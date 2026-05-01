梱包資材・店舗用品のZAP、AIサイト内検索「ユニサーチ」を公式ECサイトに導入

ユニバーサルナレッジ株式会社

次世代AIサイト内検索エンジン「ユニサーチ」を開発・提供するユニバーサルナレッジ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：井上俊一）は、2026年4月16日、株式会社ZAP（本社：東京都品川区）が運営する公式ECサイト『ZAP(https://zap-ss.com/)』に、「ユニサーチ」が導入されたことをお知らせいたします。

本導入は、BtoB専用ECカート「Bカート(https://bcart.jp/)」における「ユニサーチ」の初の導入事例となります。導入にあたっては、株式会社久による「ユニサーチ導入支援サービス(https://www.ec-connector.com/news/2026/04/ai-ec.html)」を採用し、同社のデータ自動連携技術とフロント実装支援により、BtoB ECに特化した高度な検索環境を構築いたしました。

ZAP

https://zap-ss.com/

株式会社ザップは、東京都品川区に本社を置く、店舗用品・梱包資材の総合メーカーです。「実店舗とネットショップのトータルサポート」を掲げ、多角的な視点から物販ビジネスを支える製品を展開しています。

同社が運営する公式オンラインストア『ZAP』は、プロ仕様の備品を幅広く取り扱うBtoB（法人・個人事業主向け）サイトです。主な取扱商品は、クッション封筒や宅配ビニール袋などの梱包資材、トレカショーケースやスチール棚といった店舗什器、さらに防犯タグやカメラなどの店舗セキュリティ製品まで多岐にわたります。

特に、昨今のEC需要の高まりに合わせた発送用資材のラインナップや、トレーディングカード市場に特化した什器・備品の開発に強みを持っています。単なる販売にとどまらず、商品の魅力を引き立てる演出効果や、現場の作業効率を改善する機能的なアイテムを低コストかつ迅速に提供することで、中小規模の小売店から大手チェーンまで、多くの事業者のポテンシャルを最大化させるパートナーとして信頼されています。

企業情報

ユニサーチ導入機能・サービス実例

- 会社名： 株式会社ザップ- 本社所在地： 東京都品川区東五反田1-20-7 神野商事第二ビル2F- コーポレートサイト： https://www.zap-corp.com/AIによる高速検索と結果の最適化で、店舗・物流現場の「スムーズな調達」を支援

ユニサーチAIが、多岐にわたる梱包資材のサイズ展開や什器の型番、複雑な商品カテゴリの中から、お客様の検索傾向や購買データを学習し、最適なサイト内検索結果を自動で構築します。

膨大なラインナップをストレスなく瞬時に表示する「圧倒的な検索スピード」により、数ある在庫の中から「今、現場で必要な資材」や「店舗運営に不可欠な備品」を予測し、検索結果の上位へ即座に提示。日々の業務を止めることなく、目的の商品へ最短でたどり着ける快適な検索環境を実現しています。

ZAP：キーワード検索結果・カテゴリ検索結果膨大な商品から理想の備品へ導く「絞り込み検索（ファセット）」機能

多種多様なサイズや規格を取り扱うBtoB ECサイトでは、カテゴリー、価格、そして「印刷対応」の可否といった条件による絞り込み機能が、発注業務の効率を左右します。「ユニサーチ」の導入により、「カテゴリー」「価格帯」、さらにZAPならではの「オリジナル印刷対応」の有無といった複数の属性を自由に組み合わせた検索が可能になりました。

「予算内でロゴ入れ可能な梱包資材を探したい」「特定の什器カテゴリーから価格順に比較したい」といったプロの現場のニーズに即座に応え、お客様が迷うことなく目的の商品へ最短でたどり着ける購買体験を提供します。

ZAP：絞り込み検索（ファセット）専門機材特有の「表記揺れ」を吸収し、検索ヒットゼロを防止

梱包資材や店舗備品は、同じアイテムでも「通称」や「正式名称」など、お客様によって検索ワードが多岐にわたるジャンルです。ユニサーチは、こうした専門用語や現場特有の表記揺れを柔軟に吸収します。

たとえば、「気泡緩衝材」と「エアーキャップ」や、「トレカケース」と「カードホルダー」といった呼称の違いや、型番のハイフンの有無まで、異なるキーワードでも同一の検索意図として認識します。

離脱の最大の原因となる「検索結果0件」を防ぎ、多種多様なサイズ・規格が混在する在庫の中から、探している商品へ確実に導きます。

ZAP：「段ボール」と「ダンボール」の表記揺れ吸収・0件ヒット防止スピーディーな資材調達を叶える、キーワード・カテゴリ予測表示機能

検索窓に文字を入力するごとに、候補となるキーワードや関連する商品カテゴリを即座に予測表示します。

たとえば「ふ」と入力するだけで「フィルム」「フック」「福袋」といった具体的なキーワードの候補とともに、「袋カテゴリ」「踏み台カテゴリ」などの該当する商品カテゴリをリアルタイムに提案。多種多様な什器の中から、目的の検索結果へ迷わずダイレクトに遷移できます。

探している資材や什器がすぐに見つかる。ZAPの豊富な品揃えを支える、新しい検索体験

ZAP：キーワードサジェスト・カテゴリサジェスト

膨大な商品ラインナップの中から、まるで専門店のスタッフに相談するように、現場に最適な包装資材や什器をスムーズに見つけ出すことができます。株式会社ZAPが大切にされている「専門性」と「お客様の手間を減らしたい」という想いを、最新の検索システムによって形にしました。

ユニバーサルナレッジは今後もAIによる最適化を追求し、ZAP様とともに、店舗運営や発送業務に携わるプロの皆様が、より迅速かつ確実に商品を選べる環境づくりをサポートしてまいります。

ユニバーサルナレッジについて

ユニバーサルナレッジは「知識やデータを分かち合う」をミッションに掲げ、分かち合いを大切にしています。「人と人」「人とデータ」をつなげ、人と話すように簡単に使える検索を提供して参ります。

会社名 ： ユニバーサルナレッジ株式会社

所在地 ： 〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-24-16 カルチェ恵比寿301

代表者 ： 代表取締役 井上俊一

事業内容：

- 次世代AIサイト内検索エンジン「ユニサーチ」の開発・運営- AI検索サジェスト「ユニサジェスト」の開発・運営

コーポレートサイト：https://universal-knowledge.co.jp/

サービスサイト ：https://unisearch.jp/

お問合せ ：contact@universal-knowledge.jp

ユニサーチの提供規模・実績（2025年12月時点）- 月間利用者数： 1億人（ユニークブラウザ数）- 月間購買金額： 726億円- 月間APIリクエスト数： 35億3,000万回