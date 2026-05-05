【英会話レッスン回数無制限】ネイティブキャンプ　通常の4倍のスピードで英語習得を目指す「カランメソッド」レッスン数700万回を突破

株式会社ネイティブキャンプ

レッスン回数無制限のオンライン英会話サービス「ネイティブキャンプ英会話」を展開する株式会社ネイティブキャンプ(東京都渋谷区 代表取締役:谷川国洋)は、提供する「カランメソッド」によるレッスン提供数が累計700万回を突破したことをお知らせいたします。

多くのユーザーに継続して受講いただき、このたび700万回を突破いたしました。ネイティブキャンプは、カラン機構のオンラインスクール向けプログラムにおける初の正式提携校として、質の高いカランレッスンを提供しています。

■なぜ「700万回」ものレッスンが提供されているのか

「カランメソッド」は、英語を通常の4倍のスピードで習得できると言われている、世界的に広く知られる英語教授法です。講師からの質問に対して瞬時に英語で答える反復トレーニングを通じて、英語を日本語に訳さず理解し、そのまま反応する力を養います。

ネイティブキャンプでは、通常のカランメソッドに加え、お子様向けの「カランキッズ」、ビジネス英語に特化した「ビジネスカラン」など、多様なニーズに対応したプログラムを提供しています。

さらに、カランメソッドで学んだ内容をより効果的に定着させるために、ネイティブキャンプの特長である「今すぐレッスン（予約不要・回数無制限）」を活用し、フリートークや他教材で繰り返し実践することが可能です。こうしたインプットとアウトプットを組み合わせた学習サイクル

が、多くの学習者から支持され、今回の700万回突破につながりました。

ネイティブキャンプは今後も、カランメソッドをはじめとした実践的な英語学習コンテンツの提供を通じて、学習者一人ひとりの英語力向上を支援してまいります。

■カランメソッドについて

・英語を通常の4倍のスピードで習得できると言われている英語学習メソッドです。

・講師がテンポよく質問を行い、学習者が即座にフルセンテンスで回答することで、英語で考え、英語で反応する力を鍛えます。

・レッスンでは「聞く」「話す」を中心に、英語の瞬発力や正確性を高めるトレーニングを実施します。

・ネイティブキャンプは、カラン機構の「カラン・オンライン・パートナーシップ・プログラム」における初の正式提携校としてレッスンを提供しています。

■カラン受け放題オプションについて

Callan Method :https://nativecamp.net/textbook/series/135Callan for Kids :https://nativecamp.net/textbook/series/79Callan for Business :https://nativecamp.net/textbook/series/72

・カラン受け放題オプションをご利用いただくと、カランレッスンに使用したコインがレッスン受講後に返還されます。

・コイン数を気にすることなく、集中的にカランレッスンを受講することが可能です。

・継続的にカランメソッドに取り組みたい方や、短期間で英語力を高めたい方に適したオプションとなっています。

■ネイティブキャンプの特徴 https://nativecamp.net/(https://nativecamp.net/)

カラン受け放題オプション :https://nativecamp.net/callan/unlimited_callan

1. ネイティブスピーカーとレッスン回数無制限

2. 24時間365日、今すぐレッスン

3. パソコン・スマホ・タブレット、どこでも場所を選ばずに

4. 世界140ヵ国を超える講師陣

5. カランメソッドをはじめ豊富な教材

6. NC×AI ALL-IN-ONEの英語学習アプリ

7. 家族で使える1,980円のファミリープラン

以上7点を特徴とし、世界各国のバラエティ豊かな15,000名以上の講師と32,000以上の豊富な教材による英会話レッスンは累計レッスン数7,000万回を超え、多くの方にご利用いただいています。

・ネイティブキャンプ キッズ https://nativecamp.net/kids(https://nativecamp.net/kids)

絵本や歌など、キッズ専用に開発したオリジナル教材が満載。バーチャル英会話講師や世界140ヵ国以上の講師と回数無制限・予約不要で受講できる唯一の子ども専門オンライン英会話サービスです。

・ネイティブキャンプ ビジネス https://nativecamp.net/business(https://nativecamp.net/business)

ビジネスパーソンが選ぶオンライン英会話。レッスン回数無制限・予約不要のため、日頃忙しいビジネスパーソンでも英語学習を継続できます。

・Native Camp Japanese https://ja.nativecamp.net/?cc=prtimes(https://ja.nativecamp.net/?cc=prtimes)

日本語ネイティブスピーカーの日本人講師とのオンラインレッスンが回数無制限で受講できる日本語学習プラットフォームです。予約不要でいつでも日本語会話レッスンを受講できます。

・ネイティブキャンプ留学 https://nativecamp.net/study_abroad(https://nativecamp.net/study_abroad)

オンライン英会話の強みを活かし、留学前から渡航後、さらに帰国後まで、一貫したサポートを提供する留学エージェントです。語学力強化を含めたトータルサポートを行います。

・法人向けサービス https://nativecamp.net/corporate(https://nativecamp.net/corporate)

法人様の英語研修なら私たちにお任せください。

限られた時間の中で効率よく最速で英語を習得するために最適な環境がネイティブキャンプには整っています。

・教育機関向けサービス https://nativecamp.net/school(https://nativecamp.net/school)

「話す」「聞く」「読む」「書く」の英語４技能を高めるために、最適な環境がネイティブキャンプには整っています。

・Going Global 世界への挑戦 https://nativecamp.net/going-global(https://nativecamp.net/going-global)

スポーツ・音楽・エンターテインメントなどあらゆる分野で世界に挑戦する方々を、英語を通じて応援しています。

■株式会社ネイティブキャンプについて

ネイティブキャンプはアジアにおいて最も成長しているオンライン英会話会社のひとつです。個人向けサービス、法人向けサービス、教育機関向けサービスとしてオンラインで英会話レッスンを手頃な価格で提供しています。世界各地に拠点をおき、アジア地域、ヨーロッパ地域でオンライン英会話サービス事業を運営、その規模は急速に拡大し続けています。

〒150-0041 東京都渋谷区神南1-9-2 大畠ビル

代表取締役： 谷川 国洋

事業内容： オンライン英会話サービス事業 / オンライン日本語会話サービス事業 / 留学エージェント事業

https://nativecamp.co.jp/

■本リリースに関する報道関係のお問い合わせ

株式会社ネイティブキャンプ 広報部

お問い合わせ：https://nativecamp.net/cs/media