NPO法人結び手、インド貧困地域の現場から「理論と現場の乖離」を記録するオンラインジャーナルを創刊

NPO法人結び手、現場発信型オンラインジャーナルを創刊

NPO法人結び手

NPO法人結び手は、インド現地での活動を通じて得た知見、違和感、失敗、葛藤、そして現場の声を記録・発信するオンラインジャーナルを創刊しました。

本オンラインジャーナルは、単なる活動報告ではありません。

教育支援や女性支援の現場で起きている出来事を、学術的な理論や開発実践の視点と照らし合わせながら記録し、現場でしか見えない課題を社会に共有するためのメディアです。

結び手は、これまでインド・ビハール州ガヤ、ハリアナ州グルグラム、ウエストベンガル州コルカタを中心に、教育支援・女性支援・災害支援・調査事業に取り組んできました。活動の中で見えてきたのは、教科書的な理論や制度だけでは、現地の複雑な現実を十分に捉えきれないということです。

貧困、教育格差、ジェンダー、カースト、汚職、情報格差。

これらの課題は、それぞれが単独で存在しているのではなく、現地の生活、関係性、制度、文化、経済状況の中で複雑に絡み合っています。

本ジャーナルでは、そうした現場の複雑さを、表面的な成功談としてではなく、葛藤を含んだ実践の記録として発信していきます。

創刊号のテーマは「整然とした理論と現場との乖離」

創刊号では、「整然とした理論と現場との乖離」をテーマに、インド・ビハール州ガヤの農村で行われたフィールドワークを取り上げています。

農作業中の住民に調査への協力を依頼する際に生じる「相手の時間を奪っているのではないか」という違和感。

現地協力者とのやり取りの中で見えてきた、わずか500ルピーの通信費が活動の進行や人の可能性を左右してしまう現実。

調査中に、答えに詰まった子どもへ協力者がヒントを出してしまう場面から浮かび上がる、データの厳密さと目の前の学びとの緊張関係。

これらは、形式的な調査設計だけでは扱いきれない問題です。

理論上は「調査者は中立であるべき」「データの精度を守るべき」と整理できます。

しかし現場では、目の前にいる人の生活、感情、貧困、機会の不足、そしてその瞬間に生まれる学びが存在します。

本号では、そうした現場での摩擦を「失敗」や「ノイズ」として排除するのではなく、むしろ課題の本質を映し出す重要な情報として捉え直しています。

なぜオンラインジャーナルを始めるのか

結び手がオンラインジャーナルを始める目的は、大きく四つあります。

第一に、インドの教育・貧困・女性の課題に関心を持つ人々へ、現地の具体的な情報を届けることです。

現地の課題は、統計や報告書だけでは十分に見えてきません。実際にどのような家庭環境で子どもが学んでいるのか、女性たちはどのような制約の中で生活しているのか、支援の現場で何が起きているのかを、具体的な記録として発信していきます。

第二に、現地の声を可視化することです。

支援の対象となる子どもや女性たちは、社会の中で声を持ちにくい立場に置かれています。本ジャーナルでは、活動地で出会う人々の言葉や行動、生活の背景を丁寧に記録し、社会に届けていきます。

第三に、研究者、学生、NPO・NGO関係者、企業CSR担当者とのネットワークを広げることです。

同じような課題に取り組む人々と知識や経験を共有し、より良い活動設計や協働につなげていくことを目指します。

第四に、活動の透明性を高めることです。

寄付者や協力者に対して、結び手がどのような現場で、どのような課題に向き合い、何に悩みながら活動しているのかを定期的に共有することで、NGOとしての信頼性を高めていきます。

理論を否定するのではなく、現場から問い直す

本ジャーナルは、学術理論を否定するものではありません。

むしろ、理論があるからこそ、現場で起きている出来事を深く考えることができます。

一方で、理論だけでは現場の全てを説明することはできません。

現地協力者が予定通りに動かない理由は、単なる責任感の欠如ではなく、通信費や生活費の不足かもしれません。

調査中に子どもへヒントを出す行為は、研究上は誤りであっても、その子にとっては初めて得られた学びの機会かもしれません。

支援者が感じる罪悪感や違和感は、効率を下げる感情ではなく、相手を「データ」ではなく「人間」として見ている証拠かもしれません。

現場には、単純な正解がありません。

だからこそ、結び手はその摩擦を記録し、考え続けることに意味があると考えています。

研究者・学生・企業・NPO/NGOとの協働を目指して

本オンラインジャーナルは、インドの貧困地域に関心を持つ研究者、学生、企業、NPO・NGO関係者に向けた情報発信の場でもあります。

国際協力や開発、教育、ジェンダー、貧困、CSRに関心を持つ方々にとって、現場の一次情報に触れることは、より実践的な学びにつながります。

また、企業にとっては、CSR活動や社会貢献活動を考える上で、現地課題を理解する入口になります。

学生にとっては、インターンシップやフィールドワークを通じて、教室では学びきれない社会課題に向き合う機会となります。

研究者にとっては、理論と現場の接点を考えるための具体的な事例となります。

結び手は、本ジャーナルを通じて、現場と研究、支援と実践、企業と地域社会をつなぐ知の基盤を育てていきます。

創刊号概要

タイトル：

整然とした理論と現場との乖離

インドビハール州ガヤの農村で揺れる研究の倫理と現場の強かさ

主な内容：

・フィールドワークにおける「申し訳なさ」という倫理的違和感

・調査者と対象者の間にある権力構造

・500ルピーの通信費から見えるデジタル・ディバイド

・データの厳密さと、目の前の子どもの学びとの緊張関係

・理論と現場の摩擦を、実践知として記録する意味

・インド現地で活動するインターンによるコラム

創刊号全文はこちらから

https://sites.google.com/musubite.org/onlinejournal/home

NPO法人結び手について

NPO法人結び手は、「外部環境が原因で努力できない人をゼロにする」ことを目指し、インドを中心に活動するNPO法人です。

インド・ビハール州ガヤ、ハリアナ州グルグラム、ウエストベンガル州コルカタなどを拠点に、教育支援、女性支援、災害支援、調査事業を行っています。

教育支援では、基礎的な読み書きや計算の機会が十分に得られない子どもたちへの学習支援に加え、汚職・詐欺・差別行為が当たり前になっている環境の中で、子どもたちが新たな加害者にならないための道徳教育にも取り組んでいます。

女性支援では、布ナプキンや紙製品などの製作を通じて、地域の女性たちが収入を得る機会をつくる活動を進めています。

災害支援では、インド現地で発生する洪水や生活危機に対し、食料支援や生活再建支援を行っています。

調査事業では、貧困地域、路上生活者、教育機会の不足、女性の生活課題などについて、現場に根ざした調査と発信を続けています。

支援・協働について

現在、NPO法人結び手では、活動を共に支えてくださる個人・企業・団体を募集しています。

金銭寄付、不用品寄付、インターン・ボランティア参加、企業CSR連携、共同調査、講演依頼など、さまざまな形での協働が可能です。

いただいたご支援は、インドや日本国内の子どもたち、女性たち、困難な環境に置かれた人々の未来のために活用されます。

関連リンク

公式サイト：

https://www.musubite.org/

Instagram：

https://www.instagram.com/npo_musubite/

note：

https://note.com/fine_clover120