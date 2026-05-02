『月姫 -A piece of blue glass moon-』新作衣装アルクェイド・ブリュンスタッド デート服が登場！サンプル展示も決定！【株式会社コスパ】

『月姫 -A piece of blue glass moon-』より新作衣装「アルクェイド・ブリュンスタッド デート服」がコスパティオより登場！

コスパグループ株式会社

『月姫 -A piece of blue glass moon-』より新作衣装「アルクェイド・ブリュンスタッド デート服」がコスパティオより登場！

公式設定をベースに丸いデザインの襟やシルエットなどを、オフィシャル監修の元再現致しました。

ボタンの着脱や裏地使い、ゴム入りのウエスト周りなど着用頂きやすい仕様なっています。

また【早得対象商品】として、期限までにご予約いただくとポイント最大2倍還元の対象となります。

【早得対象商品】

6月1日（月）12時までのご予約でポイント最大2倍還元！

さらに今回は、コスプレイヤー“火将ロシエル”様に着用いただき、フォトグラファー“涼子”様に撮影いただきました。

素敵なお写真からも『月姫 -A piece of blue glass moon-』の世界観をご堪能ください。

2026年11月上旬発売予定で〈コスパ オンラインショップ〉ほかにて予約受付中。

■COSPATIO（コスパティオ）／『月姫 -A piece of blue glass moon-』商品一覧

https://www.cospa.com/cospatio/itemlist/id/03164/mode/title(https://www.cospa.com/cospatio/itemlist/id/03164/mode/title?utm_id=v21c0lxa&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260430TSUKIHIME&utm_content=item)

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=MjzaYJSZ2J8 ]

◆『月姫 -A piece of blue glass moon-』「アルクェイド・ブリュンスタッド デート服」開発サンプルの展示が決定！

『月姫 -A piece of blue glass moon-』よりアルクェイド・ブリュンスタッドのデート服が登場！！

こちらの開発サンプルを、期間限定で展示いたします！

◆開発サンプル展示情報◆

＜コスパティオ ジーストア・アキバ店＞

展示期間：2026年5月1日（金）～10日（日）

所在地〒101-0021 東京都千代田区外神田1-2-7 オノデンビル4F

営業時間 10：00～20：00

定休日 定休日なし（年始・棚卸し（年2回）休業）

＜コスパティオ ジーストア大阪店＞

展示期間：2026年5月13日（水）～31日（日）

所在地：〒542-0075 大阪市中央区難波千日前7-7

営業時間 11：00～20：00

定休日 定休日なし（年始・棚卸し（年2回）休業）

→サンプル展示情報の詳細はコチラ

https://www.cospa.com/cospatio/event/id/27585(https://www.cospa.com/cospatio/event/id/27585?utm_id=n8etg7zy&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260430TSUKIHIME&utm_content=tenji)

※展示物は開発中のサンプルです。実際の商品とは異なる点がございますのでご了承ください。

※展示期間・内容は予告無く変更する場合がございます。

◆商品情報

商品名：【早得】アルクェイド・ブリュンスタッド デート服

発売日：2026年11月上旬予定

サイズ：Ladies S/Ladies M/Ladies L/Ladies XL/Ladies XXL

価格：104,500円（税込）

『月姫 -A piece of blue glass moon-』よりアルクェイド・ブリュンスタッドのデート服が登場！！

■コート生地はウールの入ったソフトでふっくらとした暖かい素材です。

■ケープ、コートは着心地の良い裏地付き。

■別売りの「ふんわりペチコート」を使用しています。

[セット内容]

ケープ・リボン・コート・スカート・ペチコート

[素材]

【ケープ】表地：アクリル55％、綿45％ ／ 裏地：ポリエステル100％

【リボン】ポリエステル100％

【コート】表地：ウール90％、ポリエステル10％ ／ 裏地：ポリエステル100％

【スカート】表地：ポリエステル100％

【ペチコート】表地：ポリエステル100％

Made in Japan

※写真で着用しているウィッグ、インナー、ふんわりペチコート、ブーツはセットに含まれません。

※商品の素材・仕様は予告なく変更となります。

こちらの商品は、現在【早得対象商品】となっております。

2026年6月1日（月）12：00までにご予約いただいた場合は、ポイント最大2倍還元致しております。

※ポイント還元率は支払方法により異なります。

※予約数満了などの理由により、予約受付を早期終了する場合がございます。予めご了承下さい。

※「コスパオフィシャルショップ店頭」は2026年5月31日（日）までが【早得】対象期間です。

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モデル：火将ロシエル（https://x.com/Kasyou3roshieru）

撮影：涼子（https://x.com/ryoko_camera）

■権利表記

(C)TYPE-MOON

発売元：株式会社コスパ

ブランド：COSPATIO（コスパティオ）

┗ キャラクターになりきる体験を求めるファンに向けて、公式コスチュームや関連アイテムを展開。

長年の経験を活かし、細部まで忠実に再現された高品質な衣装とサポートグッズを提供しています。

※商品の写真および画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

※商品は素材（生地等）・仕様が予告なく変更いたします。

※画像・テキストの無断転載、及びそれに準ずる行為を一切禁止致します。

■COSPA（株式会社コスパ）公式SNS

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Instagram ／ https://www.instagram.com/cospa_inc/

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■商品に関する詳細、お問合せ先

コスパティオ公式サイト https://www.cospa.com/cospatio/

お問合せ先 https://www.cospa.com/inquiry （お問合せフォーム）

◆「株式会社コスパ」とは

株式会社コスパでは、ゲームやアニメ、マンガなど多彩なタイトルの公式ライセンス商品を幅広く展開。毎週の新商品は「Tシャツ」などのアパレルや「つままれ」などのグッズをはじめ、公式コスチュームなど、今では年間2,500アイテム以上を世におくり出し続けています。

《展開ブランド》

公式キャラクターアパレル・グッズ

「COSPA(コスパ)」https://www.cospa.com/cospa/

「二次元コスパ」https://www.cospa.com/nijigencospa/

公式キャラクターコスチューム

「COSPATIO(コスパティオ)」https://www.cospa.com/cospatio/

「COSYUME(コスユメ)」https://www.cospa.com/cosyume/