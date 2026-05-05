オリックス・バファローズ協賛試合「牛牛牛っと鳥取デー」を開催

鳥取県

鳥取県は、2026年５月４日（月）、京セラドーム大阪で開催されたオリックス・バファローズと千葉ロッテマリーンズの試合にて、鳥取県の魅力を牛牛牛（ギュギュギュ）っと詰め込んだ「牛牛牛（ギュギュギュ）っと鳥取デー」を開催し、鳥取県米子市出身の九里亜蓮投手への「とっとりふるさと大使」任命式を実施しました。

任命式では、平井知事が「本日、鳥取が誇る九里亜蓮投手をプロ野球選手としてはじめてふるさと大使に任命させていただくこととなりました。鳥取には美味しいもの、素敵なところがたくさんあるので、“ストレート”に鳥取の宣伝をしてほしい。鳥取の応援団が付いていますので、サキュウ（＝“３球”）三振で、サキュウ（＝“サイクル”）ヒットで、鳥取の力を活かしてグラウンドで暴れまわってほしい。」とコメントし、委嘱状とともに、記念品として“乳質日本一”を誇る鳥取県民のソウルドリンクである白バラコーヒー風味のプロテインをお渡ししました。

九里投手は「（鳥取にいた頃）牛乳は１日２本くらい飲んでいました。大山のスキー場やゴルフ場、海、皆生温泉など鳥取のたくさんの魅力を伝えていきたい。」とふるさと大使としての抱負を語り、「大山にある牧場のソフトクリームが食べたいです」と笑顔でコメントしました。また大使就任後の初仕事として、特製名刺及び食パラダイス鳥取県オリジナルユニフォームへのサインをしていただきました 。

さらに、試合前のセレモニーに初めに登場したのはお笑いコンビ・ガンバレルーヤのおふたり。鳥取県大山町出身のまひるさんがピッチャーに、よしこさんがキャッチャーとなりセレモニアルピッチを行いました。

まひるさんは「九里投手に頂いたアドバイスのおかげで思いっきり投げることができました。ボールを“ギュッ”と握り過ぎて力んでしまいましたが、会場の空気を“ギュウ”じることができたので、100点満点のピッチングです！」と笑顔でコメント。

続いて鳥取県マスコットキャラクター「トリピー」、鳥取和牛をＰＲするＪＡ全農とっとりの「とりモー」、大山乳業農業協同組合の「カウィー」とともに登場した平井知事が「水牛の聖地バファローズに、和牛「とりモー」、乳牛「カウィー」を連れて、ギュギュギュっと鳥取の良さをお伝えしようとやってきました。そして、鳥取出身の九里投手をふるさと大使に任命しました。そして本日は、鳥取県を“トリックス県”に改名します。トリックスからオリックス頑張れ～！」と球場にお集まりの皆さんへ挨拶を行い、会場からは大きな歓声があがりました。

続いて両チームへ記念品として鳥取和牛を贈呈しました。また、鳥取県境港市出身のタレント上田まりえさんによる始球式を行い、会場からは大きな拍手があがりました。上田さんは「野球と結婚して野球まりえになるのが夢。人生の中で大切な“野球”と“鳥取”というこの掛け算でマウンドに立つことができ、夢を叶えることができて感動している。ボールに愛を“ギュッ”と込めましたが、ワンバウンドしてしまって愛が足りなかったようなのでまた来年チャレンジしたいです。」と笑顔で始球式を振り返りました。

また当日は、白バラ牛乳をはじめとする県産品の販売や、間もなく旬を迎える鳥取すいかなどの特産品・観光PRのほか、グルメエリアでは鳥取和牛、鳥取県産鶏肉、牛骨ラーメンや星空舞などの県産食材を使用した限定コラボメニューを販売するなど、食パラダイス鳥取県の魅力を牛牛牛（ギュギュギュ）っと詰め込んだPRを行い、球場は大いに賑わいました。