四国(徳島)のプロeスポーツチームDOPENESS所属「Nagi」「えーおー」がサッカーe日本代表に選出｜FIFAe Nations League 2026出場へ

合同会社DopeNess

四国(徳島)を拠点とするプロeスポーツチームDOPENESS（所在地：徳島県）は、当チーム所属のeFootball部門選手「Nagi」および「えーおー」が、サッカーe日本代表として選出されたことをお知らせいたします。

本件は、日本サッカー協会が発表したもので、両選手は国際大会「FIFAe World Cup 2026」出場を目指す日本代表メンバーに選出されました。

同大会は、国際サッカー連盟（FIFA）と株式会社コナミデジタルエンタテインメント が共同開催するeスポーツの世界大会であり、『eFootball』を競技タイトルとして実施されます。

2026年大会に向けた予選には、全世界で約1,400万人、日本国内でも約97万人が参加しており、両選手はその激戦を勝ち抜き、日本代表として国際舞台に挑みます。

今回選出された日本代表は計8名で構成され、Nagi・えーおーの両選手はモバイル部門の代表として、アジア予選である「FIFAe Nations League」および「FIFAe Continental Championship」を経て、世界大会出場を目指します。

■DOPENESS所属 日本代表選手コメント

Nagi (https://x.com/NagiNyagi_(https://x.com/NagiNyagi_) )

「このたび、日本代表の一員としてこの舞台に立ちます。

初めてユニフォームに袖を通し、その責任の重さを実感しています。

ここはゴールではなくスタート。

一つひとつのプレイに集中し、地域予選突破を確実に掴みにいきます。

これまでの積み重ねと支えてくれたすべての思いを背負い、結果で示します。

冷静に、そして確実に勝ち切ります。応援よろしくお願いします。

Vamos！ニッポン！」



えーおー (https://x.com/AO_eodesu(https://x.com/AO_eodesu) )

「e日本代表として戦えるのが本当に楽しみです。自分らしいプレーを大切にしながら、しっかり結果にもこだわって日本が世界の舞台で戦えるように頑張ります！応援よろしくお願いします！」

■今後のスケジュール

・FIFAe Nations League（アジア1次予選）

配信（予定）：https://www.youtube.com/@jfa/streams

Week1：5月5日（火）～7日（木）※モバイル部門

Week2：6月8日（月）～10日（水）※モバイル部門

Week3：7月7日（火）～9日（木）※モバイル部門

・FIFAe Continental Championship（アジア2次予選）

7月～9月

・FIFAe World Cup 2026

10月～11月

■DOPENESSについて

DOPENESSは四国(徳島県)を拠点とするeスポーツチームであり、「徳島(四国)から世界へ」をスローガンに競技シーンでの実績創出に加え、eスポーツを活用した地域活性化や教育連携を軸に活動しています。

これまでに、賞金総額100億円超規模の国際大会「Esports World Cup」への出場をはじめとした国際大会への出場実績を有し、国内外の競技シーンにおいて継続的に成果を上げています。



Web：https://www.dopeness.jp/

X：https://x.com/dopeness2021

オンラインストア：https://dopeness2021.base.shop/

YouTube：https://www.youtube.com/@dopeness2021

■スポンサー募集に関するお問い合わせ

プロeスポーツチーム「DOPENESS」では、日本代表選手を含む所属メンバーの活動支援・強化を目的としたスポンサー様を募集しております。

世界大会に挑戦する選手の支援および、日本から世界へ挑戦するeスポーツシーンの発展にご関心をお持ちの企業様は、ぜひ下記までお問い合わせください。

問い合わせ先メールアドレス：info@dopeness.jp

■会社概要

［商号］合同会社DopeNess

［代表者］CEO 宮本全人

［設立年月日］令和4年10月12日