『月姫 -A piece of blue glass moon-』新作衣装アルクェイド・ブリュンスタッド デート服が登場！サンプル展示も決定！【株式会社コスパ】

写真拡大 (全20枚)

コスパグループ株式会社

『月姫 -A piece of blue glass moon-』より新作衣装「アルクェイド・ブリュンスタッド デート服」がコスパティオより登場！



『月姫 -A piece of blue glass moon-』より新作衣装「アルクェイド・ブリュンスタッド デート服」がコスパティオより登場！


公式設定をベースに丸いデザインの襟やシルエットなどを、オフィシャル監修の元再現致しました。


ボタンの着脱や裏地使い、ゴム入りのウエスト周りなど着用頂きやすい仕様なっています。


また【早得対象商品】として、期限までにご予約いただくとポイント最大2倍還元の対象となります。


【早得対象商品】


6月1日（月）12時までのご予約でポイント最大2倍還元！



さらに今回は、コスプレイヤー“火将ロシエル”様に着用いただき、フォトグラファー“涼子”様に撮影いただきました。


素敵なお写真からも『月姫 -A piece of blue glass moon-』の世界観をご堪能ください。










2026年11月上旬発売予定で〈コスパ オンラインショップ〉ほかにて予約受付中。


■COSPATIO（コスパティオ）／『月姫 -A piece of blue glass moon-』商品一覧


https://www.cospa.com/cospatio/itemlist/id/03164/mode/title(https://www.cospa.com/cospatio/itemlist/id/03164/mode/title?utm_id=v21c0lxa&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260430TSUKIHIME&utm_content=item)




[動画: https://www.youtube.com/watch?v=MjzaYJSZ2J8 ]


◆『月姫 -A piece of blue glass moon-』「アルクェイド・ブリュンスタッド デート服」開発サンプルの展示が決定！

『月姫 -A piece of blue glass moon-』よりアルクェイド・ブリュンスタッドのデート服が登場！！


こちらの開発サンプルを、期間限定で展示いたします！


◆開発サンプル展示情報◆



＜コスパティオ　ジーストア・アキバ店＞


展示期間：2026年5月1日（金）～10日（日）


所在地〒101-0021 東京都千代田区外神田1-2-7　オノデンビル4F


営業時間　10：00～20：00


定休日　定休日なし（年始・棚卸し（年2回）休業）



＜コスパティオ　ジーストア大阪店＞


展示期間：2026年5月13日（水）～31日（日）


所在地：〒542-0075 大阪市中央区難波千日前7-7


営業時間　11：00～20：00


定休日　定休日なし（年始・棚卸し（年2回）休業）



→サンプル展示情報の詳細はコチラ


　https://www.cospa.com/cospatio/event/id/27585(https://www.cospa.com/cospatio/event/id/27585?utm_id=n8etg7zy&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260430TSUKIHIME&utm_content=tenji)



　


※展示物は開発中のサンプルです。実際の商品とは異なる点がございますのでご了承ください。


※展示期間・内容は予告無く変更する場合がございます。


◆商品情報











商品名：【早得】アルクェイド・ブリュンスタッド デート服


発売日：2026年11月上旬予定


サイズ：Ladies S/Ladies M/Ladies L/Ladies XL/Ladies XXL


価格：104,500円（税込）



『月姫 -A piece of blue glass moon-』よりアルクェイド・ブリュンスタッドのデート服が登場！！



■コート生地はウールの入ったソフトでふっくらとした暖かい素材です。


■ケープ、コートは着心地の良い裏地付き。


■別売りの「ふんわりペチコート」を使用しています。



[セット内容]


ケープ・リボン・コート・スカート・ペチコート


[素材]


【ケープ】表地：アクリル55％、綿45％ ／ 裏地：ポリエステル100％


【リボン】ポリエステル100％


【コート】表地：ウール90％、ポリエステル10％ ／ 裏地：ポリエステル100％


【スカート】表地：ポリエステル100％


【ペチコート】表地：ポリエステル100％



Made in Japan



※写真で着用しているウィッグ、インナー、ふんわりペチコート、ブーツはセットに含まれません。


※商品の素材・仕様は予告なく変更となります。
















こちらの商品は、現在【早得対象商品】となっております。


2026年6月1日（月）12：00までにご予約いただいた場合は、ポイント最大2倍還元致しております。



※ポイント還元率は支払方法により異なります。


※予約数満了などの理由により、予約受付を早期終了する場合がございます。予めご了承下さい。


※「コスパオフィシャルショップ店頭」は2026年5月31日（日）までが【早得】対象期間です。



---------------------------------------------


モデル：火将ロシエル（https://x.com/Kasyou3roshieru）


撮影：涼子（https://x.com/ryoko_camera）



■権利表記

(C)TYPE-MOON


発売元：株式会社コスパ



ブランド：COSPATIO（コスパティオ）


┗ キャラクターになりきる体験を求めるファンに向けて、公式コスチュームや関連アイテムを展開。


　長年の経験を活かし、細部まで忠実に再現された高品質な衣装とサポートグッズを提供しています。



※商品の写真および画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。


※商品は素材（生地等）・仕様が予告なく変更いたします。


※画像・テキストの無断転載、及びそれに準ずる行為を一切禁止致します。


■COSPA（株式会社コスパ）公式SNS

X ／ https://x.com/cos_patio


Instagram ／ https://www.instagram.com/cospa_inc/


YouTube ／ https://www.youtube.com/@cospa_inc


■商品に関する詳細、お問合せ先

コスパティオ公式サイト　https://www.cospa.com/cospatio/


お問合せ先　https://www.cospa.com/inquiry　（お問合せフォーム）


◆「株式会社コスパ」とは



株式会社コスパでは、ゲームやアニメ、マンガなど多彩なタイトルの公式ライセンス商品を幅広く展開。毎週の新商品は「Tシャツ」などのアパレルや「つままれ」などのグッズをはじめ、公式コスチュームなど、今では年間2,500アイテム以上を世におくり出し続けています。



《展開ブランド》


公式キャラクターアパレル・グッズ


「COSPA(コスパ)」https://www.cospa.com/cospa/


「二次元コスパ」https://www.cospa.com/nijigencospa/


公式キャラクターコスチューム


「COSPATIO(コスパティオ)」https://www.cospa.com/cospatio/


「COSYUME(コスユメ)」https://www.cospa.com/cosyume/