演 7月26日（日）15：00開演 ※開場は開演の45 分前 ■チケット料金 SS席：13,000円 S席：11,000円 A席：8,800円 B席：6,000円 C席：4,000円 ＜カンフェティ限定！1,000円割引＞ B席：6,000円 → カンフェティB席：5,000円！ C席：4,000円 → カンフェティC席：3,000円！ （全席指定・税込）

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